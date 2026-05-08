Morgan Gibbs-White, Elliot Anderson'ın yerine mi geçecek? Nottingham Forest'ın transfer hamleleriyle ilgili söylentiler sürerken, Manchester United'a Bruno Fernandes'in halefi konusunda tavsiyede bulunuldu

Manchester United, bir kez daha Premier Lig şampiyonluğu için yarışan bir takım haline gelmek amacıyla bir yedek plan hazırlamalıdır ve dünyanın dört bir yanındaki gözlemcileri, maçın gidişatını değiştirebilecek yeteneklere sahip oyuncuları takip etmeye devam edecektir.

Red Devils'ın Fernandes'siz bir geleceği şimdiden planlayıp planlamadığı ve bu tartışmalarda kimlerin yer alabileceği sorulduğunda, eski United teknik direktörü Meulensteen - Best Betting Bonuses'un izniyle GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada - şunları söyledi: “Bunu her zaman yaparsınız. Bu konuyu düşünmeye başlamanız gerekir.

“Öncelikle, durumu analiz etmeli ve parçalara ayırmalısınız. Bruno size ne katıyor? İşte bu niteliklerin yerine geçecek birini ararsınız. Açıkçası, o çok çalışkan, her zaman formda, her zaman oynuyor ve sahada oyunu arkadan öne en iyi ve en hızlı şekilde bağlayabilme yeteneğine sahip - 60, 70 yardlık bir pas. O topa vurabilir, topu sürer, taşıyabilir, tabii ki asist yapabilir ve attığı goller var. İşte aradığınız paket bu.

“Peki, şu anda Bruno gibi çok oyuncu var mı? Yani, Premier Lig'de ona gerçekten benzeyen oyuncular? Benzer oyuncular var - [Martin] Odegaard, Arsenal'de benzer bir iş yapıyor. Ve [Rayan] Cherki ile Bernardo Silva'nın da City'de benzer işler yaptığını söyleyebilirim.

“İşte bakmaya başlamanız gereken şeyler bunlar. Morgan Gibbs-White'ı da bu tür bir rolde görebiliyorum. Ama Bruno açıkça olağanüstü bir oyuncu.”