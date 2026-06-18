Juventus için sezon iyi bitmemiş olsa da, Bianconeri’nin teknik direktör koltuğunda yine Spalletti’ye güvenmesi doğru bir karar mı?

"Sabırlı olmak gerekir; biz Latinler pek sabırlı değiliz. Sezonun başında hep projeden söz edilir, ama bunda çok fazla ikiyüzlülük var, çünkü sonra beklemek için sabır kalmıyor."





Vlahovic meselesine gelince, Montero’ya kalsaydı, Juventus’ta onun için hâlâ yer olur muydu?

"Ben yine ona güvenirdim, onun gibi çok fazla oyuncu yok. Juventus'ta iki maç boyunca yedek kulübesinde oturduğumda beni en çok etkileyen oyunculardan biriydi; bire bir mücadeledeki yeteneklerini çok beğendim. Chiesa'ya da güvenirdim."





Yıldız’ı çok iyi tanıyorsun. Sence bu kadar genç yaşta ona bu kadar ağır bir forma vermek doğru muydu?

"Onu Primavera takımında çalıştırmıştım. Geldiğinde, sadece teknik açıdan değil, zihniyet açısından da farklı bir şeyleri olduğu hemen anlaşılıyordu. Ancak bu konuda sabırlı olmak gerekiyor, çünkü Juventus’un 10 numaralı forması ağır bir yük; Platini veya Del Piero gibi bu formayı giyen isimlere bakmak yeterli."





Del Piero demişken, taraftarlar onun kulübe geri dönmesini hayal ediyor, bu konuda ne düşünüyorsun?

"Bu harika bir hamle olurdu. Onu tanıdığım kadarıyla, hazırlandığından eminim. Juve’ye sadece imaj için girmez, yardım etmek için girer; eğer girerse, bu işbirliği yapmak içindir. Oynarken mükemmeliyetçiydi ve bence şimdi de öyle."





Peki ya Antonio Conte, bir gün tekrar siyah-beyazlılara dönebilir mi?

"Juve’ye geri dönmek her zaman mümkün, Antonio hem oyuncu hem de teknik direktör olarak bir idoldu. Şu anda cevap veremem çünkü aksi takdirde Spalletti’ye saygısızlık olur, ancak Antonio Conte, Juve’nin bir efsanesi olarak kabul ediliyor. Benim neslimden olanlar, Juventus ile bir bağ kurdu."





Futbolda "kötü adam" olarak anılmak seni biraz rahatsız etti mi?

"Hayır, doğruyu söyleyeyim, çünkü bunu biraz hak ettim. Çocukluğumdan beri insanların ne düşündüğü umurumda olmadı, ben kendi yolumda ilerliyorum."