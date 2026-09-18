Getty Images Sport
Çeviri:
Morgan Gibbs-White'ın nişanlısı, İngiltere kadrosuna alınmama sonrası Thomas Tuchel'e gönderme yapmış gibi görünüyor ve mesajı Forest yıldızının etkileyici rakamlarını öne çıkarıyor
Kadro dışı bırakılmasına sosyal medya tepkisi
Tuchel’in son İngiltere kadro seçiminin yankıları sosyal medyaya da ulaştı; Gibbs-White’ın nişanlısı Britney De Villiers, Nottingham Forest’ın yıldız oyuncusunun göz ardı edilmesi kararını sorgular görünüyordu. Liste kamuoyuyla paylaşıldıktan kısa süre sonra De Villiers, Instagram’a giderek partnerinin İngiltere’nin en üst liginde ne kadar etkili olduğunu ortaya koyan çarpıcı bir istatistiği paylaştı.
De Villiers’ın paylaşımında şöyle yazıyordu: "Morgan Gibbs-White, bu sezon tek bir Premier Lig maçında 5 ya da daha fazla gol şansı yaratan tek oyuncu." Bu mesaj, 26 yaşındaki oyuncunun City Ground’da parlak bir form dönemi yaşadığı, bu sezon sadece dört maçta bir gol ve iki asistlik katkı yaptığı bir döneme denk geldi.IG
- Getty Images Sport
Tuchel orta saha tercihlerini savundu
Sosyal medyadaki gürültüye rağmen Tuchel, cuma günkü basın toplantısında taktiksel gerekçesinde kararlı kaldı. Alman teknik direktör, hücum orta saha kadrosunda belirli bir profili tercih etti ve takımdaki üç '10 numara' rolünü doldurmak için Jude Bellingham, Cole Palmer ve Eberechi Eze'yi seçti. Forest yıldızının neden kadro dışı bırakıldığı özellikle sorulduğunda Tuchel cuma günü şunları söyledi: "Üç, dört, beş tane 10 numara belirlemenin hiçbir anlamı yok. Bu kimseye fayda sağlamaz."
Eski Bayern Münih ve Chelsea patronu, kararın Gibbs-White'ın yeteneksizliğinin bir yansıması olmadığını, aksine forma için yaşanan yoğun rekabetin bir sonucu olduğunu vurgulamakta gecikmedi. Teknik direktör, oyuncunun geçen sezon Forest'ın ligde kalmasına yaptığı önemli katkıyı ve bu sezon süregelen gelişimini kabul etti. "Morgan'ın içinde bulunduğu formu görebiliyoruz; sezonu çok ama çok güçlü bir şekilde bitirdi ve Forest'ın küme düşmemesinde kilit oyuncu oldu."
Palmer ve mevcut oyuncular için zorlu sınav
Tuchel ayrıca bu fırsatı, aralarında Chelsea'den Cole Palmer'ın da bulunduğu, kadroya girmeyi başaranlara net bir mesaj göndermek için kullandı. Three Lions için gereken seviyeye ilişkin Alman teknik adam şunları söyledi: "Bu arada, Cole [Palmer] örneğinde olduğu gibi, kadroya seçilmek ve tekrar bilet almak bir şeydir. Ama İngiltere için performans göstermek bambaşka bir şeydir ve asıl önemli olan da budur."
Şunları ekledi: "Yani özellikle Cole da geldiğinde daha fazlasını ortaya koymalı ve yerini almak, formasını korumak ve seçilmesini haklı çıkarmak için bu tür rakamları ve bu tür performansları göstermeli."
- AFP
Uluslar Ligi sınavlarına doğru bakış
Kadro açıklaması, İngiltere için yoğun bir Uluslar Ligi fikstürünün üstesinden gelecekleri kritik bir dönemin sahnesini hazırlıyor. Three Lions, İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan'a karşı yüksek riskli karşılaşmalara hazırlanıyor. Bu maçlar, özellikle yaz aylarında hüsran yaşayan bir gruba geri dönen yıldızları entegre ederken, Tuchel'in taktik tercihleri için bir turnusol testi işlevi görecek. Gibbs-White için ise odak noktası artık yeniden Nottingham Forest'taki kulüp görevlerine dönmeli; zira milli takım hesaplarına yeniden girmenin yolunu zorluyor.
Orta saha oyuncusu, bu yılın başındaki Dünya Kupası kadrosunda dikkat çekici biçimde yer almamıştı ve bu son dışlanma, teknik heyeti ikna etmek için önünde hâlâ yapması gereken işler olduğunu gösteriyor.
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