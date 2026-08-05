Getty
Çeviri:
Mohamed Salah, Türk devi Trabzonspor'un rekor kıran bir mali paket hazırlamasının ardından iki yıllık sözleşmeyi kabul etti
Süper Lig'e sürpriz bir transfer hamlesi
34 yaşındaki forvet, Liverpool’la dokuz yıllık birlikteliği geçen sezonun sonunda sona erdikten sonra doğru projeyi arıyordu. Birçok kişi üretken kanat oyuncusunun, masada olduğu bildirilen dev mali paketlerin bulunduğu Suudi Pro Ligi’ne gideceğini beklerken, Türkiye’nin en üst düzey ligindeki cazibe ve Trabzonspor’daki proje sonunda onu ikna etti.
Salah’ın imzası için verilen yarış hiç de kolay olmadı; birçok Türk devi onun durumunu yakından takip etti. Eski Roma oyuncusunu kadrosuna katmak için başlangıçta en güçlü adayın Beşiktaş olduğu düşünülüyordu, ancak transfer mali kısıtlamalar nedeniyle çöktü. İstanbul kulübü anlaşmadan kamuoyu önünde uzak durdu ve kanat oyuncusunun taleplerini karşılamak için mevcut maaş sınırlarından taviz vermeyeceğini açıkça belirtti.
Resmî doğrulama ve varış detayları
Trabzonspor, anlaşmanın ilerleyişi konusunda taraftarlarını bilgilendirme noktasında proaktif davrandı ve Salah'ın Türkiye'ye gelişine ilişkin özel ayrıntıları sosyal medya üzerinden paylaştı. Kulüp, resmi açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır."
"Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon'a gelmesi planlanmaktadır. Trabzon'daki karşılama programının saati ve diğer ayrıntıları gün içerisinde kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır."
Rekor kıran mali paket hazırlandı
Kulüp seyahat programını resmen doğrulamış olsa da, anlaşmanın mali ayrıntıları transferin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Haberlere göre Trabzonspor, yıllık 17 milyon euro değerinde cazip bir teklif hazırladı; bu rakam, Salah'ı Türk futbolu tarihinin en çok kazanan oyuncusu yapacak. Bu önemli yatırım, kulübün İstanbul devlerinin geleneksel hakimiyetini sarsma niyetini gösteriyor. Trabzonspor, en son 2022'de kazandığı Süper Lig şampiyonluğunu yeniden elde etmeye çalışırken, Salah'ın gelişinin yapbozun son parçasını sağlayacağını umuyor.
- Getty
Kulüpte tanıdık yüzler
Trabzonspor'a katılması halinde Salah, Premier League günlerinden tanıdığı birkaç isimle yeniden bir araya gelecek. Türk ekibi, Manchester United kalecisi Andre Onana da dahil olmak üzere İngiltere'den tecrübeli isimleri kadrosuna katma konusunda aktif davrandı; Onana, üst üste ikinci sezon için kiralık olarak kulübe geri döndü. Eski Manchester City ve Atletico Madrid savunmacısı Stefan Savic de şu anda Trabzonspor forması giyen kadronun bir parçası. Bu eklemeler, kulübün geçen sezon Süper Lig'i lider Galatasaray'ın sekiz puan gerisinde üçüncü sırada tamamladığı performansı geride bırakmaya yönelik daha geniş kapsamlı bir stratejinin parçası.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun