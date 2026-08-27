Kean, günlerdir artık kendisini Fiorentina oyuncusu olarak görmüyordu. Violanewshaberine göre pazar akşamı daha sonra Roma karşısında 4-0 kaybedilen maçta ilk 11'de başlamayı reddetti ve dün sabah da ayrılık talebinde bulunarak baskıyı artırdı, Viola Park'a geç geldi ve takımla birlikte antrenmana çıkmamayı seçti. Bu karar Fiorentina'yı çileden çıkardı; kulüp Kean'a para cezası verdi ve öğleden sonra bireysel bir antrenman için yeniden çağırdı. Bugün ise Juventus ve Paris Saint-Germain'in eski oyuncusu, takım arkadaşlarıyla antrenman yapmak için spor tesisine zamanında geldi.