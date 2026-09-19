AFP
Çeviri:
Mohamed Salah, Trabzonspor formasıyla ilk hat-trick'ini yaptı; Trabzonspor, Galatasaray'ı Süper Lig'de farklı mağlup etti
Galatasaray karşısında dominant bir performans
Salah, cumartesi günkü maçın dördüncü dakikasında orta sahadan yaptığı bireysel koşunun ardından harika bir vuruşla Trabzonspor'u öne geçiren golü attı. Ardından devre arasından hemen önce, 43. dakikada farkı ikiye çıkardı. Salah bununla da yetinmedi; 80. dakikada hat-trick'ini tamamladı ve asist yaparak 4-0'lık dikkat çekici galibiyeti taçlandırdı.
Opta'ya göre Salah, 2000-01 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla Süper Lig'deki ilk üç iç saha maçında da gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.
- AFP
Burak Yılmaz'ın peşinde
Salah, yaz transfer döneminde Türkiye'ye gelmesinden bu yana olağanüstü bir form grafiği sergiliyor. Trabzonspor formasıyla ligde çıktığı ilk altı maçta şimdiden yedi gol kaydetti ve bu performansıyla şu anda Süper Lig'in gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.
Bu etkileyici sayı, şimdi onu kulüp rekorunu egale etmeye sadece bir gol uzaklıkta bırakıyor. Söz konusu rekor, 2011-12 sezonunun ilk altı maçında sekiz gol atan Burak Yılmaz'a ait. Salah, İngiliz futbolunda Liverpool'da geçirdiği tarihi dokuz yıllık dönemi tanımlayan üst düzey golcülük içgüdülerini sergilemeyi sürdürürken, Trabzonspor da onun varlığından açıkça fayda sağladı.
Trabzon'da tarihe geçmek
Salah, cumartesi gününden önce de gelişini gösterişli bir şekilde duyurmuştu; fikstürün ikinci haftasında İstanbul Başakşehir'e karşı iki gol atmıştı. Bunu, dördüncü haftada Gençlerbirliği karşısında attığı bir başka kritik golle takip etti. Galatasaray'a karşı da fileleri havalandıran Salah, adını şimdiden Trabzonspor tarih kitaplarına yazdırdı. Galatasaray onu durdurmakta zorlandı ve Salah, nefes kesen karşılaşma boyunca ev sahibi ekibin her tehlikeli atağını yönlendirirken tamamen çaresiz kaldı.
- AFP
Salah için sırada ne var?
Salah, yaklaşan milli ara için Mısır Milli Takımı'na katılmak üzere artık geçici olarak Trabzonspor'dan ayrılacak. Mükemmel kulüp performansını milli takım sahnesine de taşımaya çalışacak. Salah, Mısır'daki görevlerinin ardından 10 Ekim'de Samsunspor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor'a yardımcı olup kulübün lig tablosunda daha da yükselmesini umarak Türkiye'ye dönecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun