Morgan Gibbs-White, Nottingham Forest’ın 10 numaralı formasıyla “egosunu” okşayabileceğini söyledi; Des Walker ise “büyük kulüp” transfer spekülasyonlarına değindi

Gibbs-White, 2022’de tamamladığı ve nihai olarak 42 milyon sterlin (56 milyon dolar) değerine ulaşabilecek transferin ardından Trentside’da bu konuma kavuşmuştur. Forest, değişken performanslı 10 numaralı oyuncusu saha içinde ve dışında ilham verici bir figür haline geldikçe, sözleşmedeki maddeleri tek tek yerine getirmekten memnuniyet duymaktadır.

Ryan Yates’in yokluğunda kaptanlık pazubandı zaman zaman başka oyunculara devredilirken, gol ve asist gibi en önemli istatistikler doğru yönde ilerlemeye devam etti.

Geçen sezon kişisel rekorlar kırıldı; tüm turnuvalarda 18 kez fileleri havalandırdı; bunların 15’i Premier Lig’de, birkaçı ise Avrupa Ligi yarı finallerine uzanan verimli seride kaydedildi.

Bu performans, Forest’ın – kulüp sahibi Evangelos Marinakis’in sayesinde – Tottenham’a önerilen transferi engellemesinin ardından geldi. Gibbs-White, kalmayı kabul ettikten sonra yeni bir sözleşme imzaladı, ancak İngiltere’nin 2026 Dünya Kupası kadrosunda kendine yer bulamadı.

Bu dışlanma, Nottingham’da bireysel hırsın kolektif çabalarla eşleşip eşleşemeyeceğine dair kaçınılmaz soruların sorulmasına yol açtı; başka bir takıma transfer olasılığı hâlâ gündemde. Ancak MGW, şu anki çevresinde taraftarların gözdesi ve sıradan bir oyuncudan çok daha fazlası.