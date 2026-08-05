34 yaşındaki hücum oyuncusu, Liverpool’la dokuz yıllık birlikteliğinin geçen sezonun sonunda sona ermesinden bu yana doğru projeyi arıyordu. Birçok kişi üretken kanat oyuncusunun, masada olduğu bildirilen dev mali paketler nedeniyle Suudi Pro Ligi’ne gideceğini düşünse de, Türkiye’nin en üst ligi ile Trabzonspor’daki proje sonunda onu ikna etti.

Salah’ın imzası için yarış hiç de kolay değildi; birçok Türk devi onun durumunu yakından takip ediyordu. Beşiktaş başlangıçta eski Roma oyuncusunu kadrosuna katmak için en güçlü aday olarak görülüyordu, ancak transfer mali kısıtlamalar nedeniyle gerçekleşmedi. İstanbul kulübü anlaşmadan kamuoyu önünde uzak durdu ve kanat oyuncusunun taleplerini karşılamak için mevcut maaş sınırlarından taviz vermeyeceğini açıkça belirtti.