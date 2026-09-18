Tuchel’in son İngiltere kadro seçiminin yankıları sosyal medyaya da ulaştı; Gibbs-White’ın nişanlısı Britney De Villiers, Nottingham Forest’ın yıldız oyuncusunun göz ardı edilmesi kararını sorgular görünüyordu. Liste kamuoyuyla paylaşıldıktan kısa süre sonra De Villiers, Instagram’a giderek partnerinin İngiltere’nin en üst liginde ne kadar etkili olduğunu ortaya koyan çarpıcı bir istatistiği paylaştı.

De Villiers’ın paylaşımında şöyle yazıyordu: "Morgan Gibbs-White, bu sezon tek bir Premier Lig maçında 5 ya da daha fazla gol şansı yaratan tek oyuncu." Bu mesaj, 26 yaşındaki oyuncunun City Ground’da parlak bir form dönemi yaşadığı, bu sezon sadece dört maçta bir gol ve iki asistlik katkı yaptığı bir döneme denk geldi.

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