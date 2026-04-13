Mohamed Salah’ın yedeği mi, yoksa Bournemouth’a kiralık transfer mi? Stan Collymore, 17 yaşındaki genç yetenek hakkında kararını verirken Rio Ngumoha’nın geleceği netleşti

Salah'ın bırakacağı boşluğu dolduracak birine ihtiyaç duyulan transfer piyasasında Ngumoha'nın Liverpool'a zaman ve para tasarrufu sağlayıp sağlayamayacağı sorulduğunda, Best Betting Bonuses ile işbirliği içinde konuşan eski Reds forveti Collymore, GOAL'a şunları söyledi: “Onlara çok fazla zaman ve para tasarrufu sağlayabilir, ancak bunun mutlaka Salah'ın yedeği olarak olacağını sanmıyorum.

“Liverpool'un onu bu şekilde tanıtma konusunda çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum çünkü o henüz 17 yaşında. Bununla birlikte, 17-18 yaşındaki Robbie Fowler, 17-18 yaşındaki Michael Owen, çok genç olan [Steven] Gerrard ve benim oynadığım takımda ilk kez sahaya çıkan [Jamie] Carragher gibi isimlere bakabilirsiniz. Yani Liverpool'un genç oyuncuları sahaya sürme ve onların o yaştan itibaren bir sonraki büyük yıldızlara dönüşme konusunda bir geçmişi ve geleneği var.

“Şu anın 20, 30 yıl öncesinden biraz farklı olduğu nokta, elbette sosyal medya ve milyonlarca futbol hesabı; bence genç bir oyuncuyu neredeyse boğuyorsunuz. Ve onun gibi genç oyuncular sosyal medyada olacak. Görünür olup olmadığını bilmiyorum, ama sosyal medyada olacak ve bunun farkında olacak.

“Bence bu durum, Arsenal’deki Max Dowman gibi 17 yaşındaki bir oyuncu için işleri çok zorlaştırıyor. Geçen hafta attığı gol fena değildi, ama sunulma şekliyle sanki gelmiş geçmiş en muhteşem golmüş ve Arsenal’e şampiyonluğu kazandırmış gibi gösterildi. 17 yaşında bir oyuncu olarak ‘sahneye çıkan genç yetenek’ yerine bu tür anlatılarla uğraşmaya başladığınızda, genç omuzlara her gün, her saat, 24/7 sürekli bir baskı yüklenir. Ve bence Liverpool bunun çok farkında olacaktır.

“Bence Liverpool, Salah'ın yerine üçlü forvetin sağında oynayabilecek işlevsel bir sağ forvet bulmaya çalışacak ve aynı zamanda sezon öncesi hazırlık döneminde Ngumoha'nın en iyi pozisyonunun neresi olduğunu bulmaya çalışacak. Sağ mı? Sol mu? Ortada mı? Ona maçlarda şans verecekler, antrenmanlarda onu izleyecekler ve onun için bir pozisyona karar verecekler. Ama bence Salah ile Ngumoha meselesini birbirinden ayıracaklar çünkü bunun çok fazla baskı yaratacağını düşünüyorum.”