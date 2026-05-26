Mohamed Salah, Liverpool'a veda ederken "hayatımın en uzun gecesi" başlıklı son mesajını paylaştı

Brentford maçının son düdüğü sadece Premier Lig sezonunun sonunu işaret etmekle kalmadı; aynı zamanda Liverpool için efsanevi bir dönemin de sonunu getirdi. Neredeyse on yıldır Kırmızılar’ın hücumunun odak noktası olan Mohamed Salah, gelecek vaat eden bir kanat oyuncusundan küresel bir ikona dönüştüğü kulübe resmen veda etti.

Milyonlarca taraftarla duygularını paylaşmak için resmi Instagram hesabına giren Salah, Anfield Stadyumu'nda çekilmiş, kalabalığa son kez el sallarkenki bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa, o anın ağırlığını yansıtan yürek burkan bir not ekledi: "Hayatımın en uzun gecesi... Her şey için tekrar teşekkürler."







