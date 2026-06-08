Mohamed Salah’ın eski takım arkadaşı, Mısırlı süperstara yöneltilen ‘iğrenç’ eleştirileri sert bir dille kınadı; Liverpool efsanesi Jamie Carragher ise yüz yüze asla söylemeyeceği sözler nedeniyle sert bir şekilde eleştirildi

Lovren, forvetin formu ve geleceğinin spor sayfalarını domine ettiği bir sezonun ardından, yakın arkadaşı Salah'ı savunmak için harekete geçti. Salah'ın Anfield'daki efsanevi statüsüne rağmen, muhteşem geçen 2024-25 sezonunun ardından performansındaki düşüş, Lovren'in kişisel saldırılara dönüştüğünü düşündüğü bir olumsuzluk dalgasına yol açtı.

WinWin ile yaptığı samimi röportajda Lovren, ayrılan kanat oyuncusu hakkındaki söylemlere inanamadığını dile getirdi. "Bu sezon ona davranışları sert değil," dedi. "İğrenç. Neden son sekiz ya da dokuz yıldır onun hakkında böyle konuşmadılar? Söyleyin bana... Tamam, bir sezon ve sonra yine hedef tahtasına oturdu. Başka pek çok sorun var."



