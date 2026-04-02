Çeviri:
Monaco'da gösterdiği güçlü performansın ardından, ABD Milli Takımı'nın eski Arsenal forveti Folarin Balogun'un Premier Lig'e geri döneceği konuşuluyor
Uzun zamandır beklenen atılım
Amerikalı forvet, Monako’daki hayatına çalkantılı bir başlangıç yaptıktan sonra, nihayet Stade Louis II’de ritmini buldu. Reims’te geçirdiği verimli kiralık döneminin ardından Balogun, başlangıçta bu başarıyı tekrarlamakta zorlandı; önce eski kaptan Wissam Ben Yedder’in gölgesinde kaldı, daha sonra da talihsiz sakatlıklarla boğuştu. Ancak 24 yaşındaki oyuncu bu sezon bir dönüm noktasına geldi ve Sebastien Pocognoli'nin takımının odak noktası haline geldi. Avrupa'daki scoutların dikkatini çeken oyuncuyla ilgili L'Equipe'in haberlerine göre, İngiliz kulüpler bu yaz Monaco'nun kararlılığını sınamaya hazırlanıyor.
Şüphecileri haksız çıkarmak
Balogun’un Monaco’daki serüveni, özellikle ilk sezonunda sahada fazla süre bulamadığı için büyük bir sabır gerektirdi. Ben Yedder'in ayrılması ona kapıyı açması bekleniyordu, ancak fiziksel sorunlar ve Mika Biereth'in ortaya çıkması, ABD Milli Takımı oyuncusunu fırsatını beklemek zorunda bıraktı. Balogun sonunda tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olarak yerini sağlamlaştırdı. Tüm turnuvalarda 36 maçta 15 gol ve 5 asistle eleştirenleri susturdu.
Mali tuzaklar ve vergi engelleri
Balogun’un mali durumu, takım arkadaşlarına kıyasla son derece karmaşıktır. Aylık brüt 230.000 avro maaş almasına rağmen, ABD vatandaşı olması nedeniyle Monako’da yaşayan yabancılara genellikle tanınan vergiden muafiyet avantajlarından yararlanamıyor. Bunun yerine, forvet oyuncusu kazancının yaklaşık yüzde 30’unu ABD hükümetine ödemek zorunda kalıyor. Buna rağmen Balogun, futboluna odaklanmaya devam etti. Geçen sezon omuz sakatlığı nedeniyle sadece dört gol atabilen Balogun, takımdan ayrılmak yerine kalıp yerini korumak için mücadele etmeyi tercih etti ve bu kararı şimdi büyük bir kazanç sağlıyor.
Şimdi ne olacak?
Önümüzdeki yaz transfer dönemi, Monaco yönetimi için bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Balogun’un sözleşmesi Haziran 2028’e kadar sürse de, formunun zirvesine dönmesi, Premier Lig’e transfer olmasının ciddi bir olasılık haline gelmesine neden oluyor. Ancak geleceği hakkında karar vermeden önce Balogun, şu anda Ligue 1’de ilk üçün üç puan gerisinde altıncı sırada yer alan Monaco ile sezonu tamamlamaya odaklanmaya devam edecek. Takım, Pazar günü Marsilya ile karşılaşacak.