Moise Kean Como’ya, transferde sona gelindi. Uzun süren görüşmelerin ardından Lombardiya kulübü ile Fiorentina anlaşmaya vardı: 2000 doğumlu forvet, sabit bedel ve bonuslar dahil 40 milyon euroya yakın bir rakam karşılığında bonservisiyle Fioransa’dan ayrılıyor (35+5). Böylece Fabregas istediği santrforu alıyor, Kean ise ilk 11 formasını almak için Douvikas ile mücadele edecek.
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Moise Kean Como’ya gidiyor, transferin tamamlanmasına az kaldı: kulüpler arasında belge alışverişi sürüyor. 40 milyon euroluk anlaşma
Dün ne oldu?
Kean, günlerdir artık kendisini Fiorentina oyuncusu olarak görmüyordu. Violanewshaberine göre pazar akşamı daha sonra Roma karşısında 4-0 kaybedilen maçta ilk 11'de başlamayı reddetti ve dün sabah da ayrılık talebinde bulunarak baskıyı artırdı, Viola Park'a geç geldi ve takımla birlikte antrenmana çıkmamayı seçti. Bu karar Fiorentina'yı çileden çıkardı; kulüp Kean'a para cezası verdi ve öğleden sonra bireysel bir antrenman için yeniden çağırdı. Bugün ise Juventus ve Paris Saint-Germain'in eski oyuncusu, takım arkadaşlarıyla antrenman yapmak için spor tesisine zamanında geldi.
MORATA YER AÇIYOR
Kean'ın bu akşam ile yarın arasında sağlık kontrolleri ve imza için Como'ya ulaşması bekleniyor. Fiorentina'dan iki sezonun ardından ayrılıyor: 79 maça çıktı, 735 gol attı ve 7 asist yaptı. Ayrılığı gündemde olan ve Leganes ile görüşen Alvaro Morata'nın kadrodaki sayı bakımından yerini alacak. İspanya ikinci liginde oynayan Madrid kulübü, Como'nun şu anda net 5 milyon euro olan maaşın ödenmesine önemli ölçüde katkı yapmasını istedi.
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