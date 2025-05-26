Best EPL seasons
Mark Doyle

Mohamed Salah, Thierry Henry ve Premier Lig tarihinin en iyi bireysel sezonları - sıralaması

GOAL, 1992-93 sezonundan bu yana İngiltere'nin en üst liginde bir oyuncunun sergilediği en dikkat çekici performansları sıralıyor

Hiçbir oyuncu tek başına Premier Lig şampiyonluğunu kazanamaz. Mükemmel bir destek kadrosu olmadan tek bir kişinin takımı zafere taşıması imkansızdır.

Ancak, bir sezon boyunca bazı oyuncuların, bir kulübün başarısında diğerlerinden daha büyük bir rol oynadıklarına şüphe yoktur; bunlar, harika bir kaleciden, dominant bir defans oyuncusundan, çok yetenekli bir orta saha oyuncusundan veya çok yönlü bir forvetten normalde beklenenin ötesine geçerler.

Elbette, bazen bu tür kahramanlıklar bir şampiyonluk madalyası bile kazandırmaz, ancak bu Herkülvari çabalar genellikle - ve haklı olarak - takım arkadaşları tarafından takdir edilir.

Tüm bunları göz önünde bulundurarak GOAL, istatistiklere, kazandığı kupalara ve genel etkisine göre Premier Lig tarihinin en iyi bireysel performanslarını sıralıyor...

    13Virgil van Dijk (2018-19)

    Liverpool, Ocak 2018'de Southampton'dan Virgil van Dijk'ı transfer ederek onu futbol tarihinin en pahalı savunma oyuncusu yaptı. 2018-19 sezonunda ise bunun nedenini tam anlamıyla kanıtladı.

    Jürgen Klopp'un Reds'i, uzun süredir dominant bir stoper eksikliği çekiyordu ve Van Dijk ile tam da aradıkları oyuncuyu buldular. Liverpool, Hollandalı oyuncunun kulüpteki ilk tam sezonunda Premier League'i kazanamamış olabilir, ancak o kadar etkileyici ve soğukkanlıydı ki, meslektaşları tarafından yılın oyuncusu seçildi.

    Van Dijk'ın PFA ödülünü kazanmasının ardından Klopp, "Bence herkes bu devasa vücudun içinde ne tür bir oyuncu saklı olduğunu hemen fark etmedi, ama artık tüm dünya bunun farkında! İlk andan itibaren seninle çalışmaktan çok heyecanlandım ve şimdi sen en iyisisin!" dedi.

    • Reklam
    12Kevin De Bruyne (2019-20)

    Manchester City, 2019-20 sezonunda lig şampiyonluğunu kazanamadı, ancak bunun sebebi Kevin De Bruyne’nin yeterince çaba göstermemesi değildi. Belçikalı oyuncu, tam anlamıyla bir Premier Lig efsanesi ve İngiliz futbol tarihinin gördüğü en büyük oyunculardan biri; üst üste kazandığı iki PFA Yılın Futbolcusu ödülünün ilkini son derece hak ederek aldı.

    De Bruyne, 20 asist yapmanın yanı sıra Premier Lig'de 13 gol atarak dünya futbolunun en iyi ofansif orta saha oyuncusu olduğunu kanıtladı.

    City teknik direktörü Pep Guardiola sezon boyunca, "Birlikte olduğumuzdan beri her zaman inanılmazdı," dedi. "Bağlılığı inanılmaz. Muhteşem bir oyuncu."

    11Gareth Bale (2012-13)

    Gareth Bale, 2011 yılında PFA Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı; ancak iki yıl sonra elde ettiği ikinci zaferi, kariyerinin en yüksek rakamı olan 21 lig golünü atan Galli kanat oyuncusu için çok daha etkileyiciydi.

    Bu gollerin çoğu da kesinlikle muhteşemdi ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde Real Madrid'in dikkatini çekti. Real Madrid, 2013 yazında Tottenham'dan Bale'i dünya rekoru bir transfer ücreti karşılığında kadrosuna kattı.

    O dönem Spurs'un teknik direktörü olan Andre Villas-Boas'ın da belirttiği gibi, eski sol bek, forvette serbest bir rol verilmesinden büyük fayda sağladı ve sezon boyunca gerçekten "muhteşem" bir performans sergiledi.

    10Alan Shearer (1994-95)

    Sir Alex Ferguson, 1992 yazında Alan Shearer’ı Old Trafford’a transfer etmeye ikna edebilseydi, Manchester United muhtemelen on yıl boyunca Premier Lig’in her şampiyonluğunu kazanmış olacaktı. Ancak İngiltere milli takım oyuncusu, bunun yerine Blackburn Rovers’a katılmayı tercih etti ve 1995 yılında 42 maçta attığı 34 golle takımı 81 yıl sonra ilk şampiyonluğuna taşıdı.

