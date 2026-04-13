Mohamed Salah’ın yedeği mi, yoksa Bournemouth’a kiralık transfer mi? Stan Collymore, 17 yaşındaki genç yetenek hakkında kararını verirken Rio Ngumoha’nın geleceği netleşti
'Mısır Kralı' Salah, Liverpool'un tahtını devretmeye hazır
Liverpool, Mısırlı Kralı'na veda etmeye hazırlanıyor; iki kez Premier Lig şampiyonu olan Salah'ın yaz aylarında serbest oyuncu olarak ayrılacağı açıklandı. 33 yaşındaki forvet, sözleşmesinin son yılı için serbest bırakılıyor.
Üç kez PFA Yılın Futbolcusu seçilen ve dört kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanan bu modern dev, Merseyside'da doldurulması zor bir boşluk bırakacak. Sağ kanatta uygun bir yedek oyuncu transferi için daha fazla para harcanacağı tahmin ediliyor.
Ancak Ngumoha, bu sezon 23 maçta gösterdiği performansla (iki gol atarak) Salah'ın tacını devralacak bir sonraki Prens olabileceğini kanıtladı. Bu taç giyme töreninin birkaç ay içinde mi yoksa birkaç yıl sonra mı gerçekleşeceği ise henüz bilinmiyor.
Ngumoha, Anfield'da Salah'ın yerini doldurabilir mi?
Salah'ın bırakacağı boşluğu dolduracak birine ihtiyaç duyulan transfer piyasasında Ngumoha'nın Liverpool'a zaman ve para tasarrufu sağlayıp sağlayamayacağı sorulduğunda, Best Betting Bonuses ile işbirliği içinde konuşan eski Reds forveti Collymore, GOAL'a şunları söyledi: “Onlara çok fazla zaman ve para tasarrufu sağlayabilir, ancak bunun mutlaka Salah'ın yedeği olarak olacağını sanmıyorum.
“Liverpool'un onu bu şekilde tanıtma konusunda çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum çünkü o henüz 17 yaşında. Bununla birlikte, 17-18 yaşındaki Robbie Fowler, 17-18 yaşındaki Michael Owen, çok genç olan [Steven] Gerrard ve benim oynadığım takımda ilk kez sahaya çıkan [Jamie] Carragher gibi isimlere bakabilirsiniz. Yani Liverpool'un genç oyuncuları sahaya sürme ve onların o yaştan itibaren bir sonraki büyük yıldızlara dönüşme konusunda bir geçmişi ve geleneği var.
“Şu anın 20, 30 yıl öncesinden biraz farklı olduğu nokta, elbette sosyal medya ve milyonlarca futbol hesabı; bence genç bir oyuncuyu neredeyse boğuyorsunuz. Ve onun gibi genç oyuncular sosyal medyada olacak. Görünür olup olmadığını bilmiyorum, ama sosyal medyada olacak ve bunun farkında olacak.
“Bence bu durum, Arsenal’deki Max Dowman gibi 17 yaşındaki bir oyuncu için işleri çok zorlaştırıyor. Geçen hafta attığı gol fena değildi, ama sunulma şekliyle sanki gelmiş geçmiş en muhteşem golmüş ve Arsenal’e şampiyonluğu kazandırmış gibi gösterildi. 17 yaşında bir oyuncu olarak ‘sahneye çıkan genç yetenek’ yerine bu tür anlatılarla uğraşmaya başladığınızda, genç omuzlara her gün, her saat, 24/7 sürekli bir baskı yüklenir. Ve bence Liverpool bunun çok farkında olacaktır.
“Bence Liverpool, Salah'ın yerine üçlü forvetin sağında oynayabilecek işlevsel bir sağ forvet bulmaya çalışacak ve aynı zamanda sezon öncesi hazırlık döneminde Ngumoha'nın en iyi pozisyonunun neresi olduğunu bulmaya çalışacak. Sağ mı? Sol mu? Ortada mı? Ona maçlarda şans verecekler, antrenmanlarda onu izleyecekler ve onun için bir pozisyona karar verecekler. Ama bence Salah ile Ngumoha meselesini birbirinden ayıracaklar çünkü bunun çok fazla baskı yaratacağını düşünüyorum.”
