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Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Morat Yakin… Hossam Hassan’la alay etti, ardından Arjantin karşısında mağdur rolünü üstlendi

H. Hassan
M. Yakin
Mısır
Arjantin
İsviçre
Dünya Kupası
Mısır
İsviçre
Arjantin

Albay'ın laneti İsviçre'yi vuruyor

İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Yakin, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde takımının Arjantin’e (1-3) yenilmesinin ardından, daha önce alay ettiği aynı kaderi yaşadı.

Yakin, Mısırlı meslektaşı Hossam Hassan’ın, Arjantin’in 2026 Dünya Kupası sırasında hakemlerin iltimasından ve Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) desteğinden yararlandığına dair suçlamalarını reddetmiş ve maçların yeşil sahada, medya açıklamalarıyla değil, sonuçlandığını vurgulamıştı.

  • Sert açıklamalar

    Yakin, çeyrek finalde Arjantin ile oynanacak maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Mısır’ın hakemlik tartışmalarının yaşandığı 16’lı turda 3-2 mağlup olmasının ardından “FIFA”yı Arjantin’e taraf olmakla ve Lionel Messi’nin şampiyonluğunu dayatmaya çalışmakla suçlayan Hossam Hassan’ın açıklamalarını sert bir şekilde eleştirdi.

    Mısırlı teknik direktörün açıklamalarıyla ilgili bir soruya yanıt veren Yakin, “Genel olarak maçların adil bir şekilde oynandığını düşünüyorum. Video hakemliği her şeye müdahale edip kontrol sağlayabilir” dedi ve ekledi: “Kazanma şansınız varken, meseleleri maç sonrası açıklamalarla çözmemelisiniz.”

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  • Dramatik bir veda

    İsviçre milli takımı, hakem ekibine yönelik şiddetli öfke ortamı içinde Dünya Kupası'ndan elendi. Yakin ve takımın birçok oyuncusu, Breel Embolo'nun oyundan atılma kararını eleştirerek, bu pozisyonun maçı Arjantin lehine çeviren dönüm noktası olduğunu vurguladılar.

    Yakin, maçın bitiminden sonra, hakemin 72. dakikada video yardım sistemini (VAR) kullanarak inceledikten sonra Breel Embolo’ya gösterdiği ikinci sarı kart nedeniyle hoşnutsuzluğunu dile getirdi.

    Hakem Silva Peniero, ilk başta Leandro Paredes'e faul kararı vermiş ve Arjantinli oyuncuya sarı kart göstermişti; ancak daha sonra oyuncunun kimliğinin yanlış tespit edildiği ortaya çıkınca protokolün uygulanması gerekti.

    Görüntüleri inceledikten sonra hakem, Paredes’in faul yapmadığına karar verdi ve simülasyon yaptığı gerekçesiyle Embolo’ya sarı kart gösterdi. Bu karar, İsviçre milli takımında büyük öfkeye neden oldu.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yakin, Albay’ı taklit ediyor

    Yakin maçtan sonra şunları söyledi: “Bir hata yüzünden cezalandırıldık. O kartın hiçbir dayanağı yoktu. Bunu anlamıyorum. Son derece sıradan bir pozisyondu ve kötü bir niyet yoktu. Bu karar tek kelimeyle inanılmazdı. Buna kesinlikle katılmıyorum. Açık bir temas vardı ve hakemin ve video hakeminin bu sonuca nasıl vardığını anlamıyorum.”

    Şöyle devam etti: “Onların üstünlük sağladığını söyleyemem. Temiz ve açık bir maç oynadık, her iki takım da futbol oynadı. Bugün futbol kazanamadı. Bir hata yüzünden cezalandırıldık ve bu, maçın sonucunu belirleyen kritik bir andı. Şimdi şikayet edebiliriz, ama Arjantin’i tebrik etmeliyiz.”

    Şöyle devam etti: “Oyun planımız bugün yine işe yaradı. Maçın gidişatını analiz edersek, rakibimizden çok daha iyi olduğumuzu görürüz. Skoru eşitledik ve moral üstünlüğü bizim lehimizeydi. Forvet hattına yeni oyuncular sokmak istiyorduk ki, o yanlış karar geldi. Bu kuralın neden getirildiğini bilmiyorum, ama takımımdaki oyuncularım kahramandı."

    Ve şöyle bitirdi: “Bu şekilde zayıflatılmamızı kabullenemiyorum. Impolo tüm gücüyle mücadele etti ve çok fazla fiziksel temas yaşadı. O karar beni şaşkına çevirdi, hiçbir gerekçesi yoktu. Bu çok üzücü. Büyük bir fırsatı kaçırdık ve ne yazık ki yolculuğumuz sona erdi. Bu acı verici, ancak sergilediğimiz performanstan gurur duyabiliriz. İşte onlar benim gerçek kahramanlarım.”

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