Moises Caicedo, Chelsea ile uzun vadeli bir sözleşme imzaladı; orta saha oyuncusu, Blues'un "doğru yönde ilerlediğini" söyledi
Uzun vadeli projeye bağlılık
Chelsea, Caicedo'nun kendisini önümüzdeki yedi yıl boyunca kulüpte tutacak yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu. 2023 yazında Brighton & Hove Albion'dan transfer edilen orta saha oyuncusu, Premier Lig'in en güvenilir isimlerinden biri haline geldi ve Blues yönetiminin yaptığı büyük yatırımı haklı çıkardı.
24 yaşındaki oyuncu, kulüpte şimdiden 140 maça çıktı ve Chelsea'nin UEFA Conference League ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kupa kazanmasında orta sahada başrol oynadı. Yeni sözleşmesi, hem oyuncu hem de kulüp açısından, teknik kadronun liderliğindeki mevcut spor projesinin gidişatına dair net bir niyet beyanıdır.
Caicedo'nun kupa kazanma arzusu
Sözleşmesini uzattıktan sonra konuşan Caicedo, Batı Londra'da kalmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Caicedo, kulüp kanallarına yaptığı açıklamada, "Chelsea'deki sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum" dedi. "Bu takıma ve bu kulübe inanıyorum ve doğru yönde ilerlediğimizi biliyorum. Birlikte daha yeni başladık. Hala başaracak çok şey var ve her gün daha da gelişmeye çok hevesliyim. Chelsea ile daha fazla kupa kazanmak ve bu kulüp ve taraftarlar için her şeyimi vermek istiyorum."
Ekvador milli takım oyuncusu, Brighton'da öne çıkan bir isim olmaktan kısa sürede Stamford Bridge'in vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi. Blues'taki ilk başarılarının üzerine daha da eklemek isteyen oyuncunun hırsı açıkça ortada. "Birlikte şimdiden harika zamanlar geçirdik ve benim hayalim bir Chelsea efsanesi olmak. Bunun gerçekleşmesi için elimden gelenin en iyisini yapacağım," diye ekledi.
Liderlik basamaklarını tırmanmak
Caicedo'nun etkisi sadece defansif performansı ve top sürüşüyle sınırlı kalmadı; aynı zamanda Cobham'daki soyunma odasında da hayati öneme sahip bir lider olarak öne çıktı. Kulüpteki üçüncü sezonunun sonuna yaklaşan oyuncu, kısa süre önce kaptanlık pazubandını takarak, son olarak Manchester City ile oynanan maç gibi büyük önem taşıyan karşılaşmalarda takımı sahaya çıkardı.
Bireysel performansları, çevresindekiler tarafından da aynı derecede takdir edildi. 2024-25 sezonunda, Caicedo'nun orta sahadaki hakimiyeti, kulübün sezon sonu ödüllerini silip süpürmesini sağladı. Taraftarlar tarafından Chelsea'nin Sezonun Oyuncusu seçildi ve ayrıca Oyuncuların Seçtiği Sezonun Oyuncusu olarak oy alarak takım arkadaşlarının saygısını kazandı.
Göz alıcı şeylere karşı bir ilgisi var
Caicedo, öncelikle mücadeleleri ve taktiksel disipliniyle tanınsa da, rakip ceza sahası içinde de pek çok unutulmaz an yaşattı. Blues formasıyla çıktığı 140 maçta sekiz gol kaydeden oyuncunun gol vuruş yeteneği, son iki sezonda önemli ölçüde gelişti. Attığı gollerden biri, kulübün 2024 Sezonunun En Güzel Golü seçilerek, çok yönlü teknik kalitesini bir kez daha ortaya koydu.