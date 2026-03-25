Mohamed Salah, MLS'de Lionel Messi'nin takım arkadaşları arasına katılacak mı?! Inter Miami, Liverpool'dan ayrılacak olan efsane oyuncu için transfer teklifi yapmaya 'hazır'

Independent gazetesinin haberine göre, Liverpool’daki çalkantı saha sınırlarının çok ötesine uzanabilir; zira Suudi Pro Ligi, kulübün spor yönetim kadrosunu hedef alıyor. Futbol direktörü Michael Edwards ve spor direktörü Richard Hughes, bu yaz Orta Doğu liginin başlıca hedefleri olarak öne çıktı. Lig yönetimi, Edwards’ı üst düzey bir denetim rolü için ideal bir aday olarak görürken, Hughes ise Al-Hilal’de kilit bir pozisyon için göz önünde bulunduruluyor.

Edwards, çoklu kulüp modelini yönetmek üzere kısa süre önce Fenway Sports Group'a geri dönmüştü. Bordeaux ve Getafe gibi Avrupa'daki hedeflerin değeri fazla bulunarak bu planlar şimdilik rafa kaldırılırken, Suudi yetkililer, stratejideki değişiklik Edwards'ı yeni bir meydan okuma arayışına iterse, bu fırsatı kaçırmamaya hazır.