34 yaşındaki forvet, Liverpool’la dokuz yıllık birlikteliği geçen sezonun sonunda sona erdikten sonra doğru projeyi arıyordu. Birçok kişi üretken kanat oyuncusunun, masada olduğu bildirilen dev mali paketlerin bulunduğu Suudi Pro Ligi’ne gideceğini beklerken, Türkiye’nin en üst düzey ligindeki cazibe ve Trabzonspor’daki proje sonunda onu ikna etti.

Salah’ın imzası için verilen yarış hiç de kolay olmadı; birçok Türk devi onun durumunu yakından takip etti. Eski Roma oyuncusunu kadrosuna katmak için başlangıçta en güçlü adayın Beşiktaş olduğu düşünülüyordu, ancak transfer mali kısıtlamalar nedeniyle çöktü. İstanbul kulübü anlaşmadan kamuoyu önünde uzak durdu ve kanat oyuncusunun taleplerini karşılamak için mevcut maaş sınırlarından taviz vermeyeceğini açıkça belirtti.