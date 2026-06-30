Hem Barcelona hem de Monaco, bu transferin kalıcı olduğunu doğruladı. Sezon boyunca süren başarılı kiralık döneminin ardından Monaco, 11 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanarak Fati’yi 2030 yılına kadar süreli bir sözleşmeyle kadrosuna kattı. Barcelona, kulüpten yapılan resmi açıklamada anlaşmayı doğruladı ve gelecekteki bir satıştan elde edilecek gelirin belirli bir yüzdesini elinde tuttuğunu belirtti.

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği dönemde Fati, en iyi formuna kavuştu ve Monaco formasıyla 30 maça çıkarak 12 gol attı. Bu etkileyici performans, her 110 dakikada bir gol atma ortalamasına denk geldi ve bu oran Ligue 1’deki en iyi ortalamaydı. Fati ayrıca üç kez maçın en iyi oyuncusu seçilerek Monaco’ya ne kadar değerli olduğunu kanıtladı.



