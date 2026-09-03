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Mohamed Salah, Manchester United için Bruno Fernandes sözleşmesinde bir uyarı örneği olarak gösterildi: United'a, neden talisman kaptanına haftada 600 bin sterlin veremeyeceği anlatıldı
Fernandes, Premier League'de rekor kıran isim oldu
Birçok kişi, Fernandes'in sözde ‘Rüyalar Tiyatrosu’nda paha biçilemez bir değere dönüştüğünü söylemekte gecikmedi; onun ortak dava için yaptığı katkıyı görmezden gelmek ise imkânsız. Premier League tarihine geçen bir başarıya geçen sezon imza atıldı; tek bir üst düzey lig sezonunda 21 asist yaptı.
2026-27'de de sihirli anlar şimdiden gelmeye başladı; son olarak Ipswich karşısında maçı kazandıran bir hat-trick yaptı. Fernandes olmadan, son yedi yılın Manchester'ın kırmızı yakasında neler getireceğini düşünmek bile korkutucu.
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Manchester United, takım kaptanıyla yeni sözleşme konusunda anlaşmayı umuyor
Bununla birlikte, United ile mevcut sözleşmesinin son yılına girmiş durumda. Devreye sokulabilecek 12 aylık bir uzatma opsiyonu var, ki bunun kullanılmasının beklendiği belirtiliyor, ancak plan tamamen yeni bir anlaşmanın yapılması.
Henüz hiçbir evrak imzalanmış değil ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nden ilgi daha önce ortaya konmuşken, kısa ve uzun vadeli geleceğe dair endişeler dile getirildi. Yaşlanan bir ikonun ne kadar değerli olduğu konusunda, tıpkı bir dönem Anfield'da Mısırlı bir süper yıldız için alınanlara benzer kararların verilmesi gerekiyor.
Man Utd, Fernandes'ı takımda tutmak için ne gerekiyorsa ödemeli mi?
Strachan'a, Grosvenor Sport adına konuşurken, United'ın Fernandes'i takımda tutmak için ne gerekiyorsa yapması gerektiği söylendiğinde, eski Manchester United orta saha oyuncusu GOAL'e şu ifadeleri kullandı: “Aynısı Salah için de söylendi, ‘mutlaka imzalanmalı’. Jamie Carragher da, ‘ona istediği her şeyi verin’ dedi.
“Bunu yapamazsınız, ona istediği her şeyi veremezsiniz. Haftada 600.000 £ istiyor. Hayır, bunu yapamayız çünkü ona haftada 600.000 £ verirsek, altındaki oyuncular da 250.000 £, 300.000 £, 400.000 £ istemeye başlayacak. Öyle çıkıp da ‘ona istediğini verin, mutlaka imzalayın’ diyemezsiniz.
“Bunun takım için bu kadar büyük bir mesele olmaması adına yapılması gereken şey, daha iyi bir takım, daha oturmuş bir takım olmak. Bu da Bruno Fernandes'i kaybetme korkusunu ortadan kaldırır. Ama şu anda bu korkuyu anlayabiliyorum çünkü Manchester United'da olan her şey bu adam üzerinden yürüyor. Her şey.
“Şunu söylemeliyim, eğer Manchester United'da bir oyuncu olsaydım ben de biraz utanırdım. Yani, ‘bu adamın her şeyi yapmasına nasıl izin veriyoruz?’ Bizim Bryan Robson'la olan durumumuza biraz benziyor. Her şeyi o yapıyordu ama en azından biz ona yardım etmeye çalışıyorduk, birkaç gol atıyorduk.
“Ama onun için zor olmalı. Diğer oyuncuların daha oturmuş bir takım haline gelmesini görmek isterim; her şey Bruno Fernandes'le ilgili olmamalı. Öylece ‘hadi onunla sözleşme imzalayalım’ diyemezsiniz. Nasıl bir sözleşme? 36, 37 yaşına kadar mı?
“Dediğim gibi, Mo Salah bu tip oyuncular ve kariyerdeki bu tip anlar için bir uyarı olmalı. Ona istediği her şeyi verirsiniz, sonra da ‘ah, bunu yapmamalıydık çünkü harika bir sezon geçirmedi’ dersiniz. Ama bunun geleceği belliydi zaten. ‘Ona istediğini verin’ diyemezsiniz. Bu işler böyle yürümez.”
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Fernandes'in yeni sözleşmesinin değeri ne kadar olabilir?
United'ın Fernandes'i kulübün en çok kazanan oyuncusu yapmaya hazır olduğu, haftalık 350.000 £ maaşla sözleşmesine bir yıl daha ekleneceği öne sürüldü. Bu teklifin yeterince cazip olup olmadığı ise henüz belli değil.
Manchester United efsanesi Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan takım arkadaşının değerlendirmesi gereken başka seçeneklerinin de olduğu, şu anda Türkiye'de büyük paraların konuşulduğu söyleniyor, ancak beklenti onun kupa zaferlerini yeniden Old Trafford'a getirmeye yönelik süren çabaların bir parçası olacağı yönünde.
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