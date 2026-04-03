Mohamed Salah, Liverpool'dan aldığı coşkulu övgüyü 'hak ediyor'; Arne Slot ise kulüpten ayrılacak olan bu kahramanın vitrine iki kupa daha eklemesini umuyor
Slot, Anfield'ın bir efsanesine saygı duruşunda bulunuyor
Slot, Salah'ın bu yaz sözleşmesi sona erdiğinde Liverpool'dan ayrılacağını kamuoyuna açıklamasına değindi. Manchester City ile oynanacak FA Cup çeyrek finali öncesinde konuşan Hollandalı teknik adam, Merseyside'da bir döneme damgasını vuran oyuncuya hayranlığını dile getirerek, taraftarların ve medyanın gösterdiği ilginin tamamen haklı olduğunu vurguladı.
Kupalar ve zamanlama
Mısırlı forvet, neredeyse on yıldır kulübün başarısının temel taşı olmuştur ve teknik direktörü, şu anda yaşanan coşkunun onun etkisini tam anlamıyla yansıttığına inanmaktadır. Ayrılışı kesinleşmiş olsa da Slot, Salah’ın Anfield’daki son görevine odaklandığını vurguladı.
Slot, gazetecilere "Formda mı? Evet, formda" dedi. "Dün ve bugün antrenman yaptı, oynayabilir. Ayrılacağını açıkladığından beri olanlar, onun tamamen hak ettiği şeyler. Bu kulüpte inanılmaz bir kariyer, her üç günde bir kupa kazanıyor. Kazandığı tüm kupaların önünde çekilmiş güzel bir fotoğrafını gördüm, umarım sezon bitmeden iki tane daha ekleyebilir."
"Bir moral mi? Kulüp için belki, ama Mo için önemi yok, o bunu gösterdi, her zaman en iyi formunda hazırdır ve bu değişmez, yıllardır bu kulüp için her zaman elinden gelenin en iyisini yaptı. Umarım daha fazlasını verebilir, ama bu gerçekçi değil çünkü elinden gelenin en iyisini yaptı. Eğer Mo'nun yıllardır gösterdiği formda bir Mo'ya sahip olursak, bu bizim için büyük bir yardım olacaktır."
Salah'ın Anfield'daki Mirası
Mısırlı milli futbolcu, 2017 yılında Roma'dan Liverpool'a transfer oldu. O günden bu yana Merseyside'da taraftarların gözdesi haline gelen oyuncu, tüm turnuvalarda oynadığı 435 maçta toplam 255 gol attı ve 122 asist yaptı. Salah, Anfield'da Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere dokuz kupa kazandı ve İngiliz futbolunda sayısız bireysel ödüle layık görüldü.
Şimdi ne olacak?
FA Cup'ta City ile karşılaşan Kırmızılar, hemen ardından dikkatlerini Şampiyonlar Ligi'ne çevirecek ve çeyrek finalde Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Ardından Fulham ile oynayacakları maçla Premier Lig'e geri dönecekler. Kırmızılar, 31 maçta topladıkları 49 puanla beşinci sırada yer alırken, ilk üçten altı puan geride bulunuyor.