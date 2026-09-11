Basın odasında o kaotik son gün hakkında daha fazla değerlendirmede bulunan Camara, geçmişe takılı kalmak yerine önüne bakma arzusunu vurguladı. Camara, “Doğru, yoğun bir andı ama bildiğiniz gibi bu, profesyonel bir futbolcu olmanın parçası. Profesyonel olmaya ve bunu çok fazla düşünmemeye çalıştım” dedi.

“Ayrılmak istedim mi? Bu, takımla birlikte anı yaşamadığımı düşündürür. [Chelsea'ye katılma] ihtimali vardı. Son anda olmadı […] [büyük bir kulübe gitmek için] başka bir fırsat çıkmazsa, bunun nedeni pes etmem ya da yeterince sıkı çalışmamamdır. Futbol çok hızlı ilerliyor ve belki başka fırsatlar gelir. Şu an için ben, Monaco'ya ne katabileceğime ve sezona odaklanmış durumdayım.”