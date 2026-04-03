Mohamed Salah, Liverpool'dan aldığı coşkulu övgüyü 'hak ediyor'; Arne Slot ise kulüpten ayrılacak olan bu kahramanın vitrine iki kupa daha eklemesini umuyor

Mısırlı forvet, neredeyse on yıldır kulübün başarısının temel taşı olmuştur ve teknik direktörü, şu anda yaşanan coşkunun onun etkisini tam anlamıyla yansıttığına inanmaktadır. Ayrılışı kesinleşmiş olsa da Slot, Salah’ın Anfield’daki son görevine odaklandığını vurguladı.

Slot, gazetecilere "Formda mı? Evet, formda" dedi. "Dün ve bugün antrenman yaptı, oynayabilir. Ayrılacağını açıkladığından beri olanlar, onun tamamen hak ettiği şeyler. Bu kulüpte inanılmaz bir kariyer, her üç günde bir kupa kazanıyor. Kazandığı tüm kupaların önünde çekilmiş güzel bir fotoğrafını gördüm, umarım sezon bitmeden iki tane daha ekleyebilir."

"Bir moral mi? Kulüp için belki, ama Mo için önemi yok, o bunu gösterdi, her zaman en iyi formunda hazırdır ve bu değişmez, yıllardır bu kulüp için her zaman elinden gelenin en iyisini yaptı. Umarım daha fazlasını verebilir, ama bu gerçekçi değil çünkü elinden gelenin en iyisini yaptı. Eğer Mo'nun yıllardır gösterdiği formda bir Mo'ya sahip olursak, bu bizim için büyük bir yardım olacaktır."