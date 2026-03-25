Mohamed Salah, yaz aylarında bedelsiz ayrılabilmesi için Liverpool'daki 400.000 sterlinlik maaşından vazgeçmeyi kabul etti

Salah, Salı akşamı yayınladığı dokunaklı bir video mesajında yakında gerçekleşecek ayrılığa değindi. "Maalesef o gün geldi. Bu, vedamın ilk kısmı," dedi. "Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağım. Bu kulübün, bu şehrin ve bu insanların hayatımın bu kadar derin bir parçası olacağını hiç hayal etmemiştim. Liverpool sadece bir futbol kulübü değil. Bir tutku. Bir tarih. Bir ruh. Bu kulübün bir parçası olmayanlara bunu kelimelerle anlatamam. Zaferleri kutladık. En önemli kupaları kazandık ve hayatımızın en zor dönemlerinde birlikte mücadele ettik.

"Burada geçirdiğim süre boyunca bu kulübün bir parçası olan herkese, özellikle de eski ve şimdiki takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ve taraftarlara gelince, kelimeler yetmez. Kariyerimin en iyi dönemlerinde bana gösterdiğiniz destek ve en zor zamanlarda yanımda olmanız. Bu, asla unutmayacağım ve her zaman yanımda taşıyacağım bir şey. Ayrılmak asla kolay değildir. Bana hayatımın en güzel günlerini yaşattınız, her zaman sizlerden biri olacağım, bu kulüp benim ve ailem için her zaman evim olacak. Her şey için teşekkür ederim. Hepiniz sayesinde, asla yalnız yürümeyeceğim."



