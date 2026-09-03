Ayrılık, takımın son dönemdeki gerilemesinden açıkça büyük üzüntü duyan Tekke için bir dönemin sonunu işaret ediyor. Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Bugün geldiğimiz noktada, varlığının Trabzonspor'a hiçbir şekilde zarar vermesini asla kabul edemeyeceğini ifade eden hocamızla, kulübün menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak yeni bir yol haritası çizmenin kaçınılmaz olduğu konusunda karşılıklı mutabakata vardık."

Kulüp, 48 yaşındaki Tekke'ye profesyonel futboldaki yeni döneminde başarılar dileyerek veda mesajını tamamladı ve şu ifadeleri ekledi: "Hocamıza, bugüne kadar gösterdiği emek, özverili çalışmaları, elde ettiği başarılar ve kulübümüze kattığı değer için teşekkür ediyoruz. Fatih Tekke'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyor; Trabzonspor camiasının bir ferdi olarak, kulübümüze yaşattığı güzel duygular ve geride bıraktığı değerli miras nedeniyle kendisini her zaman saygıyla hatırlayacağımızı ifade etmek istiyorum."



