Mohamed Salah, Liverpool'a veda ederken "hayatımın en uzun gecesi" başlıklı son mesajını paylaştı
Anfield taraftarlarına duygusal bir veda
Brentford maçının son düdüğü sadece Premier Lig sezonunun sonunu işaret etmekle kalmadı; aynı zamanda Liverpool için efsanevi bir dönemin de sonunu getirdi. Neredeyse on yıldır Kırmızılar’ın hücumunun odak noktası olan Mohamed Salah, gelecek vaat eden bir kanat oyuncusundan küresel bir ikona dönüştüğü kulübe resmen veda etti.
Milyonlarca taraftarla duygularını paylaşmak için resmi Instagram hesabına giren Salah, Anfield Stadyumu'nda çekilmiş, kalabalığa son kez el sallarkenki bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa, o anın ağırlığını yansıtan yürek burkan bir not ekledi: "Hayatımın en uzun gecesi... Her şey için tekrar teşekkürler."
Dokuz yıllık tarihi bir yolculuğun sonu
Salah'ın ayrılışı, Merseyside'da geçirdiği inanılmaz dokuz yıllık bir dönemin ardından geldi; bu süre zarfında, o ünlü kırmızı formayı giyen en golcü oyunculardan biri olarak adını yazdırdı.
2017 yazında Roma'dan yaklaşık 34 milyon sterlin (46 milyon dolar) karşılığında transfer edilen Mısırlı milli oyuncu, kulübün ulusal ve Avrupa futbolunun zirvesine geri dönmesindeki en önemli itici güç oldu.
Anfield'dan ayrılırken, görev süresi boyunca sayısız ulusal ve kıtasal şampiyonluk kazanarak, her profesyonel futbolcunun gıpta edeceği bir kupa koleksiyonuna sahip oldu. Uygun bir şekilde, son büyük katkısı, 2024-2025 sezonunda takımın Premier League şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmak oldu.
Rekorlar ve istikrarla şekillenen bir miras
Kupaların ötesinde, Salah’ın mirası, dudak uçuklatan istatistikleri ve son üçte bir sahada sergilediği neredeyse eşi benzeri olmayan istikrarıyla şekillenmiştir.
"Mısır Kralı", kulüpte geçirdiği süre boyunca sayısız rekor kırdı. 191 golle kulübün Premier Lig'deki tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu ve her yıl Altın Ayakkabı yarışında sürekli olarak yer aldı.
Anfield'daki taraftarlar, tartışmasız talismanları olan bu oyuncuya saygılarını göstererek, son maçında büyük bir duygu seliyle karşılık verdiler. Duygusal veda, onun modern bir efsane olduğunu yansıtıyordu ve taraftarlar, kariyerinin bir sonraki aşamasına geçmeden önce ona takdirlerinin tüm ağırlığını hissettirdiler.
Mısırlı oyuncunun bir sonraki hamlesi belirsizlikle çevrili
İngiltere'nin Kuzey Batı bölgesindeki kariyeri sona ermiş olsa da, 33 yaşındaki futbolcu gelecek sezon hangi takımda forma giyeceğini henüz resmi olarak açıklamadı. Uzun süredir hedefleri arasında yer alan Suudi Pro Ligi'ne transfer olabileceği ya da ABD'deki Major League Soccer'a geçebileceği yönündeki spekülasyonlar devam ediyor.
Ancak, Avrupa'da da ilgi yüksek, zira kıtanın birkaç üst düzey kulübünün, serbest oyuncu olarak hizmetlerini almaya istekli olduğu bildiriliyor. Şu an için Salah, gelecekteki gideceği yer konusunda ağzını sıkı tutuyor ve bunun yerine Reds ile olan efsanevi yolculuğunun duygusal sonuna odaklanıyor.
Ayrıca, milli takımla 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına başlamak üzere Mısır'a dönmeye hazırlanıyor.