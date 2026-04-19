Mohamed Salah, Liverpool formasıyla oynadığı son Merseyside derbisinde gol atarak Steven Gerrard'ın rekoruna ulaştı
Heyecan dolu bir derbide sahneye çıkmak
Salah zorlu bir son sezon geçirdi, ancak Liverpool'un ona en çok ihtiyaç duyduğu anda sahneye çıktı. Everton'a karşı 2-1'lik dramatik galibiyette ilk golü atan Salah, taraftarlara değişmeyen kalitesini bir kez daha hatırlattı. Maçta ev sahibi takım adına Beto skoru eşitledi, ancak Van Dijk uzatma dakikalarının 10. dakikasında dramatik bir galibiyet golü atarak, Liverpool'un ilk beşte yer alma mücadelesinde hayati bir sonucu garantiledi.
Efsanevi bir Premier Lig rekoruna eşit
Salah'ın attığı gol, Liverpool'un ezeli rakibine karşı ligde kaydettiği dokuzuncu gol oldu ve bu sayede kulübün uzun süredir devam eden bir rekoruna ulaştı. Artık bu derbi serisinde Gerrard ile birlikte en çok gol atan oyuncu konumunda olan Salah, sezon sonunda kulüpten ayrıldığında eski orta saha oyuncusuyla aynı efsanevi statüye sahip olacak.
Everton'un yeni stadyumunda derbinin ilk golcüsü
Salah, bu sezon Premier Lig'de oynadığı 23 maçta 7 gol ve 6 asist kaydetti ve Everton'ın yeni Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan Merseyside derbisinde gol atan ilk oyuncu oldu. Tarihe bir sayfa daha yazan Mısırlı oyuncu, Liverpool'daki kariyerini muhteşem bir şekilde noktalayacak gibi görünüyor.
- AFP
Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi
Liverpool şu anda 55 puanla beşinci sırada yer alıyor ve 48 puana sahip Chelsea, Brentford ve Bournemouth’a karşı yedi puanlık bir avantaj sağlıyor. Salah ve arkadaşları, önümüzdeki hafta sonu Crystal Palace’ı ağırladıklarında bir galibiyet daha elde etmeyi hedefliyor.