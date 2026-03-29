Mohamed Salah, Lionel Messi'nin de forma giydiği Inter Miami'ye transfer olmak için görüşüyor mu? Mısırlı süperstar, Liverpool'dan bedelsiz olarak ayrılmaya hazırlanırken MLS transfer haberleri
Liverpool, Salah'ın sözleşmesinin son yılını iptal etti
Salah, Anfield’da zorlu bir 2025-26 sezonu geçirmiş olsa da – bir ara Liverpool yönetimine yönelik sert sözler sarf etmiş ve yedek kulübesinde geçirdiği sinir bozucu bir dönem yaşamış olsa da – ayrılmasının yaklaştığına dair haberler yine de birçok kişi için sürpriz oldu.
Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu forvetin Merseyside'daki sözleşmesinin son yılı iptal edileceği doğrulandı. 2027'ye kadar mevcut ortamında kalmak yerine, birkaç hafta içinde yeni bir başlangıç yapacak.
Suudi Pro Ligi mi, yoksa MLS mi: Salah’ın gelecekteki seçenekleri
Salah’ın aniden transfer piyasasına çıkması ve transfer ücreti ödenmesine gerek kalmaması nedeniyle, golcü 33 yaşındaki oyuncuya olan ilgi beklendiği gibi hızla arttı. Bir süredir Orta Doğu’ya olası bir transfer konuşuluyordu. Orada cazip teklifler var; Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo halihazırda Al-Nassr’da bu tekliflerden birini değerlendiriyor.
Ancak, ABD'deki takımların da Salah'ı kadrolarına katmak için yarışa katıldığı söyleniyor. Sir David Beckham ve ekibinin, üç kez PFA Yılın Oyuncusu seçilen bu futbolcuyu Güney Florida'ya çekmeyi ve onu Arjantinli efsane Messi ile eşleştirmeyi planladığı öne sürülüyor.
Salah'ın menajeri Ramy Abbas Issa, müvekkilinin bir sonraki durağıyla ilgili söylentilere yanıt olarak sosyal medyada şu mesajı paylaştı: "Mohamed'in gelecek sezon nerede oynayacağını bilmiyoruz. Bu, başka kimsenin de bilmediği anlamına geliyor."
Salah, Inter Miami'de Messi'nin yanına MLS'e katılabilir mi?
Transfer uzmanı Romano, bu görüşünü YouTube kanalında, Messi’nin “Amerikan rüyasını” kovalayabileceğine dair söylentiler hakkında yaptığı açıklamada doğruladı: “Inter Miami’den bahsetmişken, İngiltere’de Mohamed Salah’ın Leo Messi’ye orada katılabileceği konusunda çok fazla söylenti dolaşıyor.
Özellikle Inter Miami'nin büyük duyurusundan sonra – stadyumlarında yeni Leo Messi Tribünü açılacak, bu inanılmaz bir şey. Messi'nin kendi adını taşıyan bir tribünün bulunduğu bir sahada oynadığını hayal edin!
“Ama arkadaşlar, şunu çok net bir şekilde açıklığa kavuşturayım: Inter Miami, Mo Salah’ı transfer etmek için görüşmelerde değil. Haberlere ve her yerde dolaşan söylentilere rağmen, bu doğru değil. Salah, Inter Miami ile görüşmelere başlamadı.
“Doğru olan şey, Salah’ın sezon sonunda Liverpool’dan serbest oyuncu olarak ayrılacağıdır – teknik olarak sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor, ancak Liverpool, karşılıklı ayrılık kararı kapsamında onu bedelsiz olarak bırakacak. Yani şimdi Salah’ın tarafı herhangi bir kulüple görüşmekte serbest. Pek çok haber bekleyin – ancak bugünkü itibariyle kimseyle bir anlaşma yok.
“Suudi Pro Ligi elbette hâlâ onu hayal ediyor. İki yıldır uğraşıyorlar ve bu sefer nihayet gerçek bir şansları var. Bu yüzden gözünüzü bu konudan ayırmayın – büyük hamleler olacak, ancak henüz Inter Miami’den değil.”
Salah'ın Liverpool'daki performansı: Goller ve kupalar
Dört kez Premier Lig Gol Kralı unvanını kazanan Salah, Liverpool formasıyla 435 maçta 255 gol kaydetti. Bu gollerin sadece beşi bu sezon İngiltere’nin en üst liginde atıldı; Kırmızılar’ın istikrar konusunda takım olarak yaşadığı zorluklar nedeniyle performansında bir düşüş yaşandı.
Arne Slot'un takımı FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldiği için, Salah kariyerine daha fazla kupa ekleyerek ayrılabilir. Daha fazla başarıyı nerede arayacağı henüz belli değil, ancak "Galacticos" transfer politikasından asla vazgeçmeyen Inter Miami'nin bir noktada Salah'ın niyetini sorgulayacağı ihtimali yüksek.