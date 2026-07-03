Mo Salah ve takım arkadaşları, penaltı dramında soğukkanlılıklarını korudular: Mısır tarihi bir başarıya imza attı ve Dünya Kupası tarihindeki ilk eleme turu galibiyetinin ardından son 16 turuna yükseldi. Teknik direktör Hossam Hassan yönetimindeki yedi kez Afrika şampiyonu olan Mısır, Cuma günü Avustralya ile oynadığı 16'da 1'i tur maçını penaltı atışları sonucunda 4-2 (1-1, 1-1) kazanarak en iyi 16 takım arasına girmeye hak kazandı. Önümüzdeki Salı günü Atlanta'da dünya şampiyonu Arjantin ve Lionel Messi ile karşılaşması bekleniyor.
Çeviri:
Mohamed Salah’ın Panenka vuruşunun da yer aldığı penaltı draması! Mısır, Mohamed Hany’nin tarihi hatasının ardından Avustralya’yı mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nda son 16’ya yükseldi
Maç sırasında Mısır’ın sağ bek oyuncusu Mohamed Hany, tarihi bir talihsizlik yaşadı. Hany, 55. dakikada kendi kalesine gol attı ve böylece Avustralya’ya sadece 1-1’lik beraberliği sağlamakla kalmadı, aynı zamanda 90 dakikanın sonunda maçı uzatmalara da taşıdı. Mısırlı oyuncu için bu, bu Dünya Kupası'ndaki ikinci kendi kalesine attığı gol oldu; zira ilk grup maçında Belçika ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada da kendi kalecisini geçmişti.
Veri sağlayıcısı Opta’ya göre Hany, Dünya Kupası finallerinde iki kendi kalesine gol atan ikinci oyuncu oldu. Bundan önce bunu başaran tek isim, 1966 Dünya Kupası’nda Ivan Vutsov’du. Bulgar oyuncu, hem Portekiz’e karşı 0-3 yenildikleri maçta hem de Macaristan’a karşı 1-3 yenildikleri maçta kendi kalesine gol atmıştı.
Hany’nin Avustralya karşısında yaşadığı talihsizlik ise bir başka açıdan da tarihi bir olaydı: Bu gol, 2026 Dünya Kupası’nda kaydedilen toplam 13. kendi kalesine atılan gol oldu; hiçbir Dünya Kupası’nda bu sayı daha önce bu kadar yüksek olmamıştı. Önceki rekor, 12 kendi kalesine atılan golle 2018 Dünya Kupası’na aitti.
- AFP
Mohamed Hany, kendi kalesine gol atmasından birkaç dakika önce kısa bir süre için sersemlemişti
Kendi kalesine gol atmasından birkaç dakika önce ise Hany, kısa süreli bir şok anı yaşatmıştı. Kendi 5 metrelik alanında Avustralyalı Connor Metcalfe ile çarpışmasının ardından, Mısır’ın önde gelen kulübü Al Ahly’de forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, ikinci yarının başında bir süre sersemlemiş bir halde sahada kalmıştı. Kısa bir tedavi molasının ardından Hany oyuna devam etti.
2026 Dünya Kupası'nın ilk eleme turunda Avustralya ile oynanan maç, Hany'nin 46. milli maçtı. Defans oyuncusu, Dünya Kupası kadrosunda kesin bir yer edinmiş durumda; ikinci grup maçında Yeni Zelanda'ya karşı alınan 3-1'lik galibiyette bir asist yapmıştı.
Avustralya karşısında Emam Ashour, 13. dakikada Mısır'ı öne geçirmişti. Hany'nin kendi kalesine attığı golün ardından uzatmaların sonunda skor 1-1 olarak kaldı ve maç penaltı atışlarıyla sonuçlandı.
- Getty Images Sport
Mısır ve Salah, uzun süren bir mücadelenin ardından Avustralya'yı mağlup etti
Grup aşamasını geçerek ülkede büyük bir heyecan yaratan Socceroos için ise, eleme turlarında ilk zaferi elde etme hayali gerçekleşmedi.