    Eski Rovers savunmacısı Colin Hendry'nin daha sonra söylediği gibi, "Alan Shearer'dan bahsetmeden o sezonu anlatamazsınız. Attığı gol sayısı, onun hakkında ve bizim için ne kadar önemli olduğu hakkında her şeyi anlatıyor. Lig şampiyonluğunu kazanmak için her pozisyonda iyi oyunculara ihtiyacınız olduğu açıktır, ancak gol de gerekir ve o dünya çapında bir oyuncuydu."

    9Eric Cantona (1992-93)

    27 Kasım 1992'de Leeds United, Eric Cantona'yı, Howard Wilkinson'ın takımını Birinci Lig şampiyonluğuna taşımasından sadece birkaç ay sonra, sansasyonel bir şekilde Manchester United'a satmayı kabul etti. Bu transfer, İngiliz futbol tarihinin seyrini değiştirecekti.

    Fransız oyuncunun Old Trafford'a gelmesine kadar United büyük zorluklar yaşıyordu. Takım bir golcüye ihtiyaç duyuyordu; ama elde ettikleri şey bir ikondu. Eski United orta saha oyuncusu Paul Ince, "Onda o aura ve varlık vardı" diye açıkladı. "Sorumluluğu bizden aldı. Sanki şöyle diyordu: 'Ben Eric'im ve sizin için şampiyonluğu kazanmak için buradayım'."

    Cantona tam da bunu yaptı ve hem gol atma hem de gol yaratma konusundaki muhteşem yeteneğiyle United'ı 1967'den bu yana ilk kez üst lig şampiyonluğuna taşıdı.

    8John Terry (2004-05)

    John Terry, kişiliği açısından herkesin hoşuna giden biri olmayabilir, ancak bir futbolcu olarak niteliklerine şüphe yok. Chelsea'nin kendi altyapısından yetişen bu kahraman, kaptan, lider ve efsane özelliklerini tek bir kişide barındırıyordu.

    Terry, Stamford Bridge'deki A takımda neredeyse yirmi yıl geçirdi ve Blues'un İngiliz futbolunda önemli bir güç haline gelmesinde son derece önemli bir rol oynadı. Nitekim Terry, 38 maçta sadece 15 gol yiyen savunmayı ustaca yöneterek Chelsea'yi 50 yıl sonra ilk kez üst lig şampiyonluğuna taşıdıktan sonra, 2004-05 sezonunda PFA Oyuncular Birliği'nin Yılın Oyuncusu seçildi. Bu, bugün hala kırılmamış bir Premier Lig rekorudur.

    O dönem Chelsea'nin teknik direktörü olan Jose Mourinho, "O kesinlikle muhteşem" demişti. "Bana göre o, dünyadaki en eksiksiz stoper."

    7Erling Haaland (2022-23)

    Şimdi düşününce komik geliyor ama bazı yorumcular, Erling Haaland'ın İngiltere'de Almanya'daki kadar golcü olacağına inanmıyordu – özellikle de Manchester City'nin 2022 Community Shield maçında Liverpool'a yenildiği maçtaki etkileyici olmayan performansının ardından.

    Ancak Norveçli oyuncu, şüphecileri susturmak için hiç vakit kaybetmedi. Forvet, Premier League'deki ilk maçında iki gol attı ve sadece 35 maçta 36 gol atarak tek sezon rekorunu kırdı.

    Pep Guardiola, "İnanılmaz bir şey" dedi. "O eşsiz bir insan. Özel bir oyuncu olduğu kadar özel bir insan da. Bu inanılmaz bir dönüm noktası."

    6Roy Keane (1999-2000)

    Premier Lig'in gelmiş geçmiş en dominant orta saha oyuncusu olmasa da, şüphesiz en korkulan oyuncusuydu. Roy Keane, Sir Alex Ferguson'un Manchester United için ideal kaptanıydı; kulüpteki herkesin uymak zorunda olduğu bir adanmışlık standardını belirleyen, hırçın bir mükemmeliyetçiydi.

    Keane, elbette azmiyle tanınıyordu, ancak aynı zamanda maçların temposunu belirleyebilen fantastik bir futbolcuydu ve 1999-2000 sezonunda, United'ı üst üste ikinci kez Premier Lig şampiyonluğuna taşıdıktan sonra hem PFA hem de FWA Yılın Futbolcusu seçildiğinde, kariyerinin zirvesindeydi.

    Ferguson, Keane'in inanılmaz derecede etkili ve istikrarlı performansları için bireysel bir takdir görmesinden "memnun"du, ancak FWA'nın 1999'da United'ın üçlü zaferine İrlandalı oyuncunun katkısını göz ardı etmesine de bir gönderme yapmaktan kendini alamadı.

    İskoç teknik adam, "Bu ödül geçen yılı telafi ediyor," dedi ve "O zaman Roy'un Yılın Futbolcusu seçilmesi gerektiğini düşünmüştüm."

    5Mohamed Salah (2017-18)

    Chelsea'de Jose Mourinho yönetiminde tüm özgüvenini yitiren Mohamed Salah, 2017 yılının Temmuz ayında Anfield'a gelmeden önce, önce Fiorentina'da, ardından Roma'da Serie A'da kariyerine yeniden can vermişti.

