Paul Pogba Monaco 2025-26Getty

Monaco, Pogba 4 yıl aradan sonra Brentford ile oynanan hazırlık maçında gol attı

Son golünden 4 yıl sonra, Fransız oyuncu İngiliz kulübünün 23 yaş altı takımıyla oynanan hazırlık maçında tekrar gol attı.

Her ne kadar bir hazırlık maçı olsa da, Paul Pogba'nın gol atmaya dönüşü manşetlere taşındı. Fransız orta saha oyuncusu, Monaco'nun Brentford'un 23 yaş altı takımıyla düzenlediği ve İngiliz kulübünün 2-1 galip geldiği karşılaşmada gol attı. Bu maç, Pogba'nın forma giyme süresi kazanması ve son golünden tam 4 yıl sonra eski Juventus oyuncusunun tekrar gol atmasını izlemek için iyi bir fırsat oldu.

Pogba için çok zor bir yıl oldu ve Monaco'daki yeniden doğuş operasyonu şu ana kadar planlandığı gibi gitmedi. Ancak sezonun son bölümünde, 1993 doğumlu oyuncu takım arkadaşlarına yardım etmek için geri dönebilir ve gol, dostluk maçı olsa da, uyanışın ilk işareti olabilir.

    Pogba,Brentford U23 maçında ilk 11'de sahaya çıktı ve ceza sahası sınırından attığı güçlü bir sağ ayak vuruşuyla golü buldu. Direkten seken topu ilk dokunuşta yerden şutladı. Pogba'nın son golünden 4 yıl sonra attığı bu gol,Şubat 2022'de Manchester United formasıyla Burnley'e karşı attığı golün ardından geldi.

    Monaco maçı, Pogba'nın yeniden doğuşuna sahne olacaktı; ancak bu yıl onu çok az gördük. Yaz aylarında formunu geri kazanmak için çalıştı, ancak 22 Kasım'da Rennes karşısında ilk kezsahaya çıkabildi. Beş dakikalık süreyi, PSG karşısında 4 dakika ve Brest karşısında 21 dakika izledi; ardından baldırındaki sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldı.

    Uzun süre sahalardan uzak kaldı ve ancak geçen hafta antrenmanlara geri döndü, ancak Lyon'a karşı2-1 kazanılan maçta forma giyemedi. Bu anlamda, ara ona süre kazandırmak ve formunu yeniden kazanmasını sağlamak için faydalı olacak. Bu yıl sadece 30 dakika oynadıktan sonra attığı gol, ona güven verebilir ve yılın son iki ayı için önemli bir gösterge olabilir.

