Getty Images Sport
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Monaco CEO'su Thiago Scuro, USMNT yıldızı Folarin Balogun'un yaz transferinin ardından ocak ayında ayrılmaya hazırlandığını doğruladı
Mali baskı ve DNCG talimatı
Balogun'u satış listesine koyma kararı yalnızca taktiksel bir tercih değil, aynı zamanda Prenslik kulübü için mali bir zorunluluk. Monaco, hesaplarını dengelemek için oyuncu satışları konusunda Fransız futbolunun mali denetim kurumu DNCG'ye belirli mali taahhütlerde bulunmuştu. 25 yaşındaki Amerikalı forvetin yaz döneminde elden çıkarılamaması, kulübü kırılgan bir duruma sürükledi ve kış transfer dönemi öncesinde Monaco'yu bu adımı atmaya zorladı.
RMC Sport'un popüler programı Rothen S’enflamme'e konuşan Scuro, sezon ortası transfer dönemi için kulübün stratejisini dikkat çekici bir açıklıkla ortaya koydu. "İlk plan, Balogun için bir çözüm bulmak. Bunu bulursak Monaco'ya Lamine [Camara] ve [Aleksandr] Golovin'i sezon sonuna kadar tutma fırsatı verecek. İdeal plan bu, ancak kararları ve kışın neler olacağını kontrol edemeyiz" dedi.
- AFP
Everton'ın son gününde yaşadığı başarısızlık draması
Balogun'un mevcut durumu, ağustosta dramatik ve sonuçta başarısızlıkla sonuçlanan bir son transfer gününun doğrudan sonucu. Forvet oyuncusu, Everton için sağlık kontrolünden geçmek üzere Liverpool'a giderek İngiltere'ye dönmeye çok yaklaşmıştı. Ancak anlaşma, transfer döneminin son saatlerinde çöktü ve Monaco'nun tüm transfer stratejisini bozan bir domino etkisi yarattı. Scuro'ya göre ABD milli oyuncusu, Everton'ın sağlık ekibinin kondisyon seviyesiyle ilgili endişelerini dile getirmesinin ardından bu transferi sürdürme konusunda "rahatsız" hissetti.
"Balogun ile bir anlaşmamız vardı. Onunla yaşananlar, bu kış için planlarımızı biraz değiştiriyor. Ama asıl plan buydu: Balogun için bir çözüm bulmak. Bundan sonra, bu kış alınacak tüm kararlar üzerinde kontrolümüz yok," diye açıkladı Scuro.
Kadro dengesizliği ve transferdeki başarısızlıklar
Mali sonuçların ötesinde, Balogun'un varlığı teknik ekip için ciddi bir sportif baş ağrısı yarattı. Kulübün forveti satamaması, sahanın diğer bölgelerine yeniden yatırım yapamaması anlamına geldi ve bu da Filipe Luís'in açık bir taktiksel eksiklik olarak tanımladığı duruma yol açtı. Teknik direktör, kadroda bir dengesizlik olduğuna işaret ederek takımın santrforlar açısından yığılma yaşadığını, buna karşın doğal genişlikten yoksun olduğunu belirtti.
Scuro, yaz transfer döneminin nasıl yönetildiğine dair hayal kırıklığını gizlemedi ve kulübün kendi vizyonunu hayata geçiremediğini kabul etti. CEO, "Yaz boyunca yaptığımız her şeyden memnun değilim ve planımızı yüzde 100 uygulamamız mümkün olmadı. Dürüst olmak gerekirse hayır, yaz transfer dönemimizden memnun değilim. Oyuncuları elden çıkarmak için farklı zamanlamalarımız olsaydı, belki başka isimleri kadroya katmak için biraz daha fazla zamanımız olurdu" itirafında bulundu.
- Getty Images Sport
Ocak ayı düzeltmeleri ve geleceğe bakış
Ocak transfer dönemi hızla yaklaşırken Monaco, yazın yapılan hataları düzeltmek için şimdi Scuro'nun sözünü ettiği "düzeltmelere" odaklanmış durumda. Öncelik, Balogun'a kalıcı bir yuva bulmak olmaya devam ediyor; oyuncu, Arsenal'dan Monaco'ya katıldığından bu yana Reims'teki kiralık döneminde gösterdiği golcü formu tekrarlamakta zorlandı. Kışın gerçekleşecek bir transfer, USMNT düzenindeki yerini korumak için düzenli olarak forma giymesi gereken oyuncu adına yeni bir başlangıç anlamına gelecek ve Monaco'nun da açıkça eksikliğini hissettiği sağ kanat ile ön liberonun peşine nihayet düşmesine olanak tanıyacak.
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