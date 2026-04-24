Getty Images Sport
Çeviri:
Mohamed Salah, Real Madrid'e mi geçecek? Mısırlı süperstar, Liverpool'dan bedelsiz ayrılmaya hazırlanırken, Blancos efsanesi Fernando Hierro "her şey mümkün" diyor
Mısırlı yıldızın sözleşmesinin son aylarına girildi
Salah, bu yaz sözleşmesini bir yıl erken feshetme konusunda anlaşmaya vardıktan sonra, Liverpool’da geçirdiği kupa dolu dönemine son verecek. 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon Merseyside’da hayati bir rol oynamaya devam etti ve tüm turnuvalarda 38 maçta 12 gol ve 9 asist kaydetti. Dünya çapında yoğun ilgi görmesine rağmen, Mısırlı milli oyuncu, serbest oyuncu statüsüne geçtiğinde gideceği yer konusunda henüz kesin bir karar verilmediğini belirtiyor.
- Getty Images Sport
"Gerçek bir futbol fenomeni"
Los Blancos ile üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Hierro, Salah’ın La Liga’da başarılı olmak için gereken dünya çapında kaliteye sahip olduğuna inanıyor. Eski stoper, forvetin uyum yeteneği ve tecrübesinin onu Madrid veya Barcelona dahil olmak üzere herhangi bir üst düzey takım için değerli bir oyuncu haline getireceğini vurguladı.
Liverpool'un yıldız oyuncusunun Santiago Bernabeu'ya gelme olasılığını değerlendiren Hierro, ON Sport'a şunları söyledi: "Salah'ın Real Madrid'e transferi mi? Tabii ki, bunu çok isterim. Salah, kelimenin tam anlamıyla olağanüstü bir oyuncu. Liverpool'da yarattığı büyük etki ve elde ettiği başarıları, özellikle de Premier Lig şampiyonluğunu kimse inkar edemez. Onu Real Madrid'de görmek isterim - futbolda her şey mümkündür.
"Salah, dünyadaki herhangi bir kulübün transfer etmek isteyeceği türden bir oyuncu. Olağanüstü bir oyuncu ve sahada doğrudan etki yaratıyor. O sadece harika bir oyuncu değil; oynadığı her yerde fark yaratan gerçek bir futbol fenomeni.
"Onu La Liga'da, ister Real Madrid'de ister Barcelona'da olsun, hayal edin - bu, lig için büyük bir itici güç olur. Her takıma ve oyun stiline uyum sağlayacak kaliteye, deneyime ve yeteneğe sahip. Sonuçta, Mohamed Salah her anlamda 'en iyi' oyunculardan biri. Dünyadaki herhangi bir kulüp onu kadrosunda bulundurmaktan gurur duyar... öyleyse neden bir gün onu Real Madrid'de görmeyelim? Futbolda her şey mümkün."
Suudi Arabistan'ın ilgisi tarihsel düzeyde
2024-25 sezonunda Al-Nassr’ın sportif direktörü olarak görev yaptığı süre boyunca Hierro, Salah’ın durumunu takip etti ancak oyuncunun o dönemde Premier Lig’deki görevlerine bağlı olduğunu gördü. Kanat oyuncusunun Orta Doğu’ya transfer olacağına dair söylentiler sık sık gündeme gelse de Hierro, resmi görüşmelerin hiçbir zaman ileri bir aşamaya gelmediğini açıkladı.
Süperstarı Suudi Pro Ligi'ne çekmek için yapılan önceki girişimleri ve oyuncunun önceliklerini değerlendiren Hierro, şunları ekledi: “Geçmişte Mohamed Salah'ın Suudi Pro Ligi'ne transfer olma olasılığı hakkında gerçekten birçok haber vardı, ancak nihayetinde karar her zaman oyuncuya aittir. O dönemde [geçen sezon], ana odak noktası Liverpool'du, ki bu onun seviyesindeki bir oyuncu için tamamen normal bir durumdur.
"Bizim açımızdan, her spor yönetimi gibi, Mohamed Salah gibi bir isim gündeme geldiğinde, doğal olarak büyük ilgi çekiyor çünkü o, dünyadaki herhangi bir takıma değer katacak olağanüstü bir oyuncu. Yani evet, prensipte bu kalitede bir oyuncuyu transfer etme fikrini reddetmek imkansızdır - aslında bu, herhangi bir kulüp için bir onur olurdu.
"Ancak, özellikle o dönemde oyuncunun kulübüne olan bağlılığı göz önüne alındığında, haberlerin çoğunun söylenti düzeyinde kaldığı ve ileri aşamalara ulaşmadığı vurgulanmalıdır."
- Getty Images Sport
Anfield'da efsane tamamlandı
Salah, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası dahil olmak üzere tüm önemli kupaları kazanmış olarak, Premier Lig tarihinin en golcü oyuncularından biri olarak ligden ayrılacak. Bu yaz serbest oyuncu statüsüne geçme kararı, muhtemelen Avrupa’nın önde gelen kulüpleri ile Suudi Pro Ligi’nin finansal devleri arasında büyük bir transfer savaşını tetikleyecek. En üst düzeyde performans gösterme yeteneği hâlâ ortada olan Salah’ın bir sonraki tercihi, olağanüstü bir kariyerin son bölümünü belirleyecek.