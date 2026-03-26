Monaco, Pogba 4 yıl aradan sonra Brentford ile oynanan hazırlık maçında gol attı

Her ne kadar bir hazırlık maçı olsa da, Paul Pogba'nın gol atmaya dönüşü manşetlere taşındı. Fransız orta saha oyuncusu, Monaco'nun Brentford'un 23 yaş altı takımıyla düzenlediği ve İngiliz kulübünün 2-1 galip geldiği karşılaşmada gol attı. Bu maç, Pogba'nın forma giyme süresi kazanması ve son golünden tam 4 yıl sonra eski Juventus oyuncusunun tekrar gol atmasını izlemek için iyi bir fırsat oldu.

Pogba için çok zor bir yıl oldu ve Monaco'daki yeniden doğuş operasyonu şu ana kadar planlandığı gibi gitmedi. Ancak sezonun son bölümünde, 1993 doğumlu oyuncu takım arkadaşlarına yardım etmek için geri dönebilir ve gol, dostluk maçı olsa da, uyanışın ilk işareti olabilir.