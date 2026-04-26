Mohamed Salah, Liverpool formasıyla son maçını mı oynadı? 257 golcü forvet serbest oyuncu statüsüne geçmeye hazırlanırken Mısır milli takım direktöründen sakatlık hakkında son gelişmeler

Liverpool teknik direktörü Arne Slot, maçın ardından hayal kırıklığını dile getirerek, böylesine etkili bir oyuncuyu kaybetmenin sezonun son aşamalarında takımın dinamikleri açısından büyük bir darbe olduğunu belirtti. Hollandalı teknik adam, Salah’ın karakterine dikkat çekerek, forvetin sahadan hemen çıkmakta ısrar etmesinin, sakatlığının ciddi olduğunun açık bir işareti olduğunu kabul etti.

Slot, BBC'ye "Bir galibiyet daha, bir sakatlık daha" dedi. "Bu, sezonumuzun hikayesi. Henüz bir şey söylemek için erken, ama hepimiz Mo'yu tanıyoruz ve onun sahayı terk etmesinin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Mo [Salah]'ın sahayı terk etmesi bir şeyleri gösteriyor, ancak durumun ne kadar ciddi olduğunu bekleyip görmemiz gerekiyor."