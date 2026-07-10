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Morgan Gibbs-White, Nottingham Forest’ın 10 numaralı formasıyla “egosunu” okşayabileceğini söyledi; Des Walker ise “büyük kulüp” transfer spekülasyonlarına değindi
Kaptan ve golcü: Gibbs-White, Forest için bir sembol haline geldi
Gibbs-White, 2022’de tamamladığı ve nihai olarak 42 milyon sterlin (56 milyon dolar) değerine ulaşabilecek transferin ardından Trentside’da bu konuma kavuşmuştur. Forest, değişken performanslı 10 numaralı oyuncusu saha içinde ve dışında ilham verici bir figür haline geldikçe, sözleşmedeki maddeleri tek tek yerine getirmekten memnuniyet duymaktadır.
Ryan Yates’in yokluğunda kaptanlık pazubandı zaman zaman başka oyunculara devredilirken, gol ve asist gibi en önemli istatistikler doğru yönde ilerlemeye devam etti.
Geçen sezon kişisel rekorlar kırıldı; tüm turnuvalarda 18 kez fileleri havalandırdı; bunların 15’i Premier Lig’de, birkaçı ise Avrupa Ligi yarı finallerine uzanan verimli seride kaydedildi.
Bu performans, Forest’ın – kulüp sahibi Evangelos Marinakis’in sayesinde – Tottenham’a önerilen transferi engellemesinin ardından geldi. Gibbs-White, kalmayı kabul ettikten sonra yeni bir sözleşme imzaladı, ancak İngiltere’nin 2026 Dünya Kupası kadrosunda kendine yer bulamadı.
Bu dışlanma, Nottingham’da bireysel hırsın kolektif çabalarla eşleşip eşleşemeyeceğine dair kaçınılmaz soruların sorulmasına yol açtı; başka bir takıma transfer olasılığı hâlâ gündemde. Ancak MGW, şu anki çevresinde taraftarların gözdesi ve sıradan bir oyuncudan çok daha fazlası.
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Forest, Gibbs-White’ı City Ground’da kalmaya ikna edebilecek mi?
Bu saygı ve hayranlığın Gibbs-White’ı Trent Nehri kıyısında tutmaya yetecek olup olmadığı sorulduğunda, Forest’ın efsanesi Walker – Dünya Kupası bahisleri kapsamında GOAL’a özel olarak yaptığı açıklamada – şöyle dedi: “Bu, aslında her bir kişinin egosuna bağlı, değil mi? Büyük kulüplere gittiğinizde, kadroya girebilmek için yeterli özgüvene sahip olmanız ve oraya girip ‘Ben en iyisiyim’ diye düşünebilmeniz gerekir. Eğer buna sahipseniz, o zaman işler yolunda gider.
“Yeteneği var, çok iyi bir yeteneği var ve Forest’ta onu seviyorlar. Tutarlılığını gösteremediği bazı maçları göz ardı ediliyor. Büyük kulüplere gittiğinizde, bunlar göz ardı edilmez, sürekli bir inceleme altındasınız.
“Yani, ne kadar ileri gidebileceğini düşündüğüne bağlı. Çünkü dünyadaki bu 10 numaralar süperstarlardır ve ilgi odağı olmayı severler. O da öyle.
“Bu yüzden bazen insanlar Forest’a bakıp, onun ihtiyaç duyduğu tüm ilgiyi orada bulduğunu düşünür. Ama bazen insanlar büyük bir transfer yapmak ister ve bu da onlara ilgi odağı olma fırsatı verir. Ancak bu durum bazen boynuna bir ilmek gibi dolanır.”
Forest, 2026-27 sezonunda eski Manchester City yıldızı McAtee’den daha fazla katkı görebilecek mi?
Gibbs-White, Forest’ın kadrosunda ilk sıralarda yer alan isimlerden biri; Kırmızılar, Avusturyalı teknik direktör Oliver Glasner yönetiminde yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor. Onun varlığı, diğer yaratıcı oyun kurucuların forma şansı bulmasını zorlaştırıyor.
2025 yazında James McAtee'ye yaklaşık 30 milyon sterlin (40 milyon dolar) yatırım yapıldı ve eski İngiltere U21 kaptanı, Manchester City'den transfer edildi. East Midlands'daki ilk sezonunda sadece bir gol attı - bu gol, kıtasal bir turnuvada penaltıdan geldi - ve Premier Lig'de sadece 289 dakika forma giydi.
23 yaşındaki yetenekli oyuncunun, kadro için şiddetli rekabetle karşı karşıya olmasına rağmen 2026-27 sezonunda performansını yükseltmesi gerektiği sorulduğunda Walker şöyle dedi: “Her transfer zorlu bir süreçtir. Manchester City’deyken işler her zaman daha kolaydır; öncelikle maç süresinin %70’inde top onlardadır. Dolayısıyla, pozisyonunuzu iyi alıyorsanız, topu almak için çaba sarf etmeniz ve topun size gelmemesi durumuna kıyasla daha rahat görünmek daha kolaydır. Bazen top %50-50 oranında paylaşılır ve havaya uçurulursunuz; Forest ise sadece maçta kalmaya çalışır.
“Yani durum zor, ama gelecek yıl bir futbol maçında otoritenizi ortaya koymanın bir yolunu bulmalısınız. Bir futbol maçında fark yaratmalısınız. Ve şu ana kadar, yerini hak edecek kadar büyük bir fark yaratamadı.”
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Gibbs-White’ın sözleşmesi: Glasner yönetimindeki yeni dönemin başlamasıyla sözleşmenin süresi ne zaman dolacak?
Gibbs-White’ın Forest ile 2028 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor; tüm tarafların bu verimli iş birliğini uzatma isteğini dile getirmesi halinde, sözleşmenin uzatılmasına yönelik yeni görüşmelerin yapılabileceği öne sürülüyor.
McAtee ile ilgili bir başka transfer söylentisi gündeme gelmiş olsa da, ayrılma söylentileri şimdilik sönümlenmiş durumda ve oyuncu, Glasner’in planlarının bir parçası olmaya hazır görünüyor. Elliot Anderson’ın Manchester City’ye rekor bir bedel olan 116 milyon sterlin (156 milyon dolar) karşılığında satılmasının ardından, orta saha kadrosuna yeni takviyeler yapılması da gündemde.
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