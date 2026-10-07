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Montella için yolun sonu! Türkiye, hayal kırıklığı yaratan Uluslar Ligi performansının ardından teknik direktörünü göndermeye hazırlanıyor
Montella kötü sonuçların bedelini ödüyor
Montella'nın Türkiye teknik direktörlüğündeki dönemi sona ermek üzere görünüyor; haberler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İtalyan teknik adamı görevden alma kararı verdiğini öne sürüyor. Pazartesi akşamı Bologna'da İtalya'ya karşı alınan hayal kırıklığı yaratan 3-1'lik yenilgi, son birkaç ayda milli takımın formundaki keskin düşüşe nezaret eden yetkililer için bardağı taşıran son damla olmuş gibi görünüyor.
TFF, geçiş sürecini yönetmek için oldukça hızlı davrandı ve iddialara göre eski Roma forveti için bir tazminat paketi konusunda anlaşmaya vardı; İtalyan basın kuruluşu Calciomercato'nun haberine göre federasyon, boşluğu doldurmak için birincil aday olarak Shakhtar Donetsk teknik direktörü Turan'ı şimdiden belirledi.
- AFP
Uluslar Ligi'nde hızlı düşüş
Montella'nın yaklaşan ayrılığının ardındaki istatistikler, özellikle de son Uluslar Ligi kampanyaları açısından, iç karartıcı bir tablo ortaya koyuyor. Bologna'daki mağlubiyet, Ay-Yıldızlılar'ın bu turnuvadaki üst üste dördüncü yenilgisi oldu. Bu seride, Bursa'da kendi sahasında İtalya'ya karşı alınan ağır 4-1'lik yenilginin yanı sıra Fransa ve Belçika gibi Avrupa'nın önde gelen rakiplerine karşı yaşanan başka kayıplar da yer aldı.
Avrupa'daki bu kötü form, takımın yaz aylarında yaşadığı hayal kırıklığı yaratan sürecin ardından geldi. Ekip, ABD, Avustralya ve Paraguay ile birlikte yer aldığı Dünya Kupası grubunu son sırada tamamladı ve turnuva boyunca tek galibiyetini ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı aldı.
Sözleşme detayları ve çıkış tazminatı
Montella, başlangıçta Haziran 2025'te onu Euro 2028'in sonuna kadar kulübede tutması amaçlanan bir sözleşme uzatmasına imza atmıştı. Bu nispeten yeni taahhüt nedeniyle TFF, ayrılığını resmileştirmek için toplam 915.000 € tutarında, beş aylık maaşına denk bir tazminat bedeli ödeyecek.
Görevinden, başında geçirdiği üç yılın ardından ayrılıyor; bu dönem, son derece yüksek zirveler ve diplerle tanımlandı. Görev yaptığı 40 maçta Montella, 21 galibiyet, beş beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.
- Getty Images Sport
İtalyan patron için karma miras
Ayrılığı ne kadar acı olmuş olsa da, Montella'nın Türkiye'deki dönemi taraftarlara gerçekten ilerleme kaydedilen anlar da yaşattı. Deneyimli teknik adam, unutulmaz şekilde milli takımı Euro 2024'te çeyrek finale taşıdı; bu yolculuk kamuoyunun hayal gücünü ateşledi ve takımı kısa süreliğine Avrupa futbolunun en heyecan verici ekiplerinden biri haline getirdi.
Ayrıca, ülkeyi yalnızca üçüncü kez Dünya Kupası'na taşıyarak 24 yıllık hasreti sona erdiren isim de oydu. Turnuvanın kendisindeki performans sonrasında hayal kırıklığı yaratsa da, eleme sürecini başarıyla yönetmesi ona tarih kitaplarında bir yer kazandırdı.
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