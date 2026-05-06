Morgan Gibbs-White, geçirdiği korkunç kafa yaralanmasının ardından maske taktı; Nottingham Forest ise Aston Villa'ya yapılacak Avrupa Ligi yarı final deplasmanı öncesinde oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bir güncelleme yayınladı
Gibbs-White için gizli seçmeler
Nottingham Post’un haberine göre, Gibbs-White yaklaşan Avrupa kupası finaline yetişmek için acele ederken, koruyucu yüz maskesi için ölçü alındı. Pazartesi günü Chelsea’ye karşı 3-1 kazanılan maçta alnında korkunç bir yara açılması sonucu kanlar içinde kalmış ve dikiş atılması gerekmişti. Baş antrenör Vitor Pereira, oyuncunun yarasını korumak için önlemler aldığını doğruladı ve medyaya şakayla karışık bir şekilde şöyle dedi: "Sanırım öyle, ama rengini bilmiyorum! Sanırım dün maskeyi yaptırmaya gitti." Forest, toplamda 1 gol farkla önde olduğu bu seride, takımın sembolü olan oyuncunun sahada olmasını çok istiyor.
City Ground'da son dakikada alınan kararlar
Pereira, Villa Park deplasmanı için ilk 11'ini belirlemeden önce son ana kadar beklemeyi planlıyor. Portekizli teknik direktör, şu anda sakatlıklarla boğuşan birkaç kilit oyuncusu nedeniyle kadro seçiminde zor bir karar vermek zorunda. Durumu değerlendiren Pereira, Gibbs-White hakkında şunları ekledi: "Kesinlikle ağrısı var. Bakacağız. Yarın kadar onun oynayabilecek durumda olup olmadığını göreceğiz. Bakacağız. Bu büyük bir soru işareti. Bu benim için bir soru değil, oyuncu, sağlık ekibi ve benim aramda alınacak bir karar. Ancak karar vermek için (henüz) son toplantımızı yapmadık."
Takım genelinde fitness ile ilgili endişeler
Sakatlık listesi bununla da bitmiyor; Forest, Murillo, Ola Aina, Ibrahim Sangare ve Dan Ndoye gibi birçok as kadro oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili endişelerle boğuşuyor. Pereira, bu oyuncuların sahaya çıkıp çıkamayacağı konusunda net bir açıklama yapmaktan kaçındı, ancak kimin ilk 11'de yer alacağına bakılmaksızın takımın kimliğinin aynı kalması gerektiği konusunda ısrarcı oldu. Şöyle ekledi: "Morgan hakkında şüphem olduğu için değil, sakat oyuncular hakkında şüphem olduğu için kararlarımı erteleyeceğim. Ancak kafamda A, B ve C planlarım var. Çok sayıda (sakatlık) endişemiz var. (Formda olabilecek) oyuncular hakkında şüphelerimiz olabilir, ancak ruhumuz, ne istediğimiz, neye inandığımız, dirençliliğimiz ve taktiksel olarak ne yapmamız gerektiği konusunda şüpheye yer yok. Bunlar şüpheye yer bırakmayacak şeyler."
Final maçına bakıldığında
Takım 1-0'lık avantajını korumaya hazırlanırken, Pereira Çarşamba günü yapılacak son antrenmanın ardından kadro kararlarını kesinleştirecek. Forest, Villa'yı geçmeyi başarırsa, Avrupa Ligi finaline yükselecek ve burada SC Freiburg ya da Braga ile karşılaşacak; Portekiz ekibi şu anda ilk maçtan 2-1 önde.