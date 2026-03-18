Emanuele Tramacere

Çeviri:

Moretto - Giuntoli yeni bir takım arıyor: Gasperini onu takdir ediyor, ancak Premier Lig'de talipler var

Juventus ve Napoli'nin eski yöneticisi yeni bir proje arayışında ve Roma'da Gasperini'nin desteğini alabilir.

Günümüz Roma’sı, Gian Piero Gasperini’nin talepleri ile Frederic Massara’nın aldığı kararlar arasındaki ikilemle ayakta duruyor, ancak sezon sonunda bu ikilem sona erebilir.


Matteo Moretto'nun Fabrizio Romano'nun YouTube kanalında aktardığı gibi, birkaç gündür Juventus ve Napoli'nin eski sportif direktörü Cristiano Giuntoli'nin adı, Giallorossi kulübünün spor direktörlüğü pozisyonu için güçlü bir aday olarak yoğun bir şekilde dolaşmaya başladı.


  • MASSARA'NIN ÇALIŞMALARI

    Friedkin ailesi şu anda Massara’nın çalışmalarından ve her alanda rekabetçi bir takım kurarken mali durumu kontrol altında tutmayı başarmasından oldukça memnun. Kulüp yönetimi de teknik direktör ile yönetici arasındaki ilişkinin pek de iyi olmadığını biliyor ve bu nedenle Massara’nın durumunu yeniden değerlendirecek; ancak bugün itibarıyla bu konuda bir değişiklik olması pek olası görünmüyor.

  • GIUNTOLI ÖNEMLİ BİR PROJE İSTİYOR

    Giuntoli, Juventus'taki macerasının sona ermesinin ardından takımsız kaldı, ancak eline geçen ilk fırsatı değil, önemli bir projeyi arıyor. Geçmişte Suudi Arabistan'dan ve birinci sınıf olmayan bazı yabancı kulüplerden teklifler almıştı. Seçim yapmak için acele etmiyor ve kendini sürekli güncel tutuyor; hatta sık sık Avrupa'daki stadyumlarda görülüyor (Atletico Madrid-Tottenham maçında ve İtalya ligindeki çeşitli maçlarda tribünde görüldü) çünkü Roma gibi önemli bir projede yeniden başlamak istiyor.

  • GASPERINI, GIUNTOLI'YE SAYGI DUYUYOR

    Moretto'nun aktardığına göre, Trigoria'da Giuntoli, Gian Piero Gasperini'de çok önemli bir destek bulabilir; zira yönetici, geçen sezonun sonunda görevden alınmadan önce Gasperini'yi Juventus'a getirmek istemişti. İkili arasındaki ilişki çok iyi ve Massara'nın ayrılması durumunda, Roma teknik direktörü Toskanalı yöneticiyle çalışmayı denemeyi ister.

