Goal.com
Canlı
Mohamed Salah Liverpool
Mark Doyle

Çeviri:

Mohamed Salah'ın veda turu şimdi başlıyor; ancak ayrılan efsane, Liverpool'dan uzun süreli vedasının sönük geçmemesi için eski büyüsünü yeniden bulmak zorunda

Opinion
Liverpool
M. Salah
A. Slot
Premier Lig
FA Kupası
FEATURES
M.City - Liverpool

Liverpool'un milli maç arası sırasında çok ses getirecek bir ayrılık duyurusunda bulunma ihtimali her zaman vardı ve Brighton'da yaşadıkları son Premier Lig yenilgisinden sadece üç gün sonra, Kırmızılar Mohamed Salah'ın bu sezonun sonunda takımdan ayrılacağını doğruladı. Duyurunun zamanlaması bazılarını şaşırtsa da, Salah sezonun bitimine iki aydan fazla bir süre kala haberin kamuoyuna açıklanması için başarılı bir şekilde baskı yapmıştı; bu, acı verici ve beklenmedik şekilde erken gerçekleşen ayrılışının etrafında dönen söylemi kontrol altına almaya yönelik bariz bir girişim gibi görünüyordu.

Ancak Liverpool, bedeli ne olursa olsun onu göndermekten açıkça memnundu. Yoksa neden geçen Nisan ayında uzattığı sözleşmesini bir yıl erken feshetmeyi kabul etsinlerdi ki? Elbette, gelecek sezon maaş olarak ödeyecekleri yaklaşık 20 milyon sterlin (27 milyon dolar) tasarruf edecekler, ancak Salah’ı bir Suudi Arabistan takımına satarak bu rakamın üç katını kazanabilirlerdi. Görünüşe göre kanat oyuncusu başından beri haklıymış: gerçekten de onu kulüpten çıkarmak isteyen biri varmış.

Baş antrenör Arne Slot, Salah'ın erken ayrılışıyla hiçbir ilgisi olmadığını ısrarla savunacaktır elbette, ancak ilişkilerinin bozulmasının "Mısır Kralı"nın tahtından çekilme kararında kilit faktör olduğu inkar edilemez.

Liverpool tarihinin en çok gol atan üçüncü oyuncusu olsa da, Salah, ilk denemesinde takımı Premier League şampiyonluğuna taşıyan menajere olan desteğini sürdüren Reds karşısında asla kazanamayacağı bir mücadeleye girdiğinin farkına varmış olmalı.

Elbette, Slot, Salah olmadan 2024-25 şampiyonluğunu kazanamazdı; ayrıca, bu sezonun zorlukları için "günah keçisi" haline getirildiğini düşünen bir oyuncudan bir şekilde en iyi verimi alamazsa, mevcut sezonu kurtarma şansı da yok.

  • Liverpool FC v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Klopp'un takımı mı?

    Başarılı takımlar için işler tersine dönmeye başladığında, teknik direktörün rolü kaçınılmaz olarak yoğun bir incelemeye maruz kalır. Genellikle geçmişe yönelik yeniden değerlendirmeler baş gösterir ve tarih bazen tamamen yeniden yazılabilir. Slot’un durumunda ise, içinde bulunduğu zor durumun geçmiş başarılarını olumsuz bir ışıkta gösterme riski gerçekten de çok yüksek.

    Geçen yaz, Jürgen Klopp yönetiminde üçüncü sırada bitiren kadroyu neredeyse aynen devralıp hemen şampiyonluğa taşıdığı için övgü yağmuruna tutulan Slot, şimdi ise ligi Alman teknik adamın takımıyla kazandığı yönündeki suçlamalarla uğraşmak zorunda kalıyor. Neden mi? Çünkü geçen yaz kadrosunu güçlendirmek için 450 milyon sterlin "verilen" Slot, bir şekilde selefinin kurduğu inanılmaz sağlam temelleri zayıflatmayı başardı.

    Slot'un şanslı olduğu, en azından şampiyonluk mücadelesi verecek donanıma sahip bir takımı devraldığı için şanslı olduğu argümanında bariz birkaç sorun var.


  • Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Harika iş çıkarmışsın"

    Öncelikle, Liverpool'da Klopp'un yerine teknik direktörlük yapmak imkansız bir görev olarak görülüyordu. "Normal Adam", şüphecileri inananlara dönüştürerek Merseyside'da adeta tanrı gibi bir statü kazanmıştı. Dolayısıyla pek çok kişi, Slot'un Manchester United'daki David Moyes ya da Inter'deki Rafael Benitez ile aynı kaderi paylaşacağını öngörüyordu; bu kaliteli teknik direktörler, kendilerinden önce gelen mesih benzeri figürlerle yapılan karşılaştırmaların altında ezilip gitmişti.

