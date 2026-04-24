Mohamed Salah, Real Madrid'e mi geçecek? Mısırlı süperstar, Liverpool'dan bedelsiz ayrılmaya hazırlanırken, Blancos efsanesi Fernando Hierro "her şey mümkün" diyor

Los Blancos ile üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Hierro, Salah’ın La Liga’da başarılı olmak için gereken dünya çapında kaliteye sahip olduğuna inanıyor. Eski stoper, forvetin uyum yeteneği ve tecrübesinin onu Madrid veya Barcelona dahil olmak üzere herhangi bir üst düzey takım için değerli bir oyuncu haline getireceğini vurguladı.

Liverpool'un yıldız oyuncusunun Santiago Bernabeu'ya gelme olasılığını değerlendiren Hierro, ON Sport'a şunları söyledi: "Salah'ın Real Madrid'e transferi mi? Tabii ki, bunu çok isterim. Salah, kelimenin tam anlamıyla olağanüstü bir oyuncu. Liverpool'da yarattığı büyük etki ve elde ettiği başarıları, özellikle de Premier Lig şampiyonluğunu kimse inkar edemez. Onu Real Madrid'de görmek isterim - futbolda her şey mümkündür.

"Salah, dünyadaki herhangi bir kulübün transfer etmek isteyeceği türden bir oyuncu. Olağanüstü bir oyuncu ve sahada doğrudan etki yaratıyor. O sadece harika bir oyuncu değil; oynadığı her yerde fark yaratan gerçek bir futbol fenomeni.

"Onu La Liga'da, ister Real Madrid'de ister Barcelona'da olsun, hayal edin - bu, lig için büyük bir itici güç olur. Her takıma ve oyun stiline uyum sağlayacak kaliteye, deneyime ve yeteneğe sahip. Sonuçta, Mohamed Salah her anlamda 'en iyi' oyunculardan biri. Dünyadaki herhangi bir kulüp onu kadrosunda bulundurmaktan gurur duyar... öyleyse neden bir gün onu Real Madrid'de görmeyelim? Futbolda her şey mümkün."