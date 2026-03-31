Getty/GOAL
Çeviri:
Mohamed Salah, MLS'de Lionel Messi'nin yanına geçme konusunda uyarıldı; Liverpool'dan ayrılacak olan süperstara Cristiano Ronaldo'dan esinlenen bir transfer tavsiyesi verildi
Avrupa, Suudi Arabistan mı yoksa Amerika mı: Salah nereye gidecek?
Salah’ın geleceği söz konusu olduğunda, bir süredir Orta Doğu’da yeni bir başlangıç yapılması gündeme geliyordu. Oyuncu daha önce de bu bölgeden gelen yüksek meblağlı tekliflerin odağında yer almıştı. Bu ilgiler her zaman geri çevrilmiş ve oyuncu, Nisan 2025’te Anfield’da yeni bir sözleşme imzalamıştı.
Söz konusu sözleşmenin süresi 15 ay daha devam edecek, ancak yaz aylarında feshedilecek. Liverpool, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan bu sembol oyuncuyu transfer ücreti talep etmeden takımdan ayrılmasına izin vermeyi kabul etti.
Beklendiği gibi, Salah'ın bir sonraki hamlesi konusunda spekülasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Suudi Arabistan'dan daha cazip teklifler alındığı söylenirken, önde gelen Avrupa kulüpleri de bu değerli oyuncuyu kadrolarına katma umudunu henüz yitirmemiş durumda. ABD'deki takımlar da Salah'ı kadrolarına katmak için şanslarını deneyecek.
- Getty
Salah'ın Messi'nin yanına MLS'e transfer olmaktan neden vazgeçtiği
Sir David Beckham’ın Güney Florida’da Salah’ı sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Messi ile bir araya getirmeyi düşünebileceği öne sürülüyor. Ancak İbrahim Hassan, hiçbir “Amerikan rüyası”nın peşinden koşulmaması gerektiği görüşünde.
Hassan, On Sport'a Salah'ın karşı karşıya olduğu büyük kararlar hakkında şunları söyledi: "Şahsen, onun Avrupa'da kalmasını
tercih ederim. Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve İtalyan ligindeki kulüplerden teklifler geldiğini duydum.
Major League Soccer'a transfer mi? Orada spot ışıklarının çok uzağında kalır. Salah'ı, benim şu anda Messi'yi hatırladığımdan daha
fazla hatırlamayacaksınız, ben onu izlemeye bile çalışmıyorum.”
Salah'a Ronaldo'nun izinden giderek Orta Doğu'ya gitmesi tavsiye edildi
Salah’a ABD’den gelen hayran bakışları görmezden gelmesi tavsiye edilirken, MLS Komiseri Don Garber bu konuda kapıyı aralık bırakmış durumda. Garber, geçtiğimiz günlerde Sports Business Journal konferansında şunları söyledi: “Mo Salah, Premier Lig tarihinin en büyük oyuncularından biri... Onu ligimizde görmek isterim.”
Garber, Aralık ayında da şöyle demişti: “MLS’de ne kadar harika bir oyuncu olurdu ve bence ona harika bir platform sunabiliriz.
“Elbette, [Salah] Major League Soccer'a gelmeye karar verirse, onu kollarımızı açarak karşılayacağız. Bence Leo ve Thomas Muller ile iletişime geçip, ne kadar mutlu olduklarını, ne kadar başarılı olduklarını ve Major League Soccer'da olmayı ne kadar benimsediklerini görmesi gerekir.”
Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmenin bariz faydaları var, ancak Hassan, Salah'ın kariyerinin başka bir yerde daha iyi olacağına inanıyor. Avrupa'da bir yer bulunamazsa, Suudi Arabistan'ın en mantıklı seçenek olacağını düşünüyor.
Hassan, Ronaldo ve Karim Benzema gibi isimlerin yer aldığı bu ligde yer alan bir başka ünlü isim hakkında da şunları söyledi: “Avrupa’dan teklif almazsa, Suudi
ligine transfer olmak iyi bir seçenek olur, özellikle de Cristiano gibi büyük isimlerin olduğu düşünülürse.”
- Getty
Liverpool efsanesi Salah, Kırmızılarla daha fazla kupa kazanacak mı?
Şu an için Salah, Liverpool’daki dokuz yıllık serüvenini muhteşem bir şekilde noktalamak istiyor. Üç kez PFA Yılın Futbolcusu ödülünü kazanan oyuncu, Kırmızılar formasıyla 435 maçta 255 gol attı.
Merseyside'da modern bir efsane olarak yerini şimdiden sağlamlaştırmış olan Salah'ın mirası, Arne Slot'un takımının 2026'da Şampiyonlar Ligi ve FA Kupası şampiyonluklarını kazanmasıyla daha da güçlenebilir.