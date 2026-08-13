Monza, Napoli'den Ngonge için görüşüyor. Pessina'nın yerine Inter'den Asllani gündemde

Pessina, Juric'in de doğruladığı üzere dizinden bir sorun yaşadı ve bu durum eski Milan ve Atalanta oyuncusunu uzun süre sahalardan uzak tutacak. Marco Barzaghi'nin aktardığına göre Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani, tam da bu saatlerde Brianza ekibine önerildi.

2002 doğumlu oyuncu uzun süredir Inter'den ayrılmaya yakın ve orta saha için düşük maliyetli bir çözüm de olabilir. Inter, bonservis bedeli olarak 10 ila 15 milyon eurodan aşağısını istemiyor ancak ligde kalınması halinde satın alma opsiyonu/zorunluluğu içeren bir kiralama formülüne de kapı açılabilir.