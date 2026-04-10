Mohamed Salah, Liverpool'daki takım arkadaşının ayrılık açıklamasının ardından Andy Robertson'a duygusal bir mesaj gönderdi

Duygularını paylaşmak için sosyal medyaya başvuran Salah, ikilinin Merseyside'daki uzun soluklu ortaklığını yansıtan bir dizi fotoğraf yayınladı. Mısırlı forvet, Reds için bir dönemin sonunu simgeleyen bu ayrılık karşısında doğru kelimeleri bulmakta zorlandı ve ikilinin 2017 yazında kulübe katıldıklarından beri kurdukları derin kişisel bağı vurguladı.

X (eski adıyla Twitter) hesabı @MoSalah'da şunları yazdı: "Paylaştığımız bağı gösteren bu fotoğraflarla, ayrılışın hakkında hiçbir şey söylemeden geçiştirebileceğimi neredeyse hissettim. Takım arkadaşın ve arkadaşın olmak benim için bir onurdu. Her şeyi kazandın ve bir efsane olarak ayrılıyorsun. Eminim tekrar görüşeceğiz."

Bu mesaj, forvetin ayrılık açıklamasının ardından Robertson'ın soyunma odasında Salah'a övgülerini sunmasının ardından geldi ve iki Anfield efsanesi arasındaki karşılıklı saygıyı yansıtıyor.