Bu arada Juventus, 2025-26 bilançosunu 66 milyon euro zararla kapattı. Hesaplar bugün Juventus yönetim kurulu tarafından onaylandı ve ayrıca 3 Kasım’da toplanacak hissedarlar genel kuruluna 250 milyon euroluk sermaye artırımı önerilmesine karar verildi.





Kulübün açıklamasında yer aldığı üzere bu operasyon, varlık yapısının güçlendirilmesini ve sportif rekabet gücünü desteklemeyi, Allianz Stadium’dan başlayarak stratejik gayrimenkul varlıklarına yönelik olası müdahaleleri, markanın değerini artırmayı ve ekonomik-finansal sürdürülebilirliği amaçlıyor. Çoğunluk hissedarı Exor, kendi payına düşen kısmı karşılayacağını ve avans niteliğinde derhal 60 milyon euro ödeyeceğini zaten doğruladı.





Juventus için bu, üst üste zararla kapanan dokuzuncu mali yıl oldu. 2024-25’te zarar 58 milyon euro olmuştu, yeni sona eren sezon için ise negatif bir sonuç zaten öngörülüyordu.





Yönetim cephesinde kulüp, takımın rekabet gücüne yönelik yatırımları korurken operasyonel maliyetlerde 42 milyon euroluk bir düşüş yaşandığını vurguladı. Sponsorluk gelirleri yeniden kalıcı olarak 120 milyon euronun üzerine çıkarken, borcun finansal yapısı da 12 yıl vadeli 150 milyon euroluk bir tahvil ihracı sayesinde yeniden dengelendi.





Bu arada Juventus, iş planını da güncelledi. Yeni projeksiyonlar, 2026-27’de de bir başka zararlı mali yıla işaret ediyor; bunda özellikle Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın etkili olduğu belirtilirken, sonraki iki mali yılda ise kademeli bir iyileşme öngörülüyor.