    Anfield'da kimse Mısırlı oyuncunun Premier League'de bu kadar golcü olacağını beklemiyordu. Unutmayalım ki Jürgen Klopp, aslında Julian Brandt'ı transfer etmeyi daha çok destekliyordu.

    Ancak Klopp, İngiltere'deki herkes gibi, Salah'tan çok kısa sürede etkilendi. Kanat oyuncusu, kulüpteki ilk yılında 36 maçta 32 gol atarak Premier Lig'in tek sezon gol rekorunu kırdı.

    Pele, "Ne sezon ama! Seni izlemek harikaydı" diyerek herkesin duygularını dile getirdi.

    4Mohamed Salah (2024-25)

    Oldukça uygun bir şekilde, listemizde iki kez yer alan tek isim olan Mohamed Salah, artık Premier Lig tarihinin en iyi futbolcusu olduğunu iddia edebilir.

    İngiltere'nin en üst liginde sekizinci sezonunu geçiren ve 32 yaşında olan Liverpool'un Mısırlı Kralı, 29 gol atıp 18 asist yaparak kariyerinin en eksiksiz sezonunu geçirdi.

    Böylece, Reds'i dört hafta kala şampiyonluğa taşıyarak, Salah aynı zamanda 42 maçlık dönemde Andy Cole ve Alan Shearer tarafından belirlenen Premier Lig gol katılımı rekoruna (47) ulaştı ve aynı zamanda aynı sezonda Sezonun En İyi Oyuncusu, Altın Ayakkabı ve Oyun Kurucu Ödülü'nü kazanan ilk isim oldu.

    3Cristiano Ronaldo (2007-08)

    Cristiano Ronaldo, 2006-07 sezonunda İngiltere'nin en iyi oyuncusu olduğunu kanıtladı. Bir sonraki sezon ise Manchester United'ın forveti, dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu kanıtladı.

    Portekizli oyuncu, harika bir dizi hüner ve hareketlere sahip, sıska bir genç olarak Old Trafford'a gelmişti. 2008 yılına gelindiğinde, fiziksel olarak olağanüstü bir oyuncu haline gelmişti; hem güçlü hem de etkili, heybetli bir figürdü.

    Ronaldo, sadece 34 Premier League maçında 31 gol attı ve sadece Altın Ayakkabı'yı değil, Avrupa Altın Ayakkabı'yı da kazandı; bu da ilk Ballon d'Or zaferini bir formalite haline getirdi.

    Eski United menajeri Sir Alex Ferguson, "Cristiano'nun bu yıl yaptıklarına bakıldığında, bu ödülü gerçekten hak etti" dedi. "Kanat pozisyonunda [tüm turnuvalarda] 42 gol atmak inanılmaz bir şey."

    2Thierry Henry (2002-03)

    Pavel Nedved, 2003 Ballon d'Or ödülünü Thierry Henry'nin önünde kazandığında herkes kadar şaşırmıştı. Çek futbolcu o dönemde "Bana göre Thierry şu anda dünyanın en iyi forveti" demişti – ve yanılmamıştı.

    Henry'nin forma giydiği Arsenal, 2002-03 Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarına bile kalamayarak Avrupa'da başarısız olmuş olabilir, ancak Fransız oyuncu Premier Lig'de durdurulamazdı ve tek bir sezonda hem 20 veya daha fazla gol atan hem de 20 veya daha fazla asist yapan ilk (ve hala tek) oyuncu oldu.

    O dönem Arsenal'in teknik direktörü Arsene Wenger'in dediği gibi, "Tarihteki hiçbir büyük golcü, onun asist rekoruyla kıyaslanamaz."

    1Luis Suarez (2013-14)

    Selhurst Park'ta Crystal Palace ile oynanan ve Liverpool'un 2013-14 şampiyonluk yarışını fiilen sona erdiren dramatik 3-3 beraberliğin ardından Luis Suarez teselli edilemez bir haldeydi – ve bunun nedenini anlamak hiç de zor değildi. Uruguaylı oyuncu pek sevimli bir karakter olmayabilir, ancak Reds'in şampiyonluk hasretine son vermek için herkesten daha fazla çaba sarf ettiği gerçeğini kimse inkar edemez.

    Sezonun önemli bir bölümünde Suarez durdurulamazdı; forvetteki acımasız bir doğa gücüydü ve presiyle ve en dar alanlarda bile topu tutma konusundaki inanılmaz yeteneğiyle savunmacıları dehşete düşürdü.

    Sadece 33 Premier League maçında 31 gol atarak Altın Ayakkabı ve Avrupa Altın Ayakkabı ödüllerini kazandı, ayrıca PFA ve FWA Yılın Futbolcusu seçildi.

    "Kendi yeteneklerini özveriyle kullanarak takım arkadaşlarına asist yapmak ve gol fırsatları yaratmaya istekli, mucizevi bir futbolcu olmak nadir görülen bir kombinasyondur," diye yazdı Steven Gerrard, daha sonra, birlikte oynadığı en iyi oyuncu olarak gördüğü bu adama övgüde bulunurken.