Mohamed Salah'ın Suudi transfer serüveni başlıyor! Liverpool yıldızı, tutum değişikliğinin ardından yaz transferi için Pro League devleriyle görüşüyor.

Salah, Arne Slot'un Anfield'da teknik direktör olarak ilk sezonunda Liverpool'un Premier League şampiyonluğuna ulaşmasında tartışmasız en önemli oyuncuydu. Mısırlı milli oyuncu, geçen yıl İngiltere'nin en üst liginde 29 gol attı - 2017-18 sezonunda Merseyside'da geçirdiği ilk sezondan bu yana en yüksek gol sayısı - ve 18 asist yaptı, ancak bu sezon çok daha az golcü oldu.

Nisan ayında sözleşme uzatması imzalayan Salah, bu sezon Premier Lig'de sadece dört gol attı, ancak bu performans Suudi Arabistan'ın ilgisini azaltmadı. Foot Mercato, Salah ve Al-Ittihad arasında görüşmelerin başladığını ve 12 ay öncesine göre bu yıl anlaşma sağlanacağına dair daha fazla iyimserlik olduğunu bildirdi. 33 yaşındaki oyuncunun, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve Sadio Mane gibi isimlerin varlığına rağmen ligin en büyük yıldızı olacağı Orta Doğu'ya transfer konusunda daha açık olduğu düşünülüyor.