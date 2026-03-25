Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport
Mohamed Salah, yaz aylarında bedelsiz ayrılabilmesi için Liverpool'daki 400.000 sterlinlik maaşından vazgeçmeyi kabul etti

Mohamed Salah, Liverpool ile benzersiz bir mali anlaşmaya vardıktan sonra, bu yaz Anfield'daki efsanevi dokuz yıllık serüvenine son vereceğini doğruladı. Mısırlı forvetin, sezon sonunda bedelsiz transferini kolaylaştırmak için sözleşmesinin son yılında alacağı 20 milyon sterlinlik ücretten feragat etmeyi kabul ettiği bildiriliyor. Bu duygusal ayrılık, Premier Lig tarihinin en verimli bireysel dönemlerinden birinin sonunu işaret ediyor.

  • Sözleşme değişikliği üzerinde anlaşmaya varıldı

    talkSPORT'a göre, 33 yaşındaki oyuncu mevcut sözleşmesinin son yılını "değiştirmek" üzere önemli bir anlaşmaya vardı; bu anlaşma, 2024'te Jürgen Klopp'un ayrılışından önce yapılan anlaşmaya benziyor. Geçen sezon iki yıllık bir sözleşme uzatması imzalamasına rağmen, Salah ikinci yılı tamamlamayacak ve sorunsuz bir ayrılış sağlamak için haftalık 400.000 sterlinlik maaşından fiilen vazgeçecek. Geleceği ile ilgili görüşmelerin Aralık ayında başladığı bildirilirken, teknik direktör Arne Slot ile kamuoyuna yansıyan anlaşmazlığın süreci hızlandırdığı düşünülüyor. Leeds United ile berabere kaldıkları maçın ardından Salah, Slot'u kendisini takımdan çıkarmakla suçlayarak, aralarındaki profesyonel ilişkinin bozulduğunu ima etti.

    Duygusal bir veda

    Salah, Salı akşamı yayınladığı dokunaklı bir video mesajında yakında gerçekleşecek ayrılığa değindi. "Maalesef o gün geldi. Bu, vedamın ilk kısmı," dedi. "Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağım. Bu kulübün, bu şehrin ve bu insanların hayatımın bu kadar derin bir parçası olacağını hiç hayal etmemiştim. Liverpool sadece bir futbol kulübü değil. Bir tutku. Bir tarih. Bir ruh. Bu kulübün bir parçası olmayanlara bunu kelimelerle anlatamam. Zaferleri kutladık. En önemli kupaları kazandık ve hayatımızın en zor dönemlerinde birlikte mücadele ettik.

    "Burada geçirdiğim süre boyunca bu kulübün bir parçası olan herkese, özellikle de eski ve şimdiki takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ve taraftarlara gelince, kelimeler yetmez. Kariyerimin en iyi dönemlerinde bana gösterdiğiniz destek ve en zor zamanlarda yanımda olmanız. Bu, asla unutmayacağım ve her zaman yanımda taşıyacağım bir şey. Ayrılmak asla kolay değildir. Bana hayatımın en güzel günlerini yaşattınız, her zaman sizlerden biri olacağım, bu kulüp benim ve ailem için her zaman evim olacak. Her şey için teşekkür ederim. Hepiniz sayesinde, asla yalnız yürümeyeceğim."


  • Ajanın sert uyarısı

    Genel tablo, Salah’ın Merseyside’da yarattığı sarsıcı etkiyi ortaya koyuyor; oyuncu 255 gol attı ve Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere tüm önemli kupaları kazandı. Efsanevi statüsüne rağmen, Suudi Pro Ligi ve MLS'den gelen ilginin artmasıyla birlikte bir sonraki durağı gizemini koruyor. Artan spekülasyonlara değinen menajeri Ramy Abbas Issa, taraftarlara açık bir uyarıda bulundu: "Mohamed'in gelecek sezon nerede oynayacağını bilmiyoruz. Bu, başka kimsenin de bilmediği anlamına geliyor. Tıklanma peşinde koşan dikkat çekicilere karşı dikkatli olun."

    Son kupa avı

    2025-26 sezonu son düzlüğe girerken, Salah Anfield'daki kariyerini yeni kupalarla taçlandırmaya kararlı. Liverpool'un şampiyonluk savunması hayal kırıklığı yaratsa da, kulüp hem Şampiyonlar Ligi hem de FA Cup'ta çeyrek finalde mücadeleye devam ediyor. Salah bu sezon form düşüklüğü yaşadı ve tüm turnuvalarda sadece on gol attı; ancak Kırmızılar'ın ilk dörtte yer almayı ve daha somut başarılar elde etmeyi hedeflediği bu dönemde, onun varlığı hâlâ hayati önem taşıyor.

