Morat Yakin… Hossam Hassan’la alay etti, ardından Arjantin karşısında mağdur rolünü üstlendi

Yakin maçtan sonra şunları söyledi: “Bir hata yüzünden cezalandırıldık. O kartın hiçbir dayanağı yoktu. Bunu anlamıyorum. Son derece sıradan bir pozisyondu ve kötü bir niyet yoktu. Bu karar tek kelimeyle inanılmazdı. Buna kesinlikle katılmıyorum. Açık bir temas vardı ve hakemin ve video hakeminin bu sonuca nasıl vardığını anlamıyorum.”

Şöyle devam etti: “Onların üstünlük sağladığını söyleyemem. Temiz ve açık bir maç oynadık, her iki takım da futbol oynadı. Bugün futbol kazanamadı. Bir hata yüzünden cezalandırıldık ve bu, maçın sonucunu belirleyen kritik bir andı. Şimdi şikayet edebiliriz, ama Arjantin’i tebrik etmeliyiz.”

Şöyle devam etti: “Oyun planımız bugün yine işe yaradı. Maçın gidişatını analiz edersek, rakibimizden çok daha iyi olduğumuzu görürüz. Skoru eşitledik ve moral üstünlüğü bizim lehimizeydi. Forvet hattına yeni oyuncular sokmak istiyorduk ki, o yanlış karar geldi. Bu kuralın neden getirildiğini bilmiyorum, ama takımımdaki oyuncularım kahramandı."

Ve şöyle bitirdi: “Bu şekilde zayıflatılmamızı kabullenemiyorum. Impolo tüm gücüyle mücadele etti ve çok fazla fiziksel temas yaşadı. O karar beni şaşkına çevirdi, hiçbir gerekçesi yoktu. Bu çok üzücü. Büyük bir fırsatı kaçırdık ve ne yazık ki yolculuğumuz sona erdi. Bu acı verici, ancak sergilediğimiz performanstan gurur duyabiliriz. İşte onlar benim gerçek kahramanlarım.”