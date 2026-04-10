Monaco kaptanı, eski Manchester United yıldızının nihayet tam formuna kavuşmak üzere olmasıyla birlikte, "olağanüstü" Paul Pogba'nın sezonun son bölümünde "önemli" bir rol üstleneceğini öngörüyor

Monaco'nun kaptanı, kulübün sezonun son haftalarına girerken Pogba'nın yaratabileceği etkiyi hemen vurguladı. Fransız oyuncunun uzun süreler boyunca kenarda kalmasına neden olan hayal kırıklığı yaratan bir sezona rağmen, takım arkadaşları onun soyunma odasına ve sahaya kattığı kalitenin tam olarak farkındalar.

"Paul için bu sezonun biraz karmaşık geçtiğini düşünüyorum. Sakatlıklar ve kötü sonuçlar nedeniyle her zaman kolay olmadı. Sezonun sonunda, bu son birkaç maçta ekstra bir katkı sağlayarak mümkün olduğunca uzağa gitmeye çalışmak için kesinlikle önemli bir rol oynayacak. O inanılmaz bir oyuncu, bunu hepimiz biliyoruz, aynı zamanda olağanüstü bir insan," dedi Zakaria, RMC Sport'a verdiği demeçte takım arkadaşı hakkında.