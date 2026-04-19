Mohamed Salah, Liverpool formasıyla oynadığı son Merseyside derbisinde gol atarak Steven Gerrard'ın rekoruna ulaştı

Salah zorlu bir son sezon geçirdi, ancak Liverpool'un ona en çok ihtiyaç duyduğu anda sahneye çıktı. Everton'a karşı 2-1'lik dramatik galibiyette ilk golü atan Salah, taraftarlara değişmeyen kalitesini bir kez daha hatırlattı. Maçta ev sahibi takım adına Beto skoru eşitledi, ancak Van Dijk uzatma dakikalarının 10. dakikasında dramatik bir galibiyet golü atarak, Liverpool'un ilk beşte yer alma mücadelesinde hayati bir sonucu garantiledi.