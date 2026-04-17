Moises Caicedo, Chelsea ile uzun vadeli bir sözleşme imzaladı; orta saha oyuncusu, Blues'un "doğru yönde ilerlediğini" söyledi

Chelsea, Caicedo'nun kendisini önümüzdeki yedi yıl boyunca kulüpte tutacak yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu. 2023 yazında Brighton & Hove Albion'dan transfer edilen orta saha oyuncusu, Premier Lig'in en güvenilir isimlerinden biri haline geldi ve Blues yönetiminin yaptığı büyük yatırımı haklı çıkardı.

24 yaşındaki oyuncu, kulüpte şimdiden 140 maça çıktı ve Chelsea'nin UEFA Conference League ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kupa kazanmasında orta sahada başrol oynadı. Yeni sözleşmesi, hem oyuncu hem de kulüp açısından, teknik kadronun liderliğindeki mevcut spor projesinin gidişatına dair net bir niyet beyanıdır.