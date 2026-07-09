Monza, Juric ve ligde kalma mücadelesi: Montipò’dan Okoli’ye, Majer’den Adzic’e ve Echeverri’ye kadar tüm isimler

Hernani’nin Palermo’ya transferinin resmiyet kazanması ve Fiorentina’dan kiralık olarak gelen Kouadio’nun takıma katılmasıyla birlikte, Monza as kalecinin yerini doldurmak, savunmayı, orta sahayı (ofansif orta saha dahil) ve forveti güçlendirmek için hamleler yapıyor.





Brianteo’nun kalesini Audero, Falcone ve Montipò’dan biri koruyacak gibi görünüyor; Juric’in favorisi olan Montipò, daha önce Verona’da Juric’in altında oynamıştı ve teknik direktör onu tekrar kadrosunda görmek istiyor.





Savunmada birçok isim değerlendiriliyor: Hedef, eski Frosinone ve Atalanta oyuncusu, şu anda Leicester ile Championship’ten League One’a düşen stoper Caleb Okoli. Eski Roma ve Hellas Verona oyuncusu Victor Nelsson’a yönelik ilgi de yüksek; şu anda Galatasaray’a geri dönen Nelsson, 5 milyon avroya transfer edilebilir. Ayrıca Fiorentina’dan, İspanya’da Levante’ye kiralanmış olan 2003 doğumlu stoper Matias Moreno da gelebilir. Kanatlar için ise Monza, Vojvoda, Zappa ve Lazzari’den birini kadrosuna katmaya çalışıyor; ancak bu isimlerin hepsi Serie A’daki çeşitli takımlar tarafından takip ediliyor.





Transfer fırsatlarından bahsetmiştik. Okoli’nin yanı sıra, küme düşen bir başka oyuncu da Monza’nın işine yarayabilir. Brianza ekibi, Wolfsburg’da oynayan ofansif orta saha oyuncusu Lovro Majer’i takip ediyor; Hırvat futbolunun gelecek vaat eden ismi olan Majer, 28 yaşında artık Bundesliga’nın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. İkinci planda ise Inter Miami’den Yannick Bright gibi bir başka orta saha oyuncusu yer alıyor.





Forvet hattında ise yaratıcılık gerekecek. Ofansif orta saha için pek çok seçenek var: Polonyalı Kozlowski’den, Juventus’tan ayrılacak olan Karadağlı Adzic’e, hatta Manchester City’nin kadrosunda yer alan yetenekli Echeverri gibi çılgın bir fikre kadar. Forvet hattında ise Cremonese ile küme düşen ancak “grigiorossi” ile harika bir sezon geçiren Bonazzoli’ye yönelme fikri ilgi çekiyor.