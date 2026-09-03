Strachan'a, Grosvenor Sport adına konuşurken, United'ın Fernandes'i takımda tutmak için ne gerekiyorsa yapması gerektiği söylendiğinde, eski Manchester United orta saha oyuncusu GOAL'e şu ifadeleri kullandı: “Aynısı Salah için de söylendi, ‘mutlaka imzalanmalı’. Jamie Carragher da, ‘ona istediği her şeyi verin’ dedi.

“Bunu yapamazsınız, ona istediği her şeyi veremezsiniz. Haftada 600.000 £ istiyor. Hayır, bunu yapamayız çünkü ona haftada 600.000 £ verirsek, altındaki oyuncular da 250.000 £, 300.000 £, 400.000 £ istemeye başlayacak. Öyle çıkıp da ‘ona istediğini verin, mutlaka imzalayın’ diyemezsiniz.

“Bunun takım için bu kadar büyük bir mesele olmaması adına yapılması gereken şey, daha iyi bir takım, daha oturmuş bir takım olmak. Bu da Bruno Fernandes'i kaybetme korkusunu ortadan kaldırır. Ama şu anda bu korkuyu anlayabiliyorum çünkü Manchester United'da olan her şey bu adam üzerinden yürüyor. Her şey.

“Şunu söylemeliyim, eğer Manchester United'da bir oyuncu olsaydım ben de biraz utanırdım. Yani, ‘bu adamın her şeyi yapmasına nasıl izin veriyoruz?’ Bizim Bryan Robson'la olan durumumuza biraz benziyor. Her şeyi o yapıyordu ama en azından biz ona yardım etmeye çalışıyorduk, birkaç gol atıyorduk.

“Ama onun için zor olmalı. Diğer oyuncuların daha oturmuş bir takım haline gelmesini görmek isterim; her şey Bruno Fernandes'le ilgili olmamalı. Öylece ‘hadi onunla sözleşme imzalayalım’ diyemezsiniz. Nasıl bir sözleşme? 36, 37 yaşına kadar mı?

“Dediğim gibi, Mo Salah bu tip oyuncular ve kariyerdeki bu tip anlar için bir uyarı olmalı. Ona istediği her şeyi verirsiniz, sonra da ‘ah, bunu yapmamalıydık çünkü harika bir sezon geçirmedi’ dersiniz. Ama bunun geleceği belliydi zaten. ‘Ona istediğini verin’ diyemezsiniz. Bu işler böyle yürümez.”