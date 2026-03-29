Transfer uzmanı Romano, bu görüşünü YouTube kanalında, Messi’nin “Amerikan rüyasını” kovalayabileceğine dair söylentiler hakkında yaptığı açıklamada doğruladı: “Inter Miami’den bahsetmişken, İngiltere’de Mohamed Salah’ın Leo Messi’ye orada katılabileceği konusunda çok fazla söylenti dolaşıyor.

Özellikle Inter Miami'nin büyük duyurusundan sonra – stadyumlarında yeni Leo Messi Tribünü açılacak, bu inanılmaz bir şey. Messi'nin kendi adını taşıyan bir tribünün bulunduğu bir sahada oynadığını hayal edin!

“Ama arkadaşlar, şunu çok net bir şekilde açıklığa kavuşturayım: Inter Miami, Mo Salah’ı transfer etmek için görüşmelerde değil. Haberlere ve her yerde dolaşan söylentilere rağmen, bu doğru değil. Salah, Inter Miami ile görüşmelere başlamadı.

“Doğru olan şey, Salah’ın sezon sonunda Liverpool’dan serbest oyuncu olarak ayrılacağıdır – teknik olarak sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor, ancak Liverpool, karşılıklı ayrılık kararı kapsamında onu bedelsiz olarak bırakacak. Yani şimdi Salah’ın tarafı herhangi bir kulüple görüşmekte serbest. Pek çok haber bekleyin – ancak bugünkü itibariyle kimseyle bir anlaşma yok.

“Suudi Pro Ligi elbette hâlâ onu hayal ediyor. İki yıldır uğraşıyorlar ve bu sefer nihayet gerçek bir şansları var. Bu yüzden gözünüzü bu konudan ayırmayın – büyük hamleler olacak, ancak henüz Inter Miami’den değil.”