Montella'nın yaklaşan ayrılığının ardındaki istatistikler, özellikle de son Uluslar Ligi kampanyaları açısından, iç karartıcı bir tablo ortaya koyuyor. Bologna'daki mağlubiyet, Ay-Yıldızlılar'ın bu turnuvadaki üst üste dördüncü yenilgisi oldu. Bu seride, Bursa'da kendi sahasında İtalya'ya karşı alınan ağır 4-1'lik yenilginin yanı sıra Fransa ve Belçika gibi Avrupa'nın önde gelen rakiplerine karşı yaşanan başka kayıplar da yer aldı.

Avrupa'daki bu kötü form, takımın yaz aylarında yaşadığı hayal kırıklığı yaratan sürecin ardından geldi. Ekip, ABD, Avustralya ve Paraguay ile birlikte yer aldığı Dünya Kupası grubunu son sırada tamamladı ve turnuva boyunca tek galibiyetini ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı aldı.