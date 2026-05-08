Morgan Gibbs-White, Elliot Anderson'ın yerine mi geçecek? Nottingham Forest'ın transfer hamleleriyle ilgili söylentiler sürerken, Manchester United'a Bruno Fernandes'in halefi konusunda tavsiyede bulunuldu
Dünya Kupası'na katılacak olan Anderson'ın piyasa değeri 100 milyon sterlin
Anderson’ın 2024 yılında Tyneside’dan Trentside’a yaptığı transferin ardından öne çıkmasını izleyenler, eski Newcastle yıldızının artık kendini kanıtlamış bir İngiltere milli takım oyuncusu olduğunu ve bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası’nda Üç Aslanlar için önemli bir rol üstleneceğini biliyor.
En büyük spor sahnesinde başrol oynarsa, transfer bedeli muhtemelen artacaktır. Zaten Forest'ın yetenekli 23 yaşındaki oyuncu için 100 milyon sterlin (136 milyon dolar) üzerinde bir bedel talep edebileceği öne sürülüyor.
Manchester United taraftarı Gibbs-White, Old Trafford'a transfer olabilir mi?
City Ground'da gözde isimler arasında sadece Anderson yok; Gibbs-White de 2025-26 sezonunun ikinci yarısında muhteşem bir performans sergiliyor. Gol yağmuruna tutulan oyuncu, 10 numara pozisyonunda yaşanan kıyasıya rekabetin ortasında, Dünya Kupası kadrosuna girmek için son bir hamle yapıyor.
Daha önce de yüksek bedelli bir transferle adı anılan Gibbs-White, tutkulu bir Manchester United taraftarı olarak büyüdüğü gerçeğinden hiçbir zaman kaçınmadı. Acaba Old Trafford'u evi olarak görme şansı yakalayabilecek mi?
Kırmızı Şeytanlar'ın şu aşamada yeni bir oyun kurucuya ihtiyacı yok, çünkü kulüp kaptanı Fernandes bu rolü üstleniyor. Ancak Portekizli oyuncunun sözleşmesi 2027'ye kadar sürüyor (12 aylık uzatma opsiyonu var) ve adı Suudi Pro Ligi'ndeki takımlarla sıkça anılıyor.
Manchester United, Fernandes'in yerine geçecek oyuncuyu belirlemeli
Manchester United, bir kez daha Premier Lig şampiyonluğu için yarışan bir takım haline gelmek amacıyla bir yedek plan hazırlamalıdır ve dünyanın dört bir yanındaki gözlemcileri, maçın gidişatını değiştirebilecek yeteneklere sahip oyuncuları takip etmeye devam edecektir.
Red Devils'ın Fernandes'siz bir geleceği şimdiden planlayıp planlamadığı ve bu tartışmalarda kimlerin yer alabileceği sorulduğunda, eski United teknik direktörü Meulensteen - Best Betting Bonuses'un izniyle GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada - şunları söyledi: “Bunu her zaman yaparsınız. Bu konuyu düşünmeye başlamanız gerekir.
“Öncelikle, durumu analiz etmeli ve parçalara ayırmalısınız. Bruno size ne katıyor? İşte bu niteliklerin yerine geçecek birini ararsınız. Açıkçası, o çok çalışkan, her zaman formda, her zaman oynuyor ve sahada oyunu arkadan öne en iyi ve en hızlı şekilde bağlayabilme yeteneğine sahip - 60, 70 yardlık bir pas. O topa vurabilir, topu sürer, taşıyabilir, tabii ki asist yapabilir ve attığı goller var. İşte aradığınız paket bu.
“Peki, şu anda Bruno gibi çok oyuncu var mı? Yani, Premier Lig'de ona gerçekten benzeyen oyuncular? Benzer oyuncular var - [Martin] Odegaard, Arsenal'de benzer bir iş yapıyor. Ve [Rayan] Cherki ile Bernardo Silva'nın da City'de benzer işler yaptığını söyleyebilirim.
“İşte bakmaya başlamanız gereken şeyler bunlar. Morgan Gibbs-White'ı da bu tür bir rolde görebiliyorum. Ama Bruno açıkça olağanüstü bir oyuncu.”
Fernandes, Kırmızı Şeytanları Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürüyor
Forest, kaptanlık pazubandını sık sık takan Gibbs-White ile 2028 yılına kadar süren bir sözleşmeye sahip. Takım, diğer oyuncuların ayrılması kaçınılmaz gibi göründüğü için bu yaz onu satmaya pek istekli olmayacak, ancak United gibi kulüpler kapıyı çalarsa önümüzdeki transfer dönemlerinde elini kolunu bağlanabilir.
Bu sezon Premier Lig'de Thierry Henry ve Kevin De Bruyne'nin tek sezon asist rekorunu kırmayı hedefleyen Fernandes, 2026'da Red Devils'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacak gibi görünüyor ve "Rüyalar Tiyatrosu" olarak bilinen stadyumda eski ihtişamını yeniden canlandırmak için en az bir yıl daha takımda kalacak gibi görünüyor.