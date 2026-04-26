Mohamed Salah, Liverpool formasıyla son maçını mı oynadı? 257 golcü forvet serbest oyuncu statüsüne geçmeye hazırlanırken Mısır milli takım direktöründen sakatlık hakkında son gelişmeler
Mısır milli takım teknik direktörü, Salah için en kötü senaryoyu doğruladı
Salah, Liverpool'un Crystal Palace'ı 3-1 yendiği maçta ciddi bir hamstring sakatlığı geçirdi. Bu haber, Mısır milli takım direktörü İbrahim Hassan tarafından doğrulandı; Hassan, 33 yaşındaki oyuncunun iyileşme süreci ve ligin son haftalarında sahalara dönme olasılığı konusunda karamsar bir tablo çizdi. Al Jazeera'nın aktardığına göre, Reuters haber ajansına konuşan Hassan, sorunun ciddiyeti konusunda açık sözlüydü ve "Hamstring yırtığı geçirdi ve dört haftalık tedaviye ihtiyacı olacak" dedi. Sezonun son düzlüğüne girerken, bir aylık sakatlık süresi, Mısırlı yıldızın Haziran ayında sözleşmesi sona ermeden önce Liverpool'un kalan maçlarında forma giyemeyeceğini kesinleştiriyor.
Arne Slot, "sezonun en önemli olayı"na tepki gösterdi
Liverpool teknik direktörü Arne Slot, maçın ardından hayal kırıklığını dile getirerek, böylesine etkili bir oyuncuyu kaybetmenin sezonun son aşamalarında takımın dinamikleri açısından büyük bir darbe olduğunu belirtti. Hollandalı teknik adam, Salah’ın karakterine dikkat çekerek, forvetin sahadan hemen çıkmakta ısrar etmesinin, sakatlığının ciddi olduğunun açık bir işareti olduğunu kabul etti.
Slot, BBC'ye "Bir galibiyet daha, bir sakatlık daha" dedi. "Bu, sezonumuzun hikayesi. Henüz bir şey söylemek için erken, ama hepimiz Mo'yu tanıyoruz ve onun sahayı terk etmesinin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Mo [Salah]'ın sahayı terk etmesi bir şeyleri gösteriyor, ancak durumun ne kadar ciddi olduğunu bekleyip görmemiz gerekiyor."
Anfield'da tatlı-acı bir veda
Bu sakatlık, Liverpool tarihindeki tek bir oyuncu için en başarılı dönemlerden birine acı ve ani bir son getirdi. Kulüp adına 257 gol atan Salah, Cumartesi günkü karşılaşmanın 60. dakikasında sahadan topallayarak çıkarken Anfield seyircisine el salladı. Dokuz kupa dolu yılın ardından ayrılacağını daha önce duyurmuş olan Salah’ın, taraftarlar tarafından kulüp formasıyla oynadığı son resmi maçta izlendiği anlaşılıyor. Gol attığı bir final yerine, Salah'ın vedasının sezon finali sonrasında taraftarlara yapacağı bir konuşma ile sınırlı kalması bekleniyor. Bu konuşma, onu kulübün tüm zamanların en çok gol atan üçüncü oyuncusu yapan yolculuğunun sonunu işaret edecek.
Dikkatler 2026 Dünya Kupası'na yöneliyor
Bu sakatlık nedeniyle, 3 Mayıs'ta rakibi Manchester United'a konuk olacakları maç ve 24 Mayıs'ta Brentford'a karşı oynanacak son iç saha maçı da dahil olmak üzere, önümüzdeki kritik karşılaşmaları kaçıracak. Liverpool'daki kariyeri sona ermiş olsa da, Salah'ın milli takımda forma giyebileceğine dair iyimser bir hava hakim. Ibrahim Hassan, taraftarlara forvetin 2026'da Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na yetişeceği konusunda güvence verdi. Mısır, turnuvada G Grubu'nda Belçika, Yeni Zelanda ve İran ile karşılaşacak. Turnuva 11 Haziran'da başlayacak ve bu, "Mısır Kralı"na rehabilitasyonunu tamamlayıp maç formuna kavuşması için yeterli zamanı tanıyacak.