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Monaco CEO'su, Everton'a 45 milyon dolarlık transferin gerçekleşmemesine öfkelenirken Folarin Balogun Suudi Arabistan'a ya da Türkiye'ye transfer olabilir
Everton transferi son anda çöktü
Balogun'un Everton'a önerilen 45 milyon dolarlık transferi, son gününde son derece dramatik bir çöküşün ardından suya düştü. ABD erkek milli takımının golcüsü, Premier League'e beklenen dönüşünün fişini çarşamba sabahının erken saatlerinde aniden çekti.
İki kulübe, karmaşık anlaşmayı yeniden yapılandırmaları için başlangıçta BST ile 23.00 son tarihinin ötesine geçen ek süre verilmişti. Ancak anlaşma, oyuncunun İngiliz kulübünün Finch Farm antrenman tesisindeki sağlık kontrolü sırasında yaşanan beklenmedik komplikasyonların ardından tamamen çöktü.
- AFP
Sağlık sorunları, transferin aniden bozulmasına yol açtı
Çöküş, Balogun'un Merseyside'daki fiziksel değerlendirmelerinin ardından yaşanan ciddi bir anlaşmazlıktan doğrudan kaynaklanıyor. ESPNEverton'ın sağlık kontrolü sırasında aniden büyük sorunlardan haberdar edildiğini ve bunun da kulübün transfer şartlarını agresif şekilde yeniden yapılandırmaya çalışmasına yol açtığını belirtiyor.
Ancak AS Monaco sportif direktörü Thiago Scuro, 25 yaşındaki oyuncunun stresli süreçte İngiliz kulübü tarafından kendisine nasıl davranıldığına ilişkin endişeleri nedeniyle bu transferden sonunda vazgeçtiğini açıkladı.
Scuro, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında medyaya, "Balo'nun geri dönmesini, oturup konuşmayı ve bundan sonrasının ne olacağını kendi aramızda netleştirmeyi hâlâ bekliyoruz" dedi.
Monaco, oyuncu transferi için kaynak yaratmaya çaresizce ihtiyaç duyuyor
Everton ile görüşmelerin sert şekilde çökmesine rağmen Monaco, Balogun'u göndermekte tamamen kararlı olmaya devam ediyor. Ligue 1 ekibinin, kadro sözleşmelerini elden çıkararak acilen kaynak yaratması gerekiyor ve USMNT golcüsü kalıcı bir ayrılık için başlıca adaylardan biri olmayı sürdürüyor. Avrupa'daki büyük transfer dönemleri artık kesin olarak kapanmışken, Scuro kulübün alternatif küresel seçenekleri aktif şekilde değerlendirdiğini doğruladı.
"Hâlâ açık olan başka pazarlarımız var ve Balo dahil farklı oyuncular için görüşmeler yapıyoruz" diye ekledi Scuro. "Perşembeye kadar neler olabileceğini görelim, çünkü hâlâ bir şeyler yapabilecek mali kapasiteye sahip pazarlar var; olan da buydu ve bugün bulunduğumuz nokta da bu."
- AFP
Balogun için Türkiye ya da Suudi Arabistan ihtimali var
Balogun, bu sezon düzenli olarak A takım futbolu oynayabilmek için artık elindeki sınırlı seçenekleri hızla değerlendirmek zorunda. Şu anda en uygulanabilir çıkış yolları, Türkiye Süper Ligi'ne ya da Suudi Arabistan Pro Ligi'ne yapılacak kazançlı bir transfer gibi görünüyor. Türkiye'de transfer dönemi 4 Eylül'e kadar açık kalacak ve bu da Avrupa'da olası bir can simidi için kısa bir pencere sunuyor. Bu arada Suudi Arabistan kulüplerinin kadrolarını tamamlamaları için 12 Ekim'e kadar süreleri var.
Monaco, önümüzdeki günlerde iki ligden birinde ilgilenen bir tarafla bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varmak için yoğun çaba harcayacak. Eğer bir anlaşma sağlanamazsa, Balogun'u Fransa'da belirsiz bir gelecek bekliyor.
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