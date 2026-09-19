Salah, yaz transfer döneminde Türkiye'ye gelmesinden bu yana olağanüstü bir form grafiği sergiliyor. Trabzonspor formasıyla ligde çıktığı ilk altı maçta şimdiden yedi gol kaydetti ve bu performansıyla şu anda Süper Lig'in gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Bu etkileyici sayı, şimdi onu kulüp rekorunu egale etmeye sadece bir gol uzaklıkta bırakıyor. Söz konusu rekor, 2011-12 sezonunun ilk altı maçında sekiz gol atan Burak Yılmaz'a ait. Salah, İngiliz futbolunda Liverpool'da geçirdiği tarihi dokuz yıllık dönemi tanımlayan üst düzey golcülük içgüdülerini sergilemeyi sürdürürken, Trabzonspor da onun varlığından açıkça fayda sağladı.



