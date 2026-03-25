Lionel Messi Mohamed SalahGetty/GOAL
Mohamed Salah, MLS'de Lionel Messi'nin takım arkadaşları arasına katılacak mı?! Inter Miami, Liverpool'dan ayrılacak olan efsane oyuncu için transfer teklifi yapmaya 'hazır'

Mohamed Salah, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını duygusal bir açıklamayla duyurdu ve bu haber, oyuncuyu transfer etmek için büyük bir yarış başlattı. Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in adı sıkça geçse de, Inter Miami'nin Mısırlı yıldızı MLS'e transfer etmek ve onu ABD'de Lionel Messi ile aynı takımda oynatmak için "büyük bir teklifte bulunmaya hazır" olduğu bildiriliyor.

    Salah, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıklayarak futbol dünyasında şok etkisi yarattı. The Independent'ın haberine göre, Inter Miami, Salah'ı Atlantik'in ötesine çekmek için bir teklif sunmaya hazır ve Suudi Pro Ligi'nden gelecek cazip rakip tekliflerle mücadele etmeye hazır.

    Ancak bu transferin bazı zorlukları da var. Miami'nin şu anda, ligin maaş sınırının dışında Salah gibi bir oyuncuyu transfer etmek için gerekli olan Designated Player (DP) kontenjanı bulunmuyor. Bu hayali transferi gerçeğe dönüştürmek için, Florida merkezli kulübün bu yaz kadrosunda önemli bir değişiklik yapması gerekecek.

  Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Anfield'da duygusal bir veda

    Salah, sosyal medyada oldukça duygusal bir video yayınlayarak ayrılacağını duyurdu. Bu, Mısırlı oyuncunun Liverpool’un kazanabileceği tüm önemli kupaları kazanmasına katkıda bulunduğu verimli dokuz yıllık serüveninin sonunu işaret ediyor.

    Liverpool soyunma odasında, bir dönemi tanımlayan bu oyuncuya derin bir saygı gösterildi. Salah ile aynı transfer döneminde Anfield'a gelen sol bek Andy Robertson, ona ilk saygılarını sunanlardan biriydi. "Mohamed, teşekkürler. Hayatımızın en güzel 9 yılı, saha içinde ve dışında muhteşem anılarla geçti. Senin yaptığın işte en iyi olmanı ve Liverpool forması giyen en iyi oyunculardan biri haline gelmeni izlemek ve bunun bir parçası olmak büyük bir mutluluktu," diye yazdı İskoç oyuncu.

    Independent gazetesinin haberine göre, Liverpool’daki çalkantı saha sınırlarının çok ötesine uzanabilir; zira Suudi Pro Ligi, kulübün spor yönetim kadrosunu hedef alıyor. Futbol direktörü Michael Edwards ve spor direktörü Richard Hughes, bu yaz Orta Doğu liginin başlıca hedefleri olarak öne çıktı. Lig yönetimi, Edwards’ı üst düzey bir denetim rolü için ideal bir aday olarak görürken, Hughes ise Al-Hilal’de kilit bir pozisyon için göz önünde bulunduruluyor.

    Edwards, çoklu kulüp modelini yönetmek üzere kısa süre önce Fenway Sports Group'a geri dönmüştü. Bordeaux ve Getafe gibi Avrupa'daki hedeflerin değeri fazla bulunarak bu planlar şimdilik rafa kaldırılırken, Suudi yetkililer, stratejideki değişiklik Edwards'ı yeni bir meydan okuma arayışına iterse, bu fırsatı kaçırmamaya hazır.

    Dikkatler kupa zaferine yöneliyor

    Arsenal'in şu anda Premier Lig'in zirvesinde liderliği elinde tutarken, Liverpool'un ise 21 puan geride beşinci sırada yer almasıyla, Kırmızılar'ın şampiyonluğu koruma umutları şimdiden sona erdi. Sonuç olarak, Salah'ın veda turu, tüm dikkatini eleme maçlarına çevirdi. Sezonun kaderi artık iki büyük çeyrek final maçına bağlı: Manchester City ile oynanacak FA Cup karşılaşması ve Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı. Bu dev maçlarda başarılı olmak, Mısırlı oyuncuya Anfield dönemini daha fazla kupa kazanarak sonlandırmak için mükemmel bir fırsat sunuyor.

