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Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

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Monako, Akliouche: "Kephren Thuram bana Juventus'a gelmemi teklif etti, ama ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum"

Juventus
M. Akliouche
K. Thuram-Ulien
Transfers
AS Monaco
Fransa

Piyasada çok değerli olan genç Fransız yetenek: "Benim rol modelim Zidane."

Galatasaray'ın radarında olan Kephren Thuram teklifte bulundu, ancak Maghnes Akliouche şimdilik yanıt vermiyor.


Monaco'nun Fransız kanat oyuncusu (2002 doğumlu), La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Khephren, Monaco'daki en zor anlarımda bana çok yardımcı olan çok iyi bir arkadaşım. Doğru, bazen şaka yollu olarak Juve'ye gelmemi istedi. Torino'da yaptıklarından dolayı onun adına mutluyum."


"Tüm ligler zordur, Serie A'da da kazanmak kolay değil. Bence tüm ligler güzel ve ilginç, oynamak da öyle."


"Bir oyuncu için Şampiyonlar Ligi'nde kendini kanıtlamak çok önemli: ne yazık ki Monaco ile sadece Conference'a kadar gidebildik, Dünya Kupası'ndan sonra geleceğime karar vereceğim. Hedefimiz mümkün olduğunca uzağa gitmek, Fransızların da bizim gibi üçüncü yıldızı hayal ettiğini biliyoruz ve kupayı Fransa'ya geri getirmek istiyoruz."

  • "Deschamps benden sadece kendim olmamı, oyunumla konuşmamı ve fırsat bulduğumda katkıda bulunmamı istiyor."


    "Örnek aldığım oyuncular mı? Zidane, pas kalitesi açısından Özil, oyun görüşü açısından Iniesta, o çılgındı. Hepsi olayları önceden görüyordu ve fiziksel ya da atletik olarak en üstün olmasalar da oyunu zihinsel olarak önceden tahmin edip yaratıyorlardı. Bu yüzden büyüleyiciydiler."


    "Kendimi teknik açıdan yetenekli, dripling, pas ve şutlarla fırsatlar yaratan bir oyuncu olarak tanımlıyorum. En sevdiğim teknik hareketler arasında veronica, çift adım ve no-look pas var. Ama artık bunlara, günümüz futbolunda topun bizde olmadığı anlarda hayati önem taşıyan yüksek top kazanma ve savunma da ekledim."


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