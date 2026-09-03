Everton ile görüşmelerin sert şekilde çökmesine rağmen Monaco, Balogun'u göndermekte tamamen kararlı olmaya devam ediyor. Ligue 1 ekibinin, kadro sözleşmelerini elden çıkararak acilen kaynak yaratması gerekiyor ve USMNT golcüsü kalıcı bir ayrılık için başlıca adaylardan biri olmayı sürdürüyor. Avrupa'daki büyük transfer dönemleri artık kesin olarak kapanmışken, Scuro kulübün alternatif küresel seçenekleri aktif şekilde değerlendirdiğini doğruladı.

"Hâlâ açık olan başka pazarlarımız var ve Balo dahil farklı oyuncular için görüşmeler yapıyoruz" diye ekledi Scuro. "Perşembeye kadar neler olabileceğini görelim, çünkü hâlâ bir şeyler yapabilecek mali kapasiteye sahip pazarlar var; olan da buydu ve bugün bulunduğumuz nokta da bu."