Monza, teknik direktörlük görevi için Juric ile görüşüyor: adaylar arasında Gilardino ve Pecchia da bulunuyor

Monza, geçen sezon Pisa'dan kovulan Alberto Gilardino ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdi; değerlendirilen isimler arasında Fabio Pecchia da bulunuyor. Dolayısıyla, Serie B play-off'larında Catanzaro'yu yenerek yükseldikten sonra ligde kalmayı hedefleyen Brianza ekibinin teknik direktörlüğünde Paolo Bianco'nun yerini alabilecek üç aday isim var.