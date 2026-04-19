Mohamed Salah ile Cristiano Ronaldo'nun bir araya gelmesi hâlâ mümkün! Mısırlı süperstar, Liverpool'dan bedelsiz transferle ayrılmaya hazırlanırken Al-Nassr, bu transfer için ‘yarışta hâlâ iddialı’

TEAMTalk’a göre, Al-Nassr’ın Liverpool’un forveti için verdiği mücadelede sağlam bir yer edinmesiyle, Salah’ın Ronaldo’nun yanında forma giyme ihtimali bir adım daha yaklaştı. Ancak, Mısırlı oyuncunun Portekizli süperstarın yanında nasıl uyum sağlayacağı ve tecrübeli forvetin spot ışıklarını paylaşmaya istekli olup olmayacağına dair soruların gündeme gelmesi nedeniyle, herhangi bir anlaşma kulüp içi dinamikler nedeniyle karmaşık bir hal alabilir.

Bu potansiyel sürtüşme noktalarına rağmen, Suudi Kamu Yatırım Fonu (PIF) Salah'ı Pro League'e getirmekte kararlı. Salah, futbolun ötesine geçen ve Orta Doğu'da bu sporun kültürel elçisi olarak görev yapan önemli bir transfer olarak görülüyor. Al-Nassr'ın önemli bir finansal güce sahip olmasıyla, modern dönemin en büyük iki forvetini bir araya getirme şansı, kulübün yönetimi için cazip bir olasılık olmaya devam ediyor.