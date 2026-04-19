Mohamed Salah ile Cristiano Ronaldo'nun bir araya gelmesi hâlâ mümkün! Mısırlı süperstar, Liverpool'dan bedelsiz transferle ayrılmaya hazırlanırken Al-Nassr, bu transfer için ‘yarışta hâlâ iddialı’
Al-Nassr, devasa bir ortaklık için devreye giriyor
TEAMTalk’a göre, Al-Nassr’ın Liverpool’un forveti için verdiği mücadelede sağlam bir yer edinmesiyle, Salah’ın Ronaldo’nun yanında forma giyme ihtimali bir adım daha yaklaştı. Ancak, Mısırlı oyuncunun Portekizli süperstarın yanında nasıl uyum sağlayacağı ve tecrübeli forvetin spot ışıklarını paylaşmaya istekli olup olmayacağına dair soruların gündeme gelmesi nedeniyle, herhangi bir anlaşma kulüp içi dinamikler nedeniyle karmaşık bir hal alabilir.
Bu potansiyel sürtüşme noktalarına rağmen, Suudi Kamu Yatırım Fonu (PIF) Salah'ı Pro League'e getirmekte kararlı. Salah, futbolun ötesine geçen ve Orta Doğu'da bu sporun kültürel elçisi olarak görev yapan önemli bir transfer olarak görülüyor. Al-Nassr'ın önemli bir finansal güce sahip olmasıyla, modern dönemin en büyük iki forvetini bir araya getirme şansı, kulübün yönetimi için cazip bir olasılık olmaya devam ediyor.
Salah'a talip olan Suudi kulüplerin sayısı giderek artıyor
Raporda ayrıca, Al-Nassr'ın bu transfer yarışında tek başına olmadığı, şu anda dört Suudi kulübünün de durumu yakından takip ettiği belirtiliyor. Uzun süredir oyuncuyu takip eden Al-Ittihad, daha önce Kırmızılar tarafından reddedilen rekor bir teklifle geri çevrilmiş olsa da, hâlâ önemli bir rakip konumunda. Al-Ahli ve Al-Hilal de yarışta yer alırken, eski Liverpool teknik direktörü Brendan Rodgers'ın çalıştırdığı hırslı Al-Qadsiah, sürpriz bir rakip olarak öne çıktı.
Liverpool, Kral'sız bir hayata hazırlanıyor
Anfield'da ise Salah sonrası dönemin gerçekliği yavaş yavaş hissedilmeye başlıyor. Teknik direktör Arne Slot, kulüp için 250'den fazla gol atan bir oyuncunun yerini doldurmanın zorlukları konusunda açık sözlü davrandı. Hollandalı teknik adam, transfer ekibinin halefinin belirli bir profiline karar vermesi gerektiğini açıkladı ve özellikle Salah'ın halefinin taktiksel profilinin tartışmanın kilit noktası olmaya devam ettiğini vurguladı.
Slot şunları söyledi: "Robbo ve Mo'nun ayrılacağını biliyoruz, bu da iki oyuncuyu değiştirmek anlamına geliyor, ancak Kostas Tsimikas'ın geri döneceğini de biliyoruz. Dolayısıyla ilk hedefimiz, Mo'nun pozisyonunda nasıl hareket edeceğimize karar vermek; onu benzer bir oyuncuyla mı değiştireceğiz, yoksa farklı bir yol mu izleyeceğiz?"
Anfield'da son selam
Salah’ın ayrılışı, Merseyside’da devasa bir dönemin sonunu işaret ediyor. Dokuz sezon boyunca 256 gol attı ve Premier Lig ile Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere sekiz büyük kupa kazandı. 2025 şampiyonluğu, kulüpteki son kupası olacak olsa da, erken ayrılışının kesinleşmesi, Anfield taraftarlarının Mısırlı Kral’a, yeni bir sayfa açmadan önce efsanevi kariyerinin hak ettiği vedayı sunmasına olanak tanıyor. Sezon son düzlüğe girerken, Salah, Riyad'da Ronaldo ile tarihi bir birleşmeye adım atmadan önce, Reds'e Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü garantilemek için elinden geleni yapacak.