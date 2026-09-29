Bu arada Juventus, 2025-26 bilançosunu 66 milyon euro zararla kapattı. Hesaplar bugün Juventus yönetim kurulu tarafından onaylandı; kurul ayrıca, 3 Kasım’da toplanacak hissedarlar genel kuruluna 250 milyon euroluk sermaye artışı teklif edilmesini kararlaştırdı.





Kulübün açıklamasında belirtildiği üzere bu işlem, sermaye yapısının ve sportif rekabet gücünün güçlendirilmesini desteklemeyi, Allianz Stadium başta olmak üzere stratejik gayrimenkul varlıklarına yönelik olası müdahaleleri, markanın değerinin artırılmasını ve ekonomik-finansal sürdürülebilirliği amaçlıyor. Çoğunluk hissedarı Exor, kendi payına düşen kısmı üstleneceğini ve avans niteliğinde derhal 60 milyon euro ödeyeceğini zaten doğruladı.





Bu, Juventus açısından üst üste zarar edilen dokuzuncu mali yıl oldu. 2024-25’te zarar 58 milyon euroydu; yeni tamamlanan sezon için ise negatif bir sonuç zaten öngörülüyordu.





Yönetim tarafında kulüp, takımın rekabet gücüne ayrılan yatırımları korurken operasyonel maliyetlerde 42 milyon euroluk bir düşüşe işaret ediyor. Sponsorluk gelirleri yeniden kalıcı şekilde 120 milyon euronun üzerine çıkarken, borcun finansal yapısı da 12 yıl vadeli 150 milyon euroluk tahvil ihracı sayesinde yeniden dengelendi.





Bu arada Juventus, iş planını da güncelledi. Yeni tahminler, 2026-27’de de bir başka zarar edilen mali yıla işaret ediyor; bunda en büyük etken, Şampiyonlar Ligi’ne katılamamak olurken, sonraki iki mali yılda ise kademeli bir iyileşme öngörülüyor.







