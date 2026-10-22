Getty/GOAL
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Moises Caicedo ile Claude Makelele: Gus Poyet, Premier League şampiyonu bir takımda ‘eski usul’ 6 numaranın değerini anlatıyor; Chelsea’deki kıyaslama neden yerinde?
Makelele, Mourinho'nun Chelsea'sinde yıldızlaştı
2003'te Roman Abramovich, Londra'nın batısında iddialı bir projeyi finanse ederken Fransız millî futbolcu Makelele, La Liga devi Real Madrid'den ayrılmaya ikna edildi. Makelele, dünyanın en seçkin oyuncuları arasında gösteriliyordu.
Bir yıl sonra Jose Mourinho'nun Chelsea'nin teknik direktörlüğüne gelişi kulüpte devrim yarattı. ‘Özel Biri’, ilk sezonu boyunca neredeyse yenilmez bir kadro kurdu. Chelsea, 2004-05 Premier League sezonunda yalnızca 15 gol yedi.
Makelele, John Terry ve Petr Cech gibi isimler hücuma çağrılmadan önce rakip atakları sık sık durdurarak ülke futbolundaki hâkimiyetin kurulmasına yardımcı oldu. Maçın seyrini değiştirebilen bir 6 numaranın değeri o zamandan beri artmaya devam etti.
Bugün İngiltere'nin başkentinde bu görevleri yerine getirmek Caicedo'ya düşüyor. Caicedo, 2023'te Brighton ile yapılan 100 milyon sterlinlik (134 milyon dolar) transfer anlaşması kapsamında kadroya katıldı. Sakatlıklar son dönemde onu zaman zaman yavaşlatsa da yeniden tamamen sağlığına kavuşmuş görünüyor.
- Getty/GOAL
Caicedo, Makelele ile karşılaştırılabilir mi?
Birçok kişi, Güney Amerikalının Makelele seviyesinde performansa ulaştığını öne sürmekte gecikmedi. Bu görüşe katılıp katılmadığı sorulan eski Chelsea orta saha oyuncusu Poyet, casino siteleri konusunda başvurulan kaynak Gambling.com ile iş birliği kapsamında GOAL'a şunları söyledi: “Makelele'nin izlediği yol ve kariyeri inanılmazdı. Bence [Caicedo]'nun onunla kıyaslanabilmesi için birkaç yıl daha bu seviyede oynaması gerekiyor.
“Bence kıyaslamak için henüz çok erken ama Caicedo bu takım için çok önemli. Caicedo'nun olmadığı ilk dört ya da beş maç ile oynadığı son iki maç arasındaki fark inanılmaz. Bu da onun eksikliğini ne kadar hissettiklerini gösteriyor. Özellikle Xabi [Alonso]'nun oynatmaya çalıştığı bu sistemde, öndeki üç oyuncunun ileri çıkıp üretken olabilmesi için ona ihtiyaç duyuyorlar.
“Caicedo'ya tüm saygımla, yanında [Jordan] Henderson'dan aldığı ve pek çok kişinin beklemediği desteğin de onun kendi oyununu oynamasına imkân verdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu sezon Chelsea için kilit bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve umarım sağlıklı kalır.”
Kante, Stamford Bridge'de şampiyonluk kazanan bir başka isim
Chelsea'nin Premier League şampiyonluğuna katkı sağlayan tek etkili Fransız Makelele değildi. Daha önce Leicester'ın beklentileri altüst eden şampiyonluğunda da pay sahibi olan N’Golo Kante, 2016-17 sezonunda Antonio Conte'nin Chelsea'sinde gösterdiği üstün performansla itibarını daha da artırdı.
Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferlerini şimdiden tatmış olan Caicedo da bu kupa kazanma geleneğini sürdürebilir mi? Bu soru kendisine yöneltildiğinde Poyet şunları ekledi: “Bournemouth maçında oradaydım. Takımın hücuma çıkarken ne kadar akıcı oynadığını gördüğünüzde, herkes gol atmak istiyor. Böyle bir durumda, taktik açıdan nerede durduğunu, nereye baktığını, neyi işaret ettiğini ve hangi alanı kapattığını insanların bazen fark etmediği, oyunu okuyabilen birine ihtiyaç duyuyorsunuz.
“Saydığınız oyuncuları özel kılan da bunlar. Makelele, oyunu önceden sezebilmesiyle öne çıkıyordu. N’Golo Kante ise hayatımda o kadar çok koşan başka birini görmediğim için. Koşan oyuncular gördüm ama o sahanın tamamını kat ediyordu.
“Bence bu, dünyadaki her takımın hâlâ o oyuncuya ihtiyacı olduğunu gösteriyor: Dörtlü savunmanın önünde kalan, gerçek, eski usul bir altı numaraya. Bazen pas, pas, pas anlayışına, Barcelona tarzına ya da [Pep] Guardiola tarzına veya İspanyol tarzına odaklanan bu yeni zihniyetle o merkez orta saha oyuncusunu unutuyoruz.”
- Getty
Chelsea, transferlere büyük paralar harcamaya devam ediyor
Stamford Bridge'de Caicedo'nun değerinin herkes farkında. Bazı maçlarda kaptanlık görevini de üstlenen, sahanın her yerinde etkili 24 yaşındaki oyuncu, ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri hâline geldi.
Chelsea, 25 numaralı oyuncusunun etrafında şampiyonluk hedefiyle kurduğu kadroya yeni isimler katmak için büyük harcamalar yapmayı sürdürürken Cole Palmer, Morgan Rogers, Joao Pedro ve Emi Martinez, Chelsea'nin İngiltere ve Avrupa futbolunun zirvesine dönmesine yardımcı olmayı umuyor.
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