Ngumoha, 2026-27 sezonunda kiralık transferden fayda sağlayabilir mi?
Collymore, 2024 yılında Chelsea'den Liverpool'a transfer olan İngiltere U19 milli takım oyuncusu Ngumoha için bir sonraki transfer döneminin neler getirebileceğine ilişkin şu yorumda bulundu: “Bence makul bir bütçeyle hareket edecekler. Tabii, büyük harcamalar da yapabilirler. Salah'ın yerine geçecek bir oyuncu için çok büyük paralar harcamaları gerektiğini düşünebilirler.
“Bence bu biraz menajerlere benziyor - [Brian] Clough'un Forest'ta olduğu gibi, çok iyi bir oyuncunuz olduğunda, aslında tam tersini getirirsiniz. Frank Clark tam tersiydi. Çok sessiz, çok alçakgönüllüydü, sözleri ile dikkat çeken biri değildi. Şöyle derdi: ‘Benim bir şey yapmama gerek yok, hepiniz Brian Clough'un getirdiği çok iyi oyuncularsınız. Ben sadece perde arkasında küçük işler yapmam gerekiyor’ derdi. Ve öyle de yaptı. Bence efsanevi oyuncuların yerine birini bulmak söz konusu olduğunda da durum aynı.
“Liverpool'un durumunda olduğu gibi, işi layıkıyla yapabilecek birini 30, 40 milyon sterline transfer edersiniz. Ancak bunların Salah'ın yerini almak için orada olmadıkları oldukça açıktır. Onlar Liverpool için bir iş yapmak üzere oradadırlar. Ve arka planda, Ngumoha gibi biri kendini bulabilir. Ve sonunda, eğer düşündüğümüz kadar iyi performans gösterirse, ilk takımda yerini bulacaktır. FA Cup maçları ve ara sıra oynanan Lig Kupası maçları yerine düzenli olarak maçlara çıkmaya başlayacaktır.
“Ya da geri dönüp, ‘henüz 30 maç oynamaya hazır değil, onu kiralık olarak göndereceğiz’ diyebilirler. Ve sonunda bir süreliğine Palace’a ya da onun gibi bir yere gidip ayaklarını yere basabilir. Bence o, Championship'te kiralanmaktan çok daha iyi bir oyuncu, bu yüzden Bournemouth'u, Bournemouth'ta tam bir sezonu kesinlikle düşünebilirim; bu arada Bournemouth çok iyi bir takım, deniz kenarında, çok iyi bir teknik direktör ve çok iyi oyuncularla, çok daha az baskı var, belki de genç bir oyuncu olarak gelişmesi için doğru zaman olabilir.
“Fiziksel olarak daha iri, daha iyi hale gelecek, becerilerini geliştirecek. Ona maç süresi verecekler ve bir yıl sonra geri dönecek. Liverpool'un Mo Salah'ın yerini alacak oyuncuyu belirlemeden önce değerlendireceği birkaç seçenek olduğunu düşünüyorum.”
Salah ayrılmaya hazırlanırken Ngumoha rekorları kırdı
Ngumoha, Eylül 2025'te Liverpool ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. O tarihe kadar, FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde Reds forması giyen en genç oyuncu olmuştu.
Liverpool'un takım olarak zorlu bir sezon geçirdiği bu dönemde, Ngumoha'nın daha düzenli olarak sahada yer alması yönünde sesler yükseldi; bu durumun muhtemelen Salah'ın aleyhine olacağı düşünülüyordu. İkili, Reds'in Fulham'a karşı oynadığı son Premier Lig maçında zıt kanatlarda sahaya çıktı ve Ngumoha'nın Anfield'da 2-0 galibiyetle ilk golünü attığı maçta ikisi de gol listesine adını yazdırdı. Bu arada Salah, unutulmaz dokuz yıllık kariyerinde 437 maça çıkarak toplam gol sayısını 256'ya çıkardı.