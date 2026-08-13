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cm grafica asllani inter torino 2026
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Monza, Napoli'den Ngonge için görüşüyor. Pessina'nın yerine Inter'den Asllani gündemde

Inter
SSC Napoli
Monza
C. Ngonge
K. Asllani

Brianza ekibi transfer piyasasında harekete geçti: hücum hattı için Napoli'nin kanat oyuncusu beğeniliyor ve Pessina'nın sakatlığının ardından Arnavut orta saha oyuncusunun adı yeniden gündeme geldi.

Monza kaptanı Matteo Pessina'nın uzun süre sahalardan uzak kalmasına yol açacak sakatlığı, Brianza ekibini şimdiye kadar üzerinde çalıştığı mevkilerden farklı bir rolde yeniden transfer piyasasına yöneltti.

Kulüp, Ivan Juric'in seçtiği liderin yerini doldurabilecek bir orta saha oyuncusu arayışına geri döndü ve değerlendirilen isimler arasında Inter'den ayrılması beklenen Kristjan Asllani de yeniden öne çıktı. Hücum hattı için ise Monza, Massimiliano Allegri'nin projesinin dışında kalan kanat oyuncusu Cyril Ngonge hakkında Napoli'den bilgi aldı.


  • Idea Asllani

    Pessina, Juric'in de doğruladığı üzere dizinden bir sorun yaşadı ve bu durum eski Milan ve Atalanta oyuncusunu uzun süre sahalardan uzak tutacak. Marco Barzaghi'nin aktardığına göre Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani, tam da bu saatlerde Brianza ekibine önerildi.

    2002 doğumlu oyuncu uzun süredir Inter'den ayrılmaya yakın ve orta saha için düşük maliyetli bir çözüm de olabilir. Inter, bonservis bedeli olarak 10 ila 15 milyon eurodan aşağısını istemiyor ancak ligde kalınması halinde satın alma opsiyonu/zorunluluğu içeren bir kiralama formülüne de kapı açılabilir.

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  • Ngonge için anket

    Ancak sadece orta saha değil; Alfredo Pedullà'nın aktardığına göre Monza, Cyril Ngonge için Napoli'den transfer konusunda uygunluk sordu. 2000 doğumlu kanat oyuncusu, geçen sezonu Torino ile Espanyol arasında bölerek geçirdi.

    Belçikalı oyuncu, Ocak 2024'te Verona'dan yaklaşık 20 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer edilmişti ve Allegri'nin planları arasında yer almıyor. Ona çok daha fazla süre verebilecek bir İtalyan kulübüne dönmek, kendisi için yeniden başlangıç noktası olabilir.



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