Sadece bir sezonluk Serie B macerasının ardından Serie A'ya geri dönen Monza, yeni teknik direktör arayışında. Paolo Bianco'nun ayrılmasıyla Brianza ekibinin teknik direktörlük koltuğu boşaldı. Kulüp, Atalanta, Southampton ve Roma'daki son hayal kırıklığı yaratan deneyimlerinin ardından yeniden yükselişe geçmek isteyen Ivan Juric'in de aralarında bulunduğu çeşitli adaylarla görüşmelerini sürdürüyor.
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Monza, teknik direktörlük görevi için Juric ile görüşüyor: adaylar arasında Gilardino ve Pecchia da bulunuyor
JURIC SEÇENEĞİ
Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre, Brianza kulübünün yönetimi, Kasım ortasından beri teknik direktörsüz olan Ivan Juric ile görüşmelere başladı. Abate'nin atanmasından önce Torino'ya geri döneceği söylenen teknik direktör, Serie A'dan tanıdık iki isimle birlikte adaylar arasında yer alıyor.
GILARDINO VE PECCHIA YARIŞTA
Monza, geçen sezon Pisa'dan kovulan Alberto Gilardino ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdi; değerlendirilen isimler arasında Fabio Pecchia da bulunuyor. Dolayısıyla, Serie B play-off'larında Catanzaro'yu yenerek yükseldikten sonra ligde kalmayı hedefleyen Brianza ekibinin teknik direktörlüğünde Paolo Bianco'nun yerini alabilecek üç aday isim var.