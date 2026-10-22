Birçok kişi, Güney Amerikalının Makelele seviyesinde performansa ulaştığını öne sürmekte gecikmedi. Bu görüşe katılıp katılmadığı sorulan eski Chelsea orta saha oyuncusu Poyet, casino siteleri konusunda başvurulan kaynak Gambling.com ile iş birliği kapsamında GOAL'a şunları söyledi: “Makelele'nin izlediği yol ve kariyeri inanılmazdı. Bence [Caicedo]'nun onunla kıyaslanabilmesi için birkaç yıl daha bu seviyede oynaması gerekiyor.

“Bence kıyaslamak için henüz çok erken ama Caicedo bu takım için çok önemli. Caicedo'nun olmadığı ilk dört ya da beş maç ile oynadığı son iki maç arasındaki fark inanılmaz. Bu da onun eksikliğini ne kadar hissettiklerini gösteriyor. Özellikle Xabi [Alonso]'nun oynatmaya çalıştığı bu sistemde, öndeki üç oyuncunun ileri çıkıp üretken olabilmesi için ona ihtiyaç duyuyorlar.

“Caicedo'ya tüm saygımla, yanında [Jordan] Henderson'dan aldığı ve pek çok kişinin beklemediği desteğin de onun kendi oyununu oynamasına imkân verdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu sezon Chelsea için kilit bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve umarım sağlıklı kalır.”