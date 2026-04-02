Mohamed Salah'ın veda turu şimdi başlıyor; ancak ayrılan efsane, Liverpool'dan uzun süreli vedasının sönük geçmemesi için eski büyüsünü yeniden bulmak zorunda

Ancak Liverpool, bedeli ne olursa olsun onu göndermekten açıkça memnundu. Yoksa neden geçen Nisan ayında uzattığı sözleşmesini bir yıl erken feshetmeyi kabul etsinlerdi ki? Elbette, gelecek sezon maaş olarak ödeyecekleri yaklaşık 20 milyon sterlin (27 milyon dolar) tasarruf edecekler, ancak Salah’ı bir Suudi Arabistan takımına satarak bu rakamın üç katını kazanabilirlerdi. Görünüşe göre kanat oyuncusu başından beri haklıymış: gerçekten de onu kulüpten çıkarmak isteyen biri varmış.

Baş antrenör Arne Slot, Salah'ın erken ayrılışıyla hiçbir ilgisi olmadığını ısrarla savunacaktır elbette, ancak ilişkilerinin bozulmasının "Mısır Kralı"nın tahtından çekilme kararında kilit faktör olduğu inkar edilemez.

Liverpool tarihinin en çok gol atan üçüncü oyuncusu olsa da, Salah, ilk denemesinde takımı Premier League şampiyonluğuna taşıyan menajere olan desteğini sürdüren Reds karşısında asla kazanamayacağı bir mücadeleye girdiğinin farkına varmış olmalı.

Elbette, Slot, Salah olmadan 2024-25 şampiyonluğunu kazanamazdı; ayrıca, bu sezonun zorlukları için "günah keçisi" haline getirildiğini düşünen bir oyuncudan bir şekilde en iyi verimi alamazsa, mevcut sezonu kurtarma şansı da yok.