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Monaco, Ansu Fati için 11 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanıyor – Barcelona’da Lionel Messi’nin efsanevi 10 numaralı formasını devralan isim
Kalıcı transfer kesinleşti
Hem Barcelona hem de Monaco, bu transferin kalıcı olduğunu doğruladı. Sezon boyunca süren başarılı kiralık döneminin ardından Monaco, 11 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanarak Fati’yi 2030 yılına kadar süreli bir sözleşmeyle kadrosuna kattı. Barcelona, kulüpten yapılan resmi açıklamada anlaşmayı doğruladı ve gelecekteki bir satıştan elde edilecek gelirin belirli bir yüzdesini elinde tuttuğunu belirtti.
Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği dönemde Fati, en iyi formuna kavuştu ve Monaco formasıyla 30 maça çıkarak 12 gol attı. Bu etkileyici performans, her 110 dakikada bir gol atma ortalamasına denk geldi ve bu oran Ligue 1’deki en iyi ortalamaydı. Fati ayrıca üç kez maçın en iyi oyuncusu seçilerek Monaco’ya ne kadar değerli olduğunu kanıtladı.
- AFP
Barselona veda etti
Fati, 123 A takım maçına çıkıp 29 gol attıktan sonra Barcelona’dan ayrıldı. Bir zamanlar La Masia’nın en parlak yeteneği olarak görülen Fati, 2019-20 sezonunda ilk kez forma giydi ve kısa sürede rekor kıran bir oyuncu olarak adını duyurdu. Fati, Osasuna ile 2-2 berabere kaldıkları maçta 16 yıl 304 gün yaşında Barcelona'nın en genç lig golcüsü oldu. Daha sonra Inter karşısında 17 yıl 40 gün yaşında Şampiyonlar Ligi rekorunu kırdı.
Barcelona, minnettarlığını ifade etmek için bir açıklama yayınladı: "FC Barcelona, Ansu Fati’ye Blaugrana forması giydiği süre boyunca gösterdiği bağlılık, özveri ve katkılarından dolayı kamuoyu önünde teşekkür eder ve hem saha içinde hem de saha dışında gelecekte başarılar diler."
Fransa’da kariyerini yeniden inşa etmek
Fati, Premier Lig’de Brighton’da geçirdiği zorlu bir dönemin ardından Monaco’da nihayet düzenli olarak sahaya çıkma fırsatı buldu. İspanya milli takım oyuncusu, Monaco kadrosuna hızla uyum sağladı ve teknik yeteneklerini ve golcü içgüdüsünü sergiledi. Fati, Nice ile oynanan derbide attığı unutulmaz iki golün yanı sıra Lens ve Metz karşısında galibiyeti getiren goller de dahil olmak üzere çok önemli performanslar sergiledi.
Monaco, Fati’nin sahada en üst düzey fiziksel ritmine ve verimliliğine geri döndüğünü vurgulayarak, Fati’nin teknik yeteneklerini takımın hizmetine sunmaya devam edeceğini belirtti. Bu kalıcı transfer, Fati için Katalonya’nın muazzam baskısından uzak, yepyeni bir sayfa açıyor.
- AFP
Fati için bundan sonra ne olacak?
Fati, artık Monaco’nun yaklaşan ulusal ve Avrupa turnuvalarına hazırlanırken takıma öncülük etmeye odaklanacak. Uzun vadeli geleceği netleşen Fati, mükemmel golcü formunu sürdürmeye ve İspanya milli takımına yeniden çağrılma şansını yakalamaya yoğunlaşabilir. Monaco, gelecek sezon Ligue 1 şampiyonluğu için Paris Saint-Germain’e rakip olmak amacıyla Fati’ye büyük ölçüde güvenecek.