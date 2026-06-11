Monako, Akliouche: "Kephren Thuram bana Juventus'a gelmemi teklif etti, ama ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum"

Galatasaray'ın radarında olan Kephren Thuram teklifte bulundu, ancak Maghnes Akliouche şimdilik yanıt vermiyor.





Monaco'nun Fransız kanat oyuncusu (2002 doğumlu), La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Khephren, Monaco'daki en zor anlarımda bana çok yardımcı olan çok iyi bir arkadaşım. Doğru, bazen şaka yollu olarak Juve'ye gelmemi istedi. Torino'da yaptıklarından dolayı onun adına mutluyum."





"Tüm ligler zordur, Serie A'da da kazanmak kolay değil. Bence tüm ligler güzel ve ilginç, oynamak da öyle."





"Bir oyuncu için Şampiyonlar Ligi'nde kendini kanıtlamak çok önemli: ne yazık ki Monaco ile sadece Conference'a kadar gidebildik, Dünya Kupası'ndan sonra geleceğime karar vereceğim. Hedefimiz mümkün olduğunca uzağa gitmek, Fransızların da bizim gibi üçüncü yıldızı hayal ettiğini biliyoruz ve kupayı Fransa'ya geri getirmek istiyoruz."