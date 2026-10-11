Getty Images Sport
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Moise Kean'ın sakatlığına ilişkin hararetli tartışmada İtalya'nın doktorundan Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas'a sert yanıt
Fabregas, Kean’ın fiziksel durumuna öfkelendi
Fabregas, son millî maç döneminde Kean’ın durumunun yönetilmesine ilişkin büyük hayal kırıklığını dile getirdi. Takımının Roma ile oynayacağı kritik Serie A maçı öncesinde konuşan İspanyol teknik direktör, forvetin darbe almış olmasına rağmen Roberto Mancini’nin takımı tarafından nasıl kullanıldığı konusunda ciddi endişe duyduğunu belirtti. Fabregas, İtalya’nın son maçlarında Kean’ı uzun süre sahada tutma kararının oyuncunun durumunu kötüleştirdiğini öne sürdü.
Eski Arsenal ve Barcelona orta saha oyuncusu, “Bir hafta ya da on gün sahalardan uzak kalacak. Belçika’ya karşı oynadığı ilk maçta darbe aldı. Dün çekilen MR’ın da gösterdiği gibi, daha sonra sakat hâlde başka bir maçta 90 dakika oynadı. Bu nedenle federasyon ile kulüp arasındaki iletişim gelişmeli. Şimdi takımdan ayrı çalışması gerekiyor,” dedi.
- Getty Images Sport
Milli takım doktorundan sert yanıt
İtalya millî takımı, Como teknik ekibinden gelen kamuoyu önündeki eleştirilerin ardından uyguladığı protokolleri savunmakta gecikmedi. İtalya millî takımının başhekimi Angelo De Carli, federasyonun sağlık ekibinin izlediği prosedürleri açıklamak üzere resmî bir yanıt verdi. De Carli, kulüp doktorlarıyla iletişim kanallarının her zaman açık ve etkin olduğunu vurgulayarak Como sağlık ekibinin kamp sırasında Kean’ın fiziksel durumuna ilişkin ayrıntılardan haberdar edilmediği iddiasına karşı çıktı.
“Millî takıma çağrılan oyuncuların durumunu takip etmek için sağlık ekibimiz, kulüp doktorlarını sürekli bilgilendirir ve kamp öncesinde, sırasında ve sonrasında onlarla sık sık iletişim kurar. Eylül ve ekim aylarını kapsayan son millî maç döneminde de böyle oldu,” diyen De Carli’nin açıklamasını Sky Sport Italia aktardı.
Como'nun yaklaşan maçlarına etkisi
Bu anlaşmazlığın yansımaları, sezonun kritik bir dönemini en önemli hücum silahı olmadan geçirmek zorunda kalan Fabregas için zorlu bir zamana denk geldi. Kean’ın yedi ila on gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu da Roma ile oynanacak önemli karşılaşmada kesin olarak forma giyemeyeceği anlamına geliyor. Sakatlık, oyuncunun kulübünün antrenman tesislerine dönmesinden kısa süre sonra yapılan MR taramasıyla doğrulandı.
Kean, millî maç arasında hem Belçika’ya hem de Fransa’ya karşı oynamıştı. Ancak fiziksel durumu kötüleşince Bologna’da Türkiye’ye karşı oynanan son maçta forma giyemedi. İtalya’nın sağlık ekibi gerekli tüm prosedürleri uyguladığını savunsa da kulübün koyduğu teşhis, ilk darbenin ciddiyetinin farklı değerlendirildiğine işaret ediyor. Forvet, yeniden tam formuna kavuşmak için özel bir iyileşme programına başlayacak.
- AFP
Kulüp ile millî takım arasındaki giderek büyüyen tartışma
Bu olay, sıkışık futbol takvimi nedeniyle kulüp teknik direktörleri ile ulusal federasyonlar arasında süregelen gerilime yeni bir sayfa ekledi. İtalya millî takımı, son millî maç arasında yalnızca 11 günde dört maç oynadı ve bu durum kadroyu büyük ölçüde zorladı. Kean rehabilitasyonuna başlarken gözler, FIGC'nin şeffaflığı artırmak için Fabregas'ın önerilerini dikkate alıp almayacağına çevrildi.
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