Morgan Gibbs-White, eski Nottingham Forest takım arkadaşının efsane statüsü ve "en büyük özelliği" hakkında konuşurken, "parayla satın alınamayacak" hayallerinin peşinden gitmesi için teşvik edildi
Gibbs-White, 42 milyon sterlinlik transferinin karşılığını fazlasıyla verdi
Gibbs-White, profesyonel kariyerinin bugüne kadarki en verimli sezonunu geride bıraktı; tüm turnuvalarda 53 maçta forma giyerek Forest formasıyla 18 gol kaydetti. Takımının küme düşme tehlikesini bertaraf etmesine katkıda bulunurken, Reds’in kaptanlığını düzenli olarak üstlendi ve takımını Avrupa Ligi yarı finallerine taşıdı.
Bu çabalar, birçok kişinin sürprizine, Thomas Tuchel'in 2026 Dünya Kupası planlarında yer bulmaya yetmedi, ancak bu durum, bu klas oyun kurucunun oyunundaki tam potansiyelini ortaya çıkarırken, etrafındaki herkese ilham veren bir lider haline geldiğini bir kez daha vurguladı.
Forest, çeşitli ek şartlar devreye girerse 42 milyon sterlin (56 milyon dolar) değerine ulaşabilecek bir transfer anlaşmasında paranın karşılığını tam olarak aldı ve Gibbs-White'ın mevcut ortamında kalmasını sağlamak için her türlü çaba gösteriliyor.
Forest'ın yıldızı Gibbs-White'ı özel kılan nedir?
2022’deki yükselmenin ardından Wolves altyapısından transfer edilen Colback, Forest kadrosunda yer almış ve Bally Bet ile yaptığı röportajda GOAL’a MGW’yi özel kılan nitelikler sorulduğunda şunları söyledi: “Morgan geldiğinde onlardan biriydi; antrenmanlara başladıktan birkaç gün sonra onun gerçekten özel biri olduğunu düşündüm. Muhtemelen birlikte antrenman yaptığım ve oynadığım en iyi oyunculardan biri.
“Bence Morgan'ın en büyük özelliği ve ona atfedilebilecek en önemli şey, çalışma temposu çünkü o, hiç kimseye benzemeyen bir şekilde çalışıyor ve takımı gerçekten ileriye taşıyor. Bence bunu bu sezon gösterdi. Bence onun en önemli özelliği bu çünkü onun oynadığı pozisyon, 10 numara, bu pozisyonu oynayanlar her zaman takım için çok çalışmaya istekli olmazlar ama o, bu konuda öncü olan kişi.
“Yetenekleri açısından, onu transfer ettiğimizde bunun çok pahalı bir transfer olduğunu düşünmüştüm, ama şimdi bu para devede kulak gibi görünüyor. Teknik olarak, birlikte oynadığım en iyi oyunculardan biri.”
Gibbs-White, Pearce ve Collymore ile birlikte tüm zamanların en iyileri listesine girebilir mi?
Colback, Bally Bet tarafından düzenlenen ve Mark Crossley ile bir grup Forest efsanesinin All-Stars Vets kadrosuna karşı sahaya çıktığı bir etkinlikte konuştu. City Ground'da pek çok tanıdık yüz görüldü.
Trentside'da dört sezon geçiren Gibbs-White, kendisi de Reds'in bir ikonu olma yolunda ilerliyor. Stuart Pearce, Roy Keane ve Stan Collymore gibi günümüzün efsaneleri arasına katılıp katılamayacağı sorulduğunda Colback şunları ekledi: “Bence bu durum Elliot Anderson'ın durumuna benziyor, onun kalmasını umuyorsunuz.
“Açıkçası, ayrılıp Tottenham'a gitme fırsatı vardı ama sonunda kaldı. Bence burada gerçekten çok mutlu. Bu bölgede yaşamayı seviyor ve burası harika bir kulüp. Bence bazen oyuncular sözde daha büyük takımlara geçmek için acele ediyorlar. Ama burada bırakacağı miras ve tüm bunlar, parayla satın alınamayacak şeyler.
“Ama bunu bilemezsiniz. Dünya Kupası'nı kaçırdı. Bunun nedeni bulunduğu yer mi, ki bu bazen olabilir? Bilemezsiniz. Onun adına konuşmak istemem, ama elbette Forest ile ilgili herkes onun kalmasını istiyor.”
Sözleşmenin uzatılması konusunun bir aşamada gündeme gelmesi muhtemel
Gibbs-White, Forest formasıyla toplam 171 maça çıkarak bu sahayı düzenli olarak şereflendirdi. Sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor, ancak Evangelos Marinakis ve ekibi, ayağında sihir barındıran bu oyuncunun uzun süreli bir kahraman olma şansını yakalamasını sağlamak istediği için, çok da uzak olmayan bir gelecekte sözleşme uzatma görüşmeleri başlayacak gibi görünüyor.