İtalya millî takımı, Como teknik ekibinden gelen kamuoyu önündeki eleştirilerin ardından uyguladığı protokolleri savunmakta gecikmedi. İtalya millî takımının başhekimi Angelo De Carli, federasyonun sağlık ekibinin izlediği prosedürleri açıklamak üzere resmî bir yanıt verdi. De Carli, kulüp doktorlarıyla iletişim kanallarının her zaman açık ve etkin olduğunu vurgulayarak Como sağlık ekibinin kamp sırasında Kean’ın fiziksel durumuna ilişkin ayrıntılardan haberdar edilmediği iddiasına karşı çıktı.

“Millî takıma çağrılan oyuncuların durumunu takip etmek için sağlık ekibimiz, kulüp doktorlarını sürekli bilgilendirir ve kamp öncesinde, sırasında ve sonrasında onlarla sık sık iletişim kurar. Eylül ve ekim aylarını kapsayan son millî maç döneminde de böyle oldu,” diyen De Carli’nin açıklamasını Sky Sport Italia aktardı.