Monza, Napoli'den Ngonge için görüşüyor. Pessina'nın yerine Inter'den Asllani gündemde

Monza kaptanı Matteo Pessina'nın uzun süre sahalardan uzak kalmasına yol açacak sakatlığı, Brianza ekibini şimdiye kadar üzerinde çalıştığı mevkilerden farklı bir rolde yeniden transfer piyasasına yöneltti.
Kulüp, Ivan Juric'in seçtiği liderin yerini doldurabilecek bir orta saha oyuncusu arayışına geri döndü ve değerlendirilen isimler arasında Inter'den ayrılması beklenen Kristjan Asllani de yeniden öne çıktı. Hücum hattı için ise Monza, Massimiliano Allegri'nin projesinin dışında kalan kanat oyuncusu Cyril Ngonge hakkında Napoli'den bilgi aldı.