    Klopp'un, Slot daha Anfield'a gelmeden taraftarların adını haykırmasını sağlaması şüphesiz yardımcı oldu, ancak Hollandalı teknik adam, Premier Lig tarihindeki bir teknik direktörün tartışmasız en iyi ilk sezonunu geçirdiği için şüphesiz büyük övgüyü hak ediyordu. Eski Manchester United kaptanı Roy Keane'in, geçen Nisan ayında Liverpool'un Tottenham'ı 5-1 mağlup ederek şampiyonluğu garantilemesinin ardından Sky Sports'ta söylediği gibi: "Teknik direktörü övmeliyiz çünkü harika bir iş çıkardı.

    "O görevi devraldığında takım fena değildi, ama sezon başında biri Liverpool'un şu anda bulunduğu yerde olacağını söyleseydi, ona inanmazdınız, onu tımarhaneye kapatmak gerektiğini düşünürdünüz!"


  • Liverpool v Sevilla - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Başarı öyküleri

    Slot’un kadrosuna yönelik bu kadar şüpheci yaklaşılmasının başlıca nedenlerinden biri, dünya çapında bir defansif orta saha oyuncusunun hâlâ eksik olmasıydı. Ancak teknik direktör, Martin Zubimendi transferinin sonuçsuz kalmasını önemsiz bir mesele haline getirdi; Ryan Gravenberch’i, sadece dörtlü savunmayı korumakla kalmayıp, üzerine baskı yapan rakipleri kolayca geçme yeteneğiyle savunmayı hızla atağa dönüştürebilen olağanüstü bir 6 numara haline getirerek bu açığı kapattı.

    Hollandalı oyuncuyu daha geriye çekerek sahaya sürmenin bir diğer faydası da, çok yönlü yeteneklere sahip Alexis Mac Allister'ın top kazanma ve yaratıcılık özellikleriyle sahada daha üst bölgelerde daha da etkili olmasını sağladı ve bu da yorulmak bilmeyen Dominik Szoboszlai ile birlikte bir nevi ikili pres tehdidi yarattı.

    Diğer yandan, Luis Diaz ile antrenman sahasında yapılan çalışmalar ve Kolombiyalı oyuncunun ara sıra "sahte dokuz" olarak kullanılması, kanat oyuncusunun kariyerinin (o ana kadar) en verimli sezonunu geçirmesini sağlarken, Cody Gakpo'yu tercih ettiği sol kanat pozisyonunda oynatmak da (en azından bu sezona kadar!) bir ustalık hamlesi oldu.

    Ancak Salah'ın kullanımı ve formu, Liverpool ile diğer şampiyonluk rakipleri arasındaki temel farktı.


  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Daha az kargaşa, daha fazla kontrol

    Slot'un taktikleri Klopp'unkinden kökten farklı değildi – bu da onun işe alınmasının nedenlerinden biriydi. Richard Hughes ve ekibi, oyun tarzlarındaki benzerliklerin bir teknik direktörden diğerine olabildiğince sorunsuz bir geçişi kolaylaştıracağını doğru bir şekilde öngörmüştü.

    Ancak, yüksek yoğunluklu pres dahil olmak üzere Klopp'un futbol felsefesinin temel ilkelerini korumak amaçlanırken, Slot daha az kaos ve daha fazla kontrol istiyordu; Liverpool'un sürekli top hakimiyetiyle rakiplerini kontrol altında tutabileceği düşüncesiyle. En önemlisi, Salah en başından beri bu fikri destekledi.

    "Artık her zaman topu kontrol etmeye çalışıyoruz," dedi Ağustos ayında kulübün resmi web sitesine. "Önceden bu gerçekten bir numaralı önceliğimiz değildi, çünkü Jürgen ile çoğu zaman kontratak ya da kontrpres yapmaya ve topu mümkün olduğunca yüksekte kazanmaya çalışıyorduk. Hala bunu yapıyoruz, ama aynı zamanda top sizdeyken, onu tutmak ve sadece sahada dolaştırmak için daha fazla zamanınız oluyor."

    Ancak Salah, yeni yaklaşımı özellikle destekledi çünkü bu ona her zamankinden daha fazla özgürlük sunuyordu.

  • Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Rekor rakamlar

    Tottenham'ı yenerek şampiyonluğu garantiledikleri maçın hemen ardından Salah, sezon başlamadan önce Klopp'a savunma görevlerinin azaltılmasının hücumdaki verimliliğini artıracağını söylediğini açıkladı.

    "Bunu yaptığıma memnunum," dedi Salah, Sky'a. "Teknik direktör beni dinledi ve şimdi rakamları görebilirsiniz."

    Rakamlar gerçekten etkileyiciydi. 2025-26 sezonu sonunda Salah, sadece 38 maçta Premier Lig'in 42 maçlık gol ve asist rekoruna (47) ulaştı ve Altın Ayakkabı, Sezonun Oyun Kurucusu ve Sezonun Oyuncusu ödüllerini tek başına kazanan ilk oyuncu oldu.

    Ne yazık ki Salah için bu sezonun rakamları pek iç açıcı değil. Kötü sayılmazlar; örneğin Salah, tüm turnuvalarda Bukayo Saka'dan hem daha fazla gol hem de daha fazla asist kaydetti. Ancak bu, tamamen istatistiksel açıdan bakıldığında Salah'ın Liverpool kariyerindeki en kötü tek sezon olacak gibi görünüyor - ve bu oldukça üzücü gerçeğin suçlusu kimdir, tartışmaya açık bir konu.

    Örneğin Jamie Carragher, "[Salah'ın] bacaklarının gücünü yitirmiş gibi göründüğünü" iddia ederken, diğerleri ise Mısırlı oyuncunun bu sezon performansında düşüş yaşayan tek Liverpool oyuncusu olmadığı göz önüne alındığında sorunun sistemik olduğunu savunuyor. Ancak herkesin hemfikir olduğu bir konu var ki, o da Salah'ı yedek kulübesine göndermek Liverpool'un birçok sorununa çözüm değildi. Bu yüzden Klopp, geçen Kasım ayında Elland Road'da sergilediği muhteşem performanstan sonra onu tekrar kadroya dahil etmekten başka seçeneği yoktu.

    Nitekim Salah, Ocak ayında Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra 13 maç üst üste ilk 11'de yer aldı ve milli maç arası öncesinde Brighton'a karşı alınan yenilgide onu sahadan uzak tutan hafif kas problemini atlattıktan sonra, Cumartesi günü Manchester City ile oynanacak FA Cup maçında doğrudan ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-TOTTENHAMAFP

    Günah keçisinden kurtarıcıya mı?

    Doğrusu, Etihad Stadyumu'na yapılacak bu zorlu deplasman, sonun başlangıcı gibi görünüyor – ve bu sadece Salah için değil, Slot için de geçerli.

    City, Pep Guardiola yönetimindeki eski durdurulamaz gücü olmayabilir, ancak bu sezon üçüncü kez bu oldukça üzücü haldeki Liverpool'u yenmelerine karşı bahis oynayacak çok az kişi vardır. Öte yandan Paris Saint-Germain, Çarşamba günü Parc des Princes'te Reds ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi rövanş maçının ilk ayağına büyük favori olarak giriyor.

    Elbette, Slot'un Premier Lig'de beşinci sırayı korumayı başarırsa koltuğunu koruyabileceği konuşuluyor - altıncı sıradaki Chelsea'nin ne kadar kötü oynadığı göz önüne alındığında bu bir olasılık. Ancak Liverpool'un formu da çılgınca dalgalanıyor ve fikstürleri hiç de kolay değil.

    Slot, milli maç arası sırasında Florian Wirtz ve Hugo Ekitike'nin belirleyici performanslarından şüphesiz cesaret alacaktır - ve ikilinin gelişen ortaklığı kesinlikle daha parlak bir geleceğe işaret etmektedir - ancak Salah, Liverpool'un bu en travmatik sezonu muhteşem bir şekilde bitirme umutlarının anahtarıdır.

    Kulübün iyiliği için Slot ile geçici bir ateşkes anlaşması yapan Salah'ın, azalan ama hala önemli olan gücünü kullanarak, Merseyside'daki sihirli serüveninin bir hüsranla değil, zirvede sona ermesini sağlamak için elinden geleni yapması bekleniyor.

    Bu sezonki şaşırtıcı düşüşe rağmen, Salah en önemli anlarda Reds'in en olası maç kazandıran oyuncusu olmaya devam ediyor, Liverpool'un büyük maçlardaki en önemli oyuncusu ve en unutulmaz ve önemli gollerinin ve asistlerinin bir kısmının City'ye karşı geldiğini hatırlamakta fayda var.

    Aslında, geçen yıl Salah, Etihad'da Liverpool'a lig şampiyonluğunu kazandırdı. İronik bir şekilde, Slot'un şimdi Reds'in sezonunu ve kendi işini kurtarmak için Reds'in günah keçisine ihtiyacı var.

Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Liverpool crest
Liverpool
LIV