Anadolu Agency
Çeviri:
Mohamed Salah için kâbus! Liverpool efsanesi, Trabzonspor teknik direktörü utanç verici Avrupa Ligi elenmesinin ardından İSTİFA EDERKEN oyundan alındı
Türk devleri için Avrupa hüsranı
Mo Salah'ın Trabzonspor'la kıtasal hedefleri, Macaristan'da Ferencvaros'un rövanşta 4-0'lık net bir galibiyete uzanmasıyla acımasızca yıkıldı. İç sahadaki maçtan tek gollü bir dezavantajla gelen Türk ekibi, İrlanda Cumhuriyeti kanat oyuncusu Callum O'Dowda'nın ev sahibini kafa golüyle öne geçirmesiyle erken dakikalarda daha da geri düştü.
İkinci yarıda geri dönüşe dair tüm umutlar kısa sürede söndü. Trabzonspor devre arasının ardından dağıldı; kaotik geçen beş dakikalık bölümde iki gol daha yedi ve kırmızı kart gördü. Bedelsiz transferle geldikten sonra yalnızca üçüncü kez ilk 11'de sahaya çıkan Salah, çöküşü engellemekte çaresiz kaldı ve 64. dakikada oyundan alındı.
- Getty Images Sport
Tekke canlı yayında çekip gitti
Ağır yenilgi, Tekke için bardağı taşıran son damla oldu ve 48 yaşındaki teknik adam maç sonrası verdiği televizyon röportajında sürpriz bir şekilde görevinden ayrıldığını açıkladı. Avrupa'dan ağır bir elenişin tüm sorumluluğunu üstlenen Tekke'nin 18 aylık görev süresi böylece ani ve duygusal bir sonla noktalandı.
Tekke, canlı yayında, "Çok onurlu bir görevden istifa ediyorum" dedi. "Bugünkü mağlubiyet kabul edilemez. Talihsizlikler ve şanssızlıklar elbette kabul edilebilir ama bunu kabul edemem. Bu duyguyla uyuyamam. Herkes beni affetsin. Elimizden geleni yaptık."
Görevinden ayrılan teknik adam, çözülüşlerinin dönüm noktası olarak ikinci yarıdaki kırmızı kartı işaret ederken, sorumluluğu kendisinin üstlenmesi gerektiğini vurguladı. "Çok üzücü bir gece yaşadık. Tabii ki sebebi benim ve ekibim" diye ekledi. "Hem ülkemiz hem de kulübümüz için üzücü bir geceydi.
"Kırmızı karta kadar iyi geçecek gibi görünen bir maçtı. Sonuç olarak Avrupa Ligi'ne katılamadık. 18 aydır ekibimle birlikte gece gündüz nasıl daha iyi olabiliriz diye düşündük.
"Takım çok ama çok daha iyi olacak, bu kesin. Daha fazla detay vermeyeceğim. Kimse bilmiyor. Şu andan itibaren 18 ayın ardından görevimden इस्तifa ediyorum. Sanırım kendimi bu şekilde cezalandırma hakkına sahibim."
Yıldızlarla dolu bir kadro beklentileri karşılayamıyor
Trabzonspor, tam da bu tür maçları oynamak için deneyimli Avrupa talentına ciddi yatırım yapmıştı. 34 yaşındaki Salah, özellikle kıtasal tecrübe katması için kadroya dahil edildi ve eski Premier League isimlerinden oluşan çekirdekle birlikte ilk 11'de başladı.
Manchester United'dan kiralanan Andre Onana kalede yer alırken, eski Manchester City savunmacısı Stefan Savic ile eski Southampton forveti Paul Onuachu da ilk 11'deydi. Böylesine yüksek profilli bir omurgaya sahip olmasına rağmen, Türk devi Macar rakibi karşısında tamamen etkisiz kaldı.
- AFP
Kritik bir iç saha yeniden başlangıcı
Avrupa macerası turnuvanın asıl bölümü başlamadan sona eren Trabzonspor, kalıcı bir teknik direktörü olmadan hızla toparlanıp iç sahadaki görevlerine odaklanmak zorunda. Bordo-mavililer, pazartesi günü Süper Lig'de Amed Sportif deplasmanına çıkacak.
Salah, bu iç saha mücadelesinde son dönemdeki lig formunu tekrarlamayı hedefleyecek. Eski Liverpool forveti, pazar günü yeni takımı adına gol perdesini açtı ve İstanbul Başakşehir karşısında 2-1 kazanılan maçta iki gol attı. Teknik direktör belirsizliğinin ortasında gemiyi sakinleştirmek için ona büyük ölçüde ihtiyaç duyulacak.
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