Mısır, maçın başlamasından önce bile ilk kısmi başarısını elde etmişti: İran maçı (1-1) sırasında uyluk kasında gerilme nedeniyle oyundan çıkarılan kaptan Salah, zamanında iyileştiğini bildirerek ilk 11'de yer aldı. Ancak Mısır’ın en golcü oyuncusu olan ve şu anki milli takım teknik direktörü Hassan’ın (69 gol) rekoruna yetişmesini sağlayacak bir gol daha atmayı başaramadı. Eski Bundesliga oyuncusu Omar Marmoush, maçın başından itibaren forvet olarak sahaya çıktı. Avustralya ise St. Pauli ikilisi Jackson Irvine ve Connor Metcalfe ile maça başladı.
Avustralya, maçın başında kendi yarı sahasına çekildi, ancak topu kazandıktan sonra ışık hızında atağa geçti. Cristian Volpato rüya gibi bir başlangıcı kıl payı kaçırdı; 22 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 25 metreden vurduğu şutla üst direğe çarptı (5.). Ardından erken bir şok yaşandı: Bir serbest vuruşun ardından Karim Hafez topu ceza sahasına ortaladı ve Ashour kafayla golü attı; maç öncesinde tartışılan Avustralyalıların boy avantajı, kötü pozisyon alımı nedeniyle etkisiz hale geldi.
Mısır, oyuna hakim olan taraf olmaya devam etti ve oyunu çoğunlukla rakip yarı sahaya taşıdı. Avustralya’nın hızlı geçiş atakları, coşkulu başlangıcın ardından artık gerçek bir tehlike oluşturmuyordu; Aziz Behich’in (35.) şutu da kaleci Mostafa Shobeir için sorun teşkil etmedi. Volpato (45.+1), topu uzak direğin yanından dışarı attı.
İkinci yarı başladıktan saniyeler sonra Marmoush, ikinci golü atmak için büyük bir fırsatı kaçırdı. Tamamen boş pozisyonda olan eski Frankfurtlu oyuncu, yaklaşık on metreden topu kalenin yanından dışarı attı. Bunun bedelini ödediler: Hany, bir serbest vuruşta talihsiz bir şekilde topu kendi kalesine yönlendirdi.
Bundan sonra maç zorlu bir hal aldı. Maçta heyecan verici anlar giderek azaldı. Ara sıra oyun telaşlı ve sert bir hal aldı. Ancak normal sürenin son dakikalarında tekrar hareketlilik yaşandı. Uzatma dakikalarında Ramy Rabia, Mısır’a galibiyeti getirecek golü kafayla atma fırsatını yakaladı, ancak Avustralya kalecisi Patrick Beach’e takıldı. Uzatma devreleri uzun süre olaydan yoksun geçti. Her iki takım da son riski almaktan kaçındı.
2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar atılan 13 kendi kalesine golün tümü
Kendi kalesine gol atan oyuncu
Maç
Sonuç
Damian Bobadilla
ABD - Paraguay
4:1
Miro Muheim
İsviçre - Katar
1:1
Mohamed Hany
Mısır - Belçika
1:1
Ayman Hussein
Norveç - Irak
4:1
Yazan Al-Arab
Avusturya - Ürdün
3:1
Mohamed Al-Mannai
Kanada - Katar
6:0
Cameron Burgess
ABD - Avustralya
2:0
Hassan Al-Tambakti
İspanya - Suudi Arabistan
4:0
Abduvokhid Nematov
Portekiz - Özbekistan
5:0
Sultan Al-Brake
Bosna-Hersek - Katar
3:1
Bono
Fas - Haiti
4:2
Ellyes Skhiri
Tunus - Hollanda
1:3
Mohamed Hany
Mısır - Avustralya
5:3 (penaltılar sonucu)
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