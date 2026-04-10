Mohamed Salah, Liverpool'daki takım arkadaşının ayrılık açıklamasının ardından Andy Robertson'a duygusal bir mesaj gönderdi
Bir efsanenin dostuna adadığı övgü
Duygularını paylaşmak için sosyal medyaya başvuran Salah, ikilinin Merseyside'daki uzun soluklu ortaklığını yansıtan bir dizi fotoğraf yayınladı. Mısırlı forvet, Reds için bir dönemin sonunu simgeleyen bu ayrılık karşısında doğru kelimeleri bulmakta zorlandı ve ikilinin 2017 yazında kulübe katıldıklarından beri kurdukları derin kişisel bağı vurguladı.
X (eski adıyla Twitter) hesabı @MoSalah'da şunları yazdı: "Paylaştığımız bağı gösteren bu fotoğraflarla, ayrılışın hakkında hiçbir şey söylemeden geçiştirebileceğimi neredeyse hissettim. Takım arkadaşın ve arkadaşın olmak benim için bir onurdu. Her şeyi kazandın ve bir efsane olarak ayrılıyorsun. Eminim tekrar görüşeceğiz."
Bu mesaj, forvetin ayrılık açıklamasının ardından Robertson'ın soyunma odasında Salah'a övgülerini sunmasının ardından geldi ve iki Anfield efsanesi arasındaki karşılıklı saygıyı yansıtıyor.
Dokuz yıllık bir yolculuğun sonu
Liverpool, İskoçya milli takım kaptanının bu yaz sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte dokuz yıllık başarılarla dolu kariyerine son vereceğini resmen doğruladı. Hull City'den mütevazı bir ücret karşılığında transfer edilen 32 yaşındaki oyuncu, tüm beklentileri aşarak Jürgen Klopp ve daha sonra Arne Slot yönetiminde İngiltere'yi, Avrupa'yı ve dünyayı fetheden takımların temel direği haline geldi. Kulüp, 373 maça çıkan oyuncunun "gerçek bir Liverpool efsanesi" olarak ayrılacağını belirterek, onun muazzam katkısını takdir etti.
Kararını değerlendiren İskoçya milli takım oyuncusu, Anfield'dan ayrılmanın yapmak zorunda kaldığı en zor şey olduğunu itiraf etti. Robertson, "Son dokuz yıldır bu, benim ve ailemin hayatının çok büyük bir parçası oldu" dedi. "Ama benim için oyuncular yoluna devam eder, diğer insanlar yoluna devam eder – değişmeyen tek şey kulüp ve tabii ki taraftarlar. Burada harika bir dokuz yıl geçirdim. Bence artık yoluma devam etme ve bir sonraki adımımın nereye olacağına bakma zamanı geldi."
Anfield'da kitlesel kaçış
Robertson’ın ayrılışı, Liverpool için önemli bir geçiş dönemine denk geliyor; zira oyuncu, yaz transfer döneminde ayrılacağını açıklayan ikinci büyük yıldız oldu. Salah, sözleşmesini bir yıl erken feshetmeyi kabul ederek takımdan ayrılırken, Robertson ise serbest oyuncu olarak ayrılıyor. Bu ikili ayrılık, kulübün son on yılların en başarılı kadrosundaki tecrübeli oyunculara veda ederken daha genç bir çekirdek kadroya doğru ilerlemesiyle birlikte bir nesil değişimi anlamına geliyor.
İskoç oyuncu bu sezon daha çok yedek kulübesinde yer aldı ve genellikle yaz transferi Milos Kerkez'in yedeği olarak oynadı. Hiyerarşide gerilemesine rağmen, son sezonunu iyi bir şekilde bitirmeye kararlı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Hala bu sezonu olabildiğince olumlu bir şekilde bitirmeye, bu çocuklara yardım etmeye ve taraftarlara birkaç güzel an daha yaşatmaya odaklanmış durumdayım. Hedefim bu ve umarım başarabiliriz."
Kupalarla yazılmış bir miras
Robertson, aralarında iki Premier Lig şampiyonluğu ve 2019 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunan toplam dokuz kupa yer alan bir kupa dolabı bırakıyor. Kırmızı formayı giydiği süre boyunca savunma hattından 82 gol katkısı kaydetmiş olması, istatistiksel açıdan da aynı derecede etkileyici. Sol kanattaki bitmek bilmeyen enerjisi, Liverpool’un kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline geldi ve onu modern Kop döneminin en sevilen isimlerinden biri yaptı.