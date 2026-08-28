Ağır yenilgi, Tekke için bardağı taşıran son damla oldu ve 48 yaşındaki teknik adam maç sonrası verdiği televizyon röportajında sürpriz bir şekilde görevinden ayrıldığını açıkladı. Avrupa'dan ağır bir elenişin tüm sorumluluğunu üstlenen Tekke'nin 18 aylık görev süresi böylece ani ve duygusal bir sonla noktalandı.

Tekke, canlı yayında, "Çok onurlu bir görevden istifa ediyorum" dedi. "Bugünkü mağlubiyet kabul edilemez. Talihsizlikler ve şanssızlıklar elbette kabul edilebilir ama bunu kabul edemem. Bu duyguyla uyuyamam. Herkes beni affetsin. Elimizden geleni yaptık."

Görevinden ayrılan teknik adam, çözülüşlerinin dönüm noktası olarak ikinci yarıdaki kırmızı kartı işaret ederken, sorumluluğu kendisinin üstlenmesi gerektiğini vurguladı. "Çok üzücü bir gece yaşadık. Tabii ki sebebi benim ve ekibim" diye ekledi. "Hem ülkemiz hem de kulübümüz için üzücü bir geceydi.

"Kırmızı karta kadar iyi geçecek gibi görünen bir maçtı. Sonuç olarak Avrupa Ligi'ne katılamadık. 18 aydır ekibimle birlikte gece gündüz nasıl daha iyi olabiliriz diye düşündük.

"Takım çok ama çok daha iyi olacak, bu kesin. Daha fazla detay vermeyeceğim. Kimse bilmiyor. Şu andan itibaren 18 ayın ardından görevimden इस्तifa ediyorum. Sanırım kendimi bu şekilde cezalandırma hakkına sahibim."



