Mohamed Salah'ın sakatlık durumu: Mısırlı yıldızın Anfield'dan bedelsiz ayrılmadan önce Manchester United ile oynanacak son maçta forma giyemeyeceği kesinleşirken, Liverpool ne zaman geri dönmesini bekliyor?
Kral için hamstring sakatlığı
Liverpool, Salah’ın geçen hafta Crystal Palace maçında yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle kadro dışı kalmasının ardından önemli bir taktiksel darbe aldı. Bu durumun zamanlaması özellikle üzücü, zira bu yaz takımdan ayrılmadan önce, geçmişte her zaman başarılı performanslar sergilediği Old Trafford’da son bir kez forma giyme fırsatını kaçırmasına neden oluyor. Özellikle dikkat çeken nokta, 2027 Haziranına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, kulüple karşılıklı anlaşmaya vararak bedelsiz transferle ayrılmak üzere, sözleşmesini bir yıl erken feshetme görüşmelerini Salah'ın kendisinin başlatmış olmasıdır.
Slot, katılmayacağını doğruladı
Maç öncesi basın toplantısında Slot, yıldız kanat oyuncusunun durumuna değinirken, fiziksel aksiliklere rağmen oyuncunun efsanevi çalışma ahlakını da vurguladı. Manchester deplasmanı öncesinde basının karşısına çıkan Hollandalı teknik adam, oyuncunun sahalara dönüşüyle ilgili takvimi açıkladı.
Slot, "Mo'yu tanıyoruz, formda olduğunda da, sakatlandığında da geri dönmek için her zaman çok çalışıyor. Genellikle diğerlerinden daha formda olduğu için sezonun son bölümünde geri dönmesini bekliyoruz. Yarın değil. Sakatlığının bizim için ve Dünya Kupası için oynayabilecek kadar hafif olması her zaman büyük bir rahatlama. Uzaklaştırma cezası hak eden bir oyuncu için bu her zaman harika bir haber." dedi.
Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi
Liverpool'un şu anda ligde United'ın gerisinde olması nedeniyle, her iki kulüp de ilk üçte yer alıp Avrupa kupalarına katılma hakkını garantilemek için mücadele ederken, bu karşılaşmanın önemi yerel rekabetin çok ötesine uzanıyor. Slot, bu maçın öneminin bireysel sakatlıklar nedeniyle değişmediğini vurgulayarak, bunun yerine sezonun sonuna yönelik daha geniş hedeflerine odaklandı.
Oyuncu şunları söyledi: "Her maç, ligdeki konumumuzu etkiler, yani mesele sadece Man Utd değil. Bunun önemli bir maç olduğunun farkındayız, sadece United olduğu için değil, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi ve ligde mümkün olan en yüksek sırayı elde etmek için de. Kazanmak istiyorduk, ama olmadı, bu yüzden mümkün olduğunca üst sıralarda bitirmeye çalışacağız."
Üçüncülük mücadelesi
Liverpool, 3 Mayıs Pazar günü Old Trafford'a konuk oluyor; ilk üçte yer alma yarışı kızışırken, takım United'ın üç puan gerisinde bulunuyor. United şu anda 61 puanla üçüncü sırada yer alırken, Kırmızılar 58 puanla dördüncü sırada bulunuyor; Slot'un takımının alacağı bir galibiyet, gol farkı sayesinde rakiplerini geçmelerini sağlayacak. Michael Carrick yönetiminde son yedi iç saha maçının altısını kazanan ve yeniden canlanan United karşısında Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ndeki yerini garantilemek için Salah'sız da etkili bir oyun sergilemek zorunda.