Mohamed Salah'ın Suudi transfer serüveni başlıyor! Liverpool yıldızı, tutum değişikliğinin ardından yaz transferi için Pro League devleriyle görüşüyor.
Salah, son yeni anlaşmasına rağmen yaz transferi için sıraya girdi.
Salah, Arne Slot'un Anfield'da teknik direktör olarak ilk sezonunda Liverpool'un Premier League şampiyonluğuna ulaşmasında tartışmasız en önemli oyuncuydu. Mısırlı milli oyuncu, geçen yıl İngiltere'nin en üst liginde 29 gol attı - 2017-18 sezonunda Merseyside'da geçirdiği ilk sezondan bu yana en yüksek gol sayısı - ve 18 asist yaptı, ancak bu sezon çok daha az golcü oldu.
Nisan ayında sözleşme uzatması imzalayan Salah, bu sezon Premier Lig'de sadece dört gol attı, ancak bu performans Suudi Arabistan'ın ilgisini azaltmadı. Foot Mercato, Salah ve Al-Ittihad arasında görüşmelerin başladığını ve 12 ay öncesine göre bu yıl anlaşma sağlanacağına dair daha fazla iyimserlik olduğunu bildirdi. 33 yaşındaki oyuncunun, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve Sadio Mane gibi isimlerin varlığına rağmen ligin en büyük yıldızı olacağı Orta Doğu'ya transfer konusunda daha açık olduğu düşünülüyor.
Al-Ittihad, Benzema ve Kante'yi kaybettikten sonra sarsıldı
PIF'in doğrudan sahibi olduğu dört kulüpten biri olan Al-Ittihad, bu yıl şok edici bir şampiyonluk savunması yaşadı. Şampiyonluk unvanını elinde bulunduran takım, 20 maçın ardından şu anda yedinci sırada ve lider Al-Hilal'in 16 puan gerisinde. Kulüp, Ocak transfer döneminde de en önemli iki oyuncusunun yeni takımlara transfer olmasıyla büyük bir darbe aldı.
Yıldız forvet Karim Benzema, Al-Hilal'e transfer oldu ve şimdi üst üste ikinci Pro League şampiyonluğunu kazanmaya çalışıyor, orta saha oyuncusu N'Golo Kante ise Türkiye'de Fenerbahçe'de oynamak için Avrupa'ya geri döndü. Al-Ittihad'ın kadrosu artık zayıflamış durumda ve Fabinho, Moussa Diaby, Houssem Aouar ve yeni transfer Youssef En-Nesyri en tanınmış isimler.
Al-Ittihad'ın ilgisi, geçen hafta Benzema'nın yerine ideal yedek olarak Salah'ı belirledikleri bildirildiğinden, sürpriz değil.
Salah, sezon ortasında yaşanan dramın ardından Liverpool takımına geri döndü.
Salah'ın sezonun başlarında form düşüklüğü yaşaması, teknik direktör Slot'un onu ilk 11'den çıkarmasına neden oldu. Üç maç boyunca yedek kulübesinde oturan Salah, Aralık ayında Liverpool'a sert çıkarak "otobüsün altına atıldığını" iddia etti, Slot ile ilişkilerinin bozulduğunu ve Reds'in tutarsız sonuçları için haksız yere suçlandığını söyledi.
Forvet, kısa süre sonra Afrika Uluslar Kupası'na katılmak için ayrıldı, ancak son haftalarda Slot'un ilk 11'ine yeniden dahil edildi ve milli takım görevinden döndükten sonra oynadığı beş maçta ilk 11'de yer aldı. Bu süre zarfında, Şampiyonlar Ligi'nde Qarabag'ı 6-0 yendikleri maçta bir gol attı.
Reds, hayati önem taşıyan Şampiyonlar Ligi eleme yarışında kilitlendi
Salah'ın geleceği, şu andan sezon sonuna kadar yoğun bir şekilde haberleştirilecek olsa da, Slot ve Liverpool kadrosunun geri kalanı, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için gergin ve heyecan verici bir yarışa odaklanmaya devam etmek zorunda.
Kırmızılar, Premier Lig'de son yedi maçta sadece bir galibiyet alabilmeleri nedeniyle ilk dörtten düştüler. Bu seri, Bournemouth ve Manchester City'ye yenilmeden önce dört maçlık bir beraberlik serisiyle başlamıştı. Şu anda dördüncü sırada yer alan Manchester United'ın beş puan gerisindeler. United, Salı günü West Ham United'ı yenerse ve Liverpool Perşembe gecesi Sunderland'a konuk olursa, bu fark sekiz puana çıkabilir.
Slot, Alexander Isak, Joe Gomez, Jeremie Frimpong ve Conor Bradley gibi oyuncuları sakatlık nedeniyle zaten kadrosunda bulunduruyor ve ayrıca Dominik Szoboszlai'nin Pazar günü City'ye yenildikleri maçın sonlarında kırmızı kart görmesi nedeniyle bir maçlık cezasını da çekmek zorunda.
