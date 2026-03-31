Mohamed Salah, MLS'de Lionel Messi'nin yanına geçme konusunda uyarıldı; Liverpool'dan ayrılacak olan süperstara Cristiano Ronaldo'dan esinlenen bir transfer tavsiyesi verildi

Salah’ın geleceği söz konusu olduğunda, bir süredir Orta Doğu’da yeni bir başlangıç yapılması gündeme geliyordu. Oyuncu daha önce de bu bölgeden gelen yüksek meblağlı tekliflerin odağında yer almıştı. Bu ilgiler her zaman geri çevrilmiş ve oyuncu, Nisan 2025’te Anfield’da yeni bir sözleşme imzalamıştı.

Söz konusu sözleşmenin süresi 15 ay daha devam edecek, ancak yaz aylarında feshedilecek. Liverpool, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan bu sembol oyuncuyu transfer ücreti talep etmeden takımdan ayrılmasına izin vermeyi kabul etti.

Beklendiği gibi, Salah'ın bir sonraki hamlesi konusunda spekülasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Suudi Arabistan'dan daha cazip teklifler alındığı söylenirken, önde gelen Avrupa kulüpleri de bu değerli oyuncuyu kadrolarına katma umudunu henüz yitirmemiş durumda. ABD'deki takımlar da Salah'ı kadrolarına katmak için şanslarını deneyecek.