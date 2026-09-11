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Monaco yıldızı Lamine Camara, hareketli transfer dönemi son gününde çöken Chelsea transferini anlattı
Camara için son gün hayal kırıklığı
Monaco'nun Strasbourg ile oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Camara, planlanan transferinin dramatik şekilde iptal olmasını değerlendirdi. Chelsea, Enzo Fernandez'i 120 milyon £ karşılığında Manchester City'ye sattıktan sonra Camara'yı birincil hedefi olarak belirlemişti. İlk iki teklifi reddedilmesine rağmen Chelsea, sonunda Monaco ile Camara için 55 milyon € değerinde anlaşmaya vardı. Ancak Monaco'nun Folarin Balogun'u Everton'a 40 milyon £ karşılığında satmak için yaptığı ayrı anlaşma bozulunca, Monaco anlaşmadan çekildi ve transfer pencerenin son saatlerinde iptal oldu. Bu ani geri dönüş, Camara'nın Londra'ya transferini tamamlayamamasına neden oldu.
- AFP
Çöken anlaşmanın ardından yola devam ediliyor
Basın odasında o kaotik son gün hakkında daha fazla değerlendirmede bulunan Camara, geçmişe takılı kalmak yerine önüne bakma arzusunu vurguladı. Camara, “Doğru, yoğun bir andı ama bildiğiniz gibi bu, profesyonel bir futbolcu olmanın parçası. Profesyonel olmaya ve bunu çok fazla düşünmemeye çalıştım” dedi.
“Ayrılmak istedim mi? Bu, takımla birlikte anı yaşamadığımı düşündürür. [Chelsea'ye katılma] ihtimali vardı. Son anda olmadı […] [büyük bir kulübe gitmek için] başka bir fırsat çıkmazsa, bunun nedeni pes etmem ya da yeterince sıkı çalışmamamdır. Futbol çok hızlı ilerliyor ve belki başka fırsatlar gelir. Şu an için ben, Monaco'ya ne katabileceğime ve sezona odaklanmış durumdayım.”
Menajer transfer sürecini eleştiriyor
Camara ayrıca, Monaco'daki takım arkadaşı Denis Zakaria'nın lige dönüşü öncesinde yeniden odaklanmasına yardımcı olduğunu da açıkladı. Ancak, Camara'nın menajeri Diomansy Kamara, büyük hayal kırıklığını dile getirmek için Instagram'a başvurdu.
"Afrikalı oyuncunun bazen sadece bir meta olduğu hissini verdiği bu mantıktan çıkmamız gerekiyor: onu satın alıyorsunuz, fiyatını belirliyorsunuz, geleceğini pazarlık konusu yapıyorsunuz ve çoğu zaman onun iradesi arka plana itiliyor gibi görünüyor" dedi Kamara. "Afrikalı oyuncularımız saygıyı hak ediyor. Emeklerine saygı. Kariyerlerine saygı. Hedeflerine saygı. Seslerine saygı. Bir transfer sadece iki kulüp ve rakamlardan ibaret olmamalı. Her sözleşmenin arkasında bir insan, bir kariyer, hayaller ve hayat tercihleri vardır."
- AFP
Camara ve Chelsea için sırada ne var?
Camara artık Monaco kadrosuna yeniden entegre olmak ve gelecekte teklif çekebilmek için Ligue 1'de formunu korumak zorunda. Bu arada Xabi Alonso ile Chelsea, sezonun ilk yarısında Fernandez'in doğrudan bir alternatifi olmadan yol almak zorunda kalacak. Chelsea'nin önümüzdeki aylarda Camara'yı takip etmesi ve transfer döneminin ocakta yeniden açılmasıyla birlikte potansiyel olarak bir teklif daha sunması bekleniyor.
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