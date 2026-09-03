AFP
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Mohamed Salah için kaos: Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke'nin इस्तifası engellendikten sadece birkaç gün sonra kulüpten ayrılıyor
Yönetim odasındaki kriz, Tekke'nin ayrılığının öncesinde yaşandı
Trabzonspor'daki durum bu hafta kaynama noktasına ulaştı. Kulüp, teknik direktör Tekke'nin ayrılığını sonunda resmen doğruladı. Bu hamle, yönetim kurulunun yedi günden kısa süre önce teknik adama kamuoyu önünde destek vermiş olması nedeniyle büyük sürpriz olarak geldi. Kriz, Avrupa Ligi play-off'larında Macaristan ekibi Ferencvaros karşısında alınan küçük düşürücü toplamda 5-0'lık yenilginin hemen ardından başladı.
Kıtadaki bu felaketin ardından Tekke, takımın kötü performansı nedeniyle "kendimi cezalandırma hakkım var" diyerek istifa etmeye sansasyonel bir şekilde kalkıştı. Ancak tuhaf bir gelişmeyle kulüp, ilk etapta onun ayrılmasına izin vermedi. Yönetim, yayımladığı resmi açıklamada istifasının "reddedildiğini" doğruladı ve bir sonraki yurt içi maçta takımın başında olmasında ısrar etti. Kısa ömürlü bu güven oyu, takımın salı günü Amedspor'a 2-1 yenilmesinin ardından hızla ortadan kalktı.
- Getty Images Sport
Ayrılıkla ilgili kulübün resmî açıklaması
Kulübün etrafındaki atmosferin zehirli bir hâl almasıyla birlikte, çözüm bulmak amacıyla teknik direktör ile yönetim kurulu arasında yeni görüşmeler yapıldı. Bunun sonucunda, sözleşmesinin derhal feshedilmesi konusunda karşılıklı anlaşmaya varıldı. Kulüp, kararını açıklayan kapsamlı bir bildiri yayımladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yapılan görüşmeler sonucunda, Trabzonspor'un menfaatleri ve geleceğe dönük hedefleri doğrultusunda Fatih Tekke ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunuyoruz."
Kulüp, teknik adamın görev süresi boyunca yarattığı olumlu etkiye, özellikle de kupa başarısı ve mali istikrar açısından dikkat çekmek istedi. Kulüp, "Görev yaptığı yaklaşık 18 aylık süre boyunca Fatih Tekke, Trabzonspor'a önemli bir değer katmıştır" ifadelerini kullandı. "Bu süre içinde kadromuza kazandırılan oyuncuların gelişimine sunduğu katkıların yanı sıra, kulübümüze hem sportif hem de ekonomik anlamda önemli kazanımlar sağlamıştır. Türkiye Kupası'nı müzemize getirerek adını bir kez daha Trabzonspor tarihine yazdırmıştır."
Türk devleri için yeni yol haritası
Ayrılık, takımın son dönemdeki gerilemesinden açıkça büyük üzüntü duyan Tekke için bir dönemin sonunu işaret ediyor. Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Bugün geldiğimiz noktada, varlığının Trabzonspor'a hiçbir şekilde zarar vermesini asla kabul edemeyeceğini ifade eden hocamızla, kulübün menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak yeni bir yol haritası çizmenin kaçınılmaz olduğu konusunda karşılıklı mutabakata vardık."
Kulüp, 48 yaşındaki Tekke'ye profesyonel futboldaki yeni döneminde başarılar dileyerek veda mesajını tamamladı ve şu ifadeleri ekledi: "Hocamıza, bugüne kadar gösterdiği emek, özverili çalışmaları, elde ettiği başarılar ve kulübümüze kattığı değer için teşekkür ediyoruz. Fatih Tekke'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyor; Trabzonspor camiasının bir ferdi olarak, kulübümüze yaşattığı güzel duygular ve geride bıraktığı değerli miras nedeniyle kendisini her zaman saygıyla hatırlayacağımızı ifade etmek istiyorum."
- AFP
Parlak başlangıcın ardından Salah belirsizlikte kaldı
Mohamed Salah için bu ayrılığın zamanlaması hiç de ideal değil. Mısırlı kral, yaz aylarında ses getiren bir transferle Türk ekibine katıldı ve sezonun zorlu geçen başlangıcındaki az sayıdaki olumlu noktadan biri oldu. Liverpool efsanesi, yalnızca beş maçta üç kez ağları bularak, kendisini Premier League ikonuna dönüştüren bitiricilik özelliğini hâlâ koruduğunu gösterdi.
Kalıcı bir halef arayışı sürerken kulüp, Huseyin Cimsir'in bir sonraki maçta geçici teknik direktör olarak görev yapacağını doğruladı. Salah'ın gollerine rağmen Trabzonspor, ligdeki ilk üç maçında yalnızca bir galibiyet alabildi ve sezonu tersine çevirmek için üzerindeki baskı giderek artıyor.
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