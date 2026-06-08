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Mohamed Salah’ın eski takım arkadaşı, Mısırlı süperstara yöneltilen ‘iğrenç’ eleştirileri sert bir dille kınadı; Liverpool efsanesi Jamie Carragher ise yüz yüze asla söylemeyeceği sözler nedeniyle sert bir şekilde eleştirildi
Lovren, 'iğrenç' gündemi sert bir dille eleştirdi
Lovren, forvetin formu ve geleceğinin spor sayfalarını domine ettiği bir sezonun ardından, yakın arkadaşı Salah'ı savunmak için harekete geçti. Salah'ın Anfield'daki efsanevi statüsüne rağmen, muhteşem geçen 2024-25 sezonunun ardından performansındaki düşüş, Lovren'in kişisel saldırılara dönüştüğünü düşündüğü bir olumsuzluk dalgasına yol açtı.
WinWin ile yaptığı samimi röportajda Lovren, ayrılan kanat oyuncusu hakkındaki söylemlere inanamadığını dile getirdi. "Bu sezon ona davranışları sert değil," dedi. "İğrenç. Neden son sekiz ya da dokuz yıldır onun hakkında böyle konuşmadılar? Söyleyin bana... Tamam, bir sezon ve sonra yine hedef tahtasına oturdu. Başka pek çok sorun var."
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Carragher, televizyondaki davranışları nedeniyle eleştirildi
Hırvat savunma oyuncusu, daha önce Salah’ı bencillikle suçlayan Liverpool efsanesi Carragher’ın yorumlarına yanıt verirken sözünü sakınmadı. Lovren, Carragher’ın eleştirilerinin gerçek bir taktik analizden çok televizyon reytingleriyle ilgili olduğunu öne sürdü ve eski stoperi, eleştirdiği oyunculara karşı daha açık sözlü olmaya davet etti.
Lovren şunları ekledi: "Gerçekten çok ağır eleştiriliyor. Bazı yorumcular sadece dikkat çekmek için bunu yapıyor, belki de hayatlarının diğer alanlarında başarılı olamadıkları için şimdi iyi performans göstermeleri gerekiyor... özellikle Carragher, ne isterse onu söylüyor. Her zaman ona bunu yüzüne söylemesi gerektiğini, tüm bunları Mo'ya yüzüne söylemesi gerektiğini söyledim. Bunu asla söylemeyecek. Çünkü bunu asla yapmayacağını biliyorum, çünkü bana da hiç söylemedi. Benim hakkımda da kötü konuştu, ama yine de bana bunu hiç söylemedi. Bilirsiniz, o sadece televizyonda rol yapıyor ve bunun için para alıyor, bu yüzden bu şekilde davranması gerekiyor."
Salah'ın Anfield'dan ayrılmasının nedeni olarak slot gösterildi
Medya fırtınasının ötesinde Lovren, Salah’ın Merseyside’dan ayrılma kararının sorumlusu olarak doğrudan eski teknik direktör Arne Slot’u gösterdi. Kamuoyuna yansıyan bir tartışma ve iletişimin kopmasının ardından Lovren, kulübün Premier Lig’deki en golcü oyuncusu için teknik yönetim ortamının dayanılmaz hale geldiğine inanıyor ve bu durumu Jürgen Klopp döneminde kurulan güven ortamıyla karşılaştırıyor.
"Bence (Salah'ı ayrılmaya iten) yönetim değil," dedi şu anda PAOK'ta forma giyen oyuncu. "Bence tek bir kişi var ve o da teknik direktör. Aralarında iyi bir ilişki yoktu. Basitçe ifade edelim. Klopp ile gerçekten çok iyi bir ilişkisi vardı. Her zaman mükemmel değildi, ama birbirlerini çok iyi tanıyorlardı, bunu da ekleyelim, birbirlerine güveniyorlardı, birbirlerini seviyorlardı ve Mo, Klopp için sahada her şeyini verdi, Klopp da ona bu güveni verdi. Ama (Slot ile) tam tersiydi. Bu kadar basit ve herkes bunu biliyor çünkü önceki sekiz ya da dokuz sezona bakarsanız, gerçekten çok iyi iş çıkardı."
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İç destek eksikliği
Lovren, kulüp yönetiminin yıldız oyuncusunu dış seslerden korumakta başarısız olduğunu düşündüğünü vurgulayarak sözlerini noktaladı. Koruma eksikliği konusunda Salah’ın görüşlerini yineleyen Lovren, takımın diğer üyelerinin zorlu bir sezonun sorumluluğundan kaçarken Mısırlı oyuncunun tüm yükü tek başına üstlendiğini ima etti.
"Sorumluluk alıp 'evet, bu benim hatam' demesi gereken başka oyuncular da var, ama biliyorsunuz, bazı oyuncular hiç öne çıkmadı," diye ekledi Lovren. "Yönetim hatası vardı; kulüp içinde durumu iyi idare edemediler. Durumu iyi idare edemediler. Bazı sorunlarınız olsa bile, bunu soyunma odasında konuşmalısınız ve dediğim gibi, Mo bu desteği hiç hissetmedi. Her zaman manşetlerdeydi, 'Ah, bu Mohamed Salah, şaşırmayın.' Demek istediğim... bu köklü bir sorun."