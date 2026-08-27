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Moise Kean Como’ya gidiyor, transferin tamamlanmasına az kaldı: kulüpler arasında belge alışverişi sürüyor. 40 milyon euroluk anlaşma

M. Kean
Transfers
Como
Fiorentina

Uzun süren görüşmelerin ardından iki kulüp anlaşmaya vardı: Fabregas, aradığı forvete kavuştu.

Moise Kean Como’ya, transferde sona gelindi. Uzun süren görüşmelerin ardından Lombardiya kulübü ile Fiorentina anlaşmaya vardı: 2000 doğumlu forvet, sabit bedel ve bonuslar dahil 40 milyon euroya yakın bir rakam karşılığında bonservisiyle Fioransa’dan ayrılıyor (35+5). Böylece Fabregas istediği santrforu alıyor, Kean ise ilk 11 formasını almak için Douvikas ile mücadele edecek.

  • Dün ne oldu?

    Kean, günlerdir artık kendisini Fiorentina oyuncusu olarak görmüyordu. Violanewshaberine göre pazar akşamı daha sonra Roma karşısında 4-0 kaybedilen maçta ilk 11'de başlamayı reddetti ve dün sabah da ayrılık talebinde bulunarak baskıyı artırdı, Viola Park'a geç geldi ve takımla birlikte antrenmana çıkmamayı seçti. Bu karar Fiorentina'yı çileden çıkardı; kulüp Kean'a para cezası verdi ve öğleden sonra bireysel bir antrenman için yeniden çağırdı. Bugün ise Juventus ve Paris Saint-Germain'in eski oyuncusu, takım arkadaşlarıyla antrenman yapmak için spor tesisine zamanında geldi.

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  • MORATA YER AÇIYOR

    Kean'ın bu akşam ile yarın arasında sağlık kontrolleri ve imza için Como'ya ulaşması bekleniyor. Fiorentina'dan iki sezonun ardından ayrılıyor: 79 maça çıktı, 735 gol attı ve 7 asist yaptı. Ayrılığı gündemde olan ve Leganes ile görüşen Alvaro Morata'nın kadrodaki sayı bakımından yerini alacak. İspanya ikinci liginde oynayan Madrid kulübü, Como'nun şu anda net 5 milyon euro olan maaşın ödenmesine önemli ölçüde katkı yapmasını istedi.

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