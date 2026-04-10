AFP
Çeviri:
Monaco kaptanı, eski Manchester United yıldızının nihayet tam formuna kavuşmak üzere olmasıyla birlikte, "olağanüstü" Paul Pogba'nın sezonun son bölümünde "önemli" bir rol üstleneceğini öngörüyor
Zakaria, Pogba'nın 'olağanüstü' etkisini övüyor
Monaco'nun kaptanı, kulübün sezonun son haftalarına girerken Pogba'nın yaratabileceği etkiyi hemen vurguladı. Fransız oyuncunun uzun süreler boyunca kenarda kalmasına neden olan hayal kırıklığı yaratan bir sezona rağmen, takım arkadaşları onun soyunma odasına ve sahaya kattığı kalitenin tam olarak farkındalar.
"Paul için bu sezonun biraz karmaşık geçtiğini düşünüyorum. Sakatlıklar ve kötü sonuçlar nedeniyle her zaman kolay olmadı. Sezonun sonunda, bu son birkaç maçta ekstra bir katkı sağlayarak mümkün olduğunca uzağa gitmeye çalışmak için kesinlikle önemli bir rol oynayacak. O inanılmaz bir oyuncu, bunu hepimiz biliyoruz, aynı zamanda olağanüstü bir insan," dedi Zakaria, RMC Sport'a verdiği demeçte takım arkadaşı hakkında.
- AFP
Yaralanma cehenneminden sonra tam olarak iyileşti
33 yaşındaki oyuncunun prenslikteki serüveni, fiziksel kondisyon konusunda inişli çıkışlı bir mücadeleye sahne oldu. Serbest oyuncu olarak takıma katıldıktan sonra, bu sezon üç kez yedek olarak oyuna girip toplamda sadece 30 dakika sahada kalabildi; son maça ise 5 Aralık’ta çıktı. Ancak teknik direktör Sebastien Pocognoli, orta saha oyuncusunun milli takım arası döneminden bu yana takımla aralıksız antrenman yaptığını doğruladı.
Pogba, Marsilya'ya karşı 2-1 kazanılan son maçın kadrosunda yer aldı ve sahaya çıkmasa da yedek kulübesinden maça yoğun bir şekilde dahil olduğu görüldü. Pocognoli, bu olumlu süreci şu sözlerle değerlendirdi: "Her gün antrenmanlara katılıyor ve gelişmeye devam ediyor. Umarım sahada bize faydalı olur. Doğru anı beklemeliyiz. Ama her halükarda, yine çok iyi bir antrenman haftası geçirdi, her alanda ilerleme kaydediyor, bu da çok olumlu."
Pogba'nın büyüsünü hatırlatan bir an
Her ne kadar maçlarda sahada kalma süresi oldukça sınırlı olsa da, Pogba kısa süre önce teknik becerisinin hâlâ dünya klasında olduğunu kanıtladı. Sezon ortasında La Turbie’de Brentford ile oynanan hazırlık maçında, ceza sahası kenarından sağ ayağıyla attığı müthiş bir şutla skoru açtı. Bu, Monaco formasıyla attığı ilk gol oldu ve kendisine büyük bir moral kaynağı oldu.
- AFP
Monaco'daki geleceği için mücadele ediyor
Pogba’nın sözleşmesi 2027’ye kadar sürse de, kulüp yönetimi onun uzun vadeli geleceğinin formda kalma ve performans gösterme yeteneğine bağlı olduğunu açıkça belirtmiştir. Direktör Thiago Scuro daha önce, iki tarafın bu yaz bir araya gelerek durumu değerlendireceğini ima etmişti; bu da sezonun bu son ayını orta saha oyuncusu için kritik bir sınav haline getiriyor.
Scuro şöyle açıkladı: "İki olasılık var: ya her şey yolunda gider, sahalara döner ve takıma katkı sağlar, ya da işler yolunda gitmez ve tabii ki iki taraf gelecek yaz masaya oturup yeni bir görüşme yapabilir." Paris FC ve Auxerre gibi takımlarla oynanacak maçlar ufukta görünürken, Pogba'nın kendine özgü geri dönüşü için sahne hazır.