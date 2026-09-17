Balogun'u satış listesine koyma kararı yalnızca taktiksel bir tercih değil, aynı zamanda Prenslik kulübü için mali bir zorunluluk. Monaco, hesaplarını dengelemek için oyuncu satışları konusunda Fransız futbolunun mali denetim kurumu DNCG'ye belirli mali taahhütlerde bulunmuştu. 25 yaşındaki Amerikalı forvetin yaz döneminde elden çıkarılamaması, kulübü kırılgan bir duruma sürükledi ve kış transfer dönemi öncesinde Monaco'yu bu adımı atmaya zorladı.

RMC Sport'un popüler programı Rothen S’enflamme'e konuşan Scuro, sezon ortası transfer dönemi için kulübün stratejisini dikkat çekici bir açıklıkla ortaya koydu. "İlk plan, Balogun için bir çözüm bulmak. Bunu bulursak Monaco'ya Lamine [Camara] ve [Aleksandr] Golovin'i sezon sonuna kadar tutma fırsatı verecek. İdeal plan bu, ancak kararları ve kışın neler olacağını kontrol edemeyiz" dedi.