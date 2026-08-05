Getty
Çeviri:
Mohamed Salah, Türk devi Trabzonspor'un rekor kıran bir mali paket hazırlamasıyla iki yıllık sözleşmeyi kabul etti
Süper Lig'e sürpriz bir transfer hamlesi
34 yaşındaki hücum oyuncusu, Liverpool’la dokuz yıllık birlikteliğinin geçen sezonun sonunda sona ermesinden bu yana doğru projeyi arıyordu. Birçok kişi üretken kanat oyuncusunun, masada olduğu bildirilen dev mali paketler nedeniyle Suudi Pro Ligi’ne gideceğini düşünse de, Türkiye’nin en üst ligi ile Trabzonspor’daki proje sonunda onu ikna etti.
Salah’ın imzası için yarış hiç de kolay değildi; birçok Türk devi onun durumunu yakından takip ediyordu. Beşiktaş başlangıçta eski Roma oyuncusunu kadrosuna katmak için en güçlü aday olarak görülüyordu, ancak transfer mali kısıtlamalar nedeniyle gerçekleşmedi. İstanbul kulübü anlaşmadan kamuoyu önünde uzak durdu ve kanat oyuncusunun taleplerini karşılamak için mevcut maaş sınırlarından taviz vermeyeceğini açıkça belirtti.
Resmî doğrulama ve varış detayları
Trabzonspor, anlaşmanın gidişatını taraftarlarına aktarma konusunda proaktif davrandı ve Salah'ın Türkiye'ye gelişine ilişkin net ayrıntıları sosyal medya üzerinden paylaştı. Kulüp, resmi açıklamasında şöyle dedi: “Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır."
"Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon'a gelmesi planlanmaktadır. Trabzon'daki karşılama programının saati ve diğer ayrıntıları gün içinde kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır."
Rekor kıran mali paket hazırlandı
Kulüp seyahat programını resmen doğrulamış olsa da, anlaşmanın mali ayrıntıları transferin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Haberlere göre Trabzonspor, yıllık 17 milyon euro değerinde cazip bir teklif hazırladı; bu rakam, Salah'ı Türk futbolu tarihinin en çok kazanan oyuncusu yapacak. Bu önemli yatırım, kulübün İstanbul devlerinin geleneksel hakimiyetini sarsma niyetini gösteriyor. Trabzonspor, 2022'de son olarak kazandığı Süper Lig şampiyonluğunu yeniden elde etmeye çalışırken, Salah'ın gelişinin yapbozun son parçasını sağlayacağını umuyor.
- Getty
Kulüpte tanıdık yüzler
Trabzonspor’a katılmasıyla Salah, Premier League döneminden tanıdığı birkaç isimle yeniden bir araya gelecek. Türk ekibi, Manchester United kalecisi Andre Onana da dahil olmak üzere İngiltere’den tecrübeli isimleri kadrosuna katma konusunda aktif davrandı. Onana, üst üste ikinci sezon için kiralık olarak kulübe geri döndü. Eski Manchester City ve Atletico Madrid savunmacısı Stefan Savic de Trabzonspor’da forma giyen kadronun bir parçası. Bu takviyeler, kulübün Süper Lig’i lider Galatasaray’ın sekiz puan gerisinde üçüncü sırada tamamladığı geçen sezondan daha iyi bir performans sergilemeye yönelik daha geniş çaplı stratejisinin parçası